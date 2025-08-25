Der Begeisterung über die Rede des Fed-Chefs folgt Ernüchterung

Bitcoin fällt, ETH und Solana bleiben stark

Am Freitag hielt der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, seine mit Spannung erwartete Rede in Jackson Hole. Es war seine letzte Rede als Vorsitzender vor den Notenbankern aus aller Welt, schließlich endet seine Amtszeit im nächsten Jahr.

Zinssenkungen sind wahrscheinlich geworden

Die Märkte hatten im Vorfeld Hinweise auf mögliche Zinssenkungen erwartet und eingepreist, und Powell lieferte tatsächlich. Der Fed-Chef stellte eine Zinssenkung in Aussicht und begründete dies mit der Verschlechterung der Zahlen am US-Arbeitsmarkt.

Die Krypto-Szene reagierte zunächst euphorisch, die Kurse schossen nach oben. Doch zumindest bei Bitcoin hielt die Euphorie nur sehr kurz an. Nach einem rasanten Kursanstieg gab Bitcoin schnell wieder nach und liegt mittlerweile wieder auf dem Niveau wie vor der Rede des US-Notenbankchefs.

Bitcoin fällt, ETH und Solana steigen stark

Anders sieht es bei Ethereum, XRP und Solana aus. Sie konnten ihre Gewinne halten und liegen teilweise deutlich über dem Wert von letzter Woche. Ethereum konnte 9 Prozent zulegen, Solana gar 11,5 Prozent. Auch XRP gelang es, sich über der psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke zu halten.

Bei Bitcoin hingegen stellte sich schnell wieder Ernüchterung ein. Mit der Rede von Jerome Powell ist maximal ein Anfang getan, Gewinnmitnahmen prägen weiterhin das Bild. Viele Investoren sehen scheinbar lediglich den Beginn eines langen Weges vor sich und verschieben ihre Hoffnungen auf den Nachfolger Powells.

Alle Hoffnungen auf den Powell-Nachfolger?

Dieser könnte ab 15. Mai 2026 die Zinspolitik der USA deutlich lockerer als bisher gestalten. Donald Trump kann den Nachfolger von Jerome Powell bereits deutlich vor dem Ablösetermin bekanntgeben und so Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik geben.

Doch auch Powells Nachfolger wird sich nicht von den Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten abkoppeln können. Diese bestimmen vorerst auch weiterhin die Politik der Fed. Bitcoin bleibt also vorerst weiterhin im Spannungsfeld zwischen Inflation und Liquidität gefangen.

Bitcoin bleibt zwischen Szenarien gefangen

Die Entwicklung hin zum Wertspeicher und Inflationsschutz begünstigt zwar Bitcoin, gleichzeitig fehlt bei hohen Leitzinsen jedoch das Risikokapital. Die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Zinspolitik der USA lässt Investoren zudem verstärkt zögern.

Diese erste Zinssenkung der Fed im September ist nach der Rede deutlich wahrscheinlicher geworden, doch der weitere Weg ist damit keineswegs vorbestimmt. Jerome Powell wies neuerlich auf die Marktzahlen hin, das könnte die folgenden Zinssenkungen deutlich verlangsamen. Die Aussicht bleibt also weiterhin eine Geduldsprobe.