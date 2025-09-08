Dogecoin legt massiv zu, ist das der Beginn einer Kursexplosion?

Die Zulassung eines Dogecoin-Spot-ETFs steht offenbar bevor

Aus dem ursprünglichen Satireprojekt Dogecoin ist ein ernst zu nehmender Memecoin geworden, der sich längst unter den größten Kryptowährungen der Welt platziert hat. Seine Fans reichen von Elon Musk bis zu unzähligen Investoren, die fest an die Zukunft von Dogecoin glauben.

Quelle: Coinmarketcap

Jetzt macht die Kryptowährung ihren nächsten Schritt und steht kurz vor ihrem nächsten Meilenstein. Wenn alles nach Plan verläuft, bekommt Dogecoin noch diese Woche seinen ersten Spot-ETF.

Auf den Spuren von Bitcoin und Ethereum

Damit begibt sich der größte und wichtigste Memecoin der Welt auf die Spuren von Bitcoin und Ethereum. Die beiden „Superstars“ der Kryptowelt haben durch die Einführung von eigenen Spot-ETFs massive Kapitalzuflüsse erlebt, die in der Folge zu neuen Allzeithochs führten.

Davon ist Dogecoin bis jetzt allerdings einiges entfernt. Während zahlreiche Token im Zuge der Regierungsübernahme von Donald Trump und der Deregulierung neue Rekorde aufstellten, warteten Dogecoin-Fans vergeblich auf neue Höhenflüge.

Ein Plus von 10 Prozent lässt Anleger jubeln

Doch seit dieser Woche hat Dogecoin wieder massiv an Wert zugelegt. Ein Plus von 10 Prozent und das in einem Umfeld, in dem sich der ganze Markt seitwärts bewegt, ist bemerkenswert. Offenbar rechnen die Investoren fix mit der Zulassung des ersten Dogecoin-Spot-ETFs und dessen positiven Auswirkungen auf den Kurs.

Der Anbieter REX Shares versucht bei der Genehmigung, jenen Weg zu gehen, der schon zu einer raschen Zulassung des Solana-Staking-ETFs geführt hatte. Gleichzeitig weisen die Emittenten auf die Volatilität von Dogecoin hin, um von vornherein das Kursrisiko des Memecoins klar zu benennen.

Motivationsschub für Memecoins?

Die Zulassung des Dogecoin-Spot-ETFs wäre ein großer Erfolg, schließlich würden Investoren dadurch rasch und einfach Zugang zu dem Memecoin erhalten. Das sollte nicht nur das Image von Dogecoin stärken, sondern auch mehr Kapital fließen lassen.

Damit könnte das Allzeithoch aus dem Jahr 2021 geknackt werden. Für den Memecoins-Markt wäre dieses Signal ein weiterer Motivationsschub, denn er würde beweisen, dass dieses Marktsegment weiterhin quicklebendig ist. Dafür sorgt schon eine große Community, die für die Popularität der Token sorgt.