Ethereum vor 12.000-Dollar-Rallye? Großanleger investieren weiter und glauben an bullishe ETH Prognose

Ethereum (ETH) zeigt sich am Donnerstagvormittag erneut in starker Verfassung. Mit einem Kurs von 4.573 US-Dollar notiert die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung rund 6,3 Prozent höher als noch vor sieben Tagen. Die Stimmung unter Anlegern bleibt klar positiv: In der tagesaktuellen CoinGecko-Umfrage äußerten sich 87 Prozent mit einer bullishen Ethereum Prognose – ein klarer Vertrauensbeweis für die kurzfristige und mittelfristige Entwicklung von ETH.

Vor allem institutionelle Investoren zeigen sich weiterhin sehr aktiv. Am Mittwoch, dem 27. August, verzeichneten Ethereum-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 307,2 Millionen US-Dollar – fast viermal so viel wie Bitcoin-ETFs, die im gleichen Zeitraum lediglich auf 81,4 Millionen Dollar kamen. Diese klare Dominanz bei den Kapitalströmen unterstreicht die anhaltende Relevanz von Ethereum für professionelle Marktteilnehmer.

Die Grafik zeigt die ETH-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ein besonders prägnantes Beispiel für das wachsende Engagement großer Investoren liefert der US-Konzern SharpLink Gaming. Das börsennotierte Unternehmen hat seine Ethereum-Bestände massiv ausgebaut und zählt mittlerweile zu den größten Corporate-Haltern von ETH weltweit. Mit einem jüngsten Zukauf im Wert von 252 Millionen US-Dollar verfügt SharpLink nun über nahezu 800.000 ETH in der Bilanz. Laut Unternehmensangaben verfolgt man damit eine langfristige Strategie zur Steigerung des Shareholder Value – zugleich versteht sich das Unternehmen als aktiver Unterstützer der Ethereum-Community.

Vielzahl bullisher Ethereum News

Auch auf institutioneller Analyseebene wächst die Zuversicht. In einem aktuellen Bericht stuft die britische Großbank Standard Chartered Ethereum als „massiv unterbewertet“ ein. Die Bank erwartet bis Jahresende einen Ethereum Kurs von 7.500 US-Dollar und sieht bis 2028 sogar Potenzial für einen Anstieg auf 25.000 US-Dollar. Als Gründe nennt die Analyse vor allem die technologische Führungsrolle von Ethereum, dessen wachsende Bedeutung im Bereich Smart Contracts sowie die zunehmende Relevanz als Wertaufbewahrungsmittel für Unternehmen. Nicht zuletzt deshalb sprechen aktuell viele von einem perfekten Zeitpunkt, um Ethereum zu kaufen.

Die Dynamik wird durch Bewegungen auf der Blockchain bestätigt. Kürzlich hat ein seit Jahren inaktiver Ethereum-Wal mit einer Investition von 28 Millionen US-Dollar wieder am Markt teilgenommen. Die ETH wurden von der Krypto-Börse Kraken abgezogen – ein Indiz dafür, dass langfristige Halteabsichten bestehen könnten. Der letzte bekannte Transfer dieses Investors datiert aus dem Jahr 2021. Solche Bewegungen gelten innerhalb der Krypto-Analyse als verlässlicher Stimmungsindikator – besonders in Phasen möglicher Trendwenden.

Ethereum Prognose bekannter Analysten gibt Auftrieb

Der bekannte Krypto-Analyst und Bitmine-Vorsitzende Tom Lee ergänzt diese Einschätzungen mit einer eigenen, markanten Prognose: Ethereum werde in den kommenden Wochen auf 5.500 US-Dollar steigen, das Jahresendziel liege sogar bei bis zu 12.000 US-Dollar. Seine Argumentation stützt sich auf wiederkehrende Marktzyklen. Insbesondere das vierte Quartal eines Kalenderjahres sei erfahrungsgemäß die Phase mit den stärksten Kursbewegungen im Kryptomarkt. Lee appelliert deshalb an Investoren, Kursrückgänge als Kaufgelegenheiten zu nutzen – eine Einschätzung, die auch von mehreren Analystenhäusern gestützt wird.

Die Voraussetzungen für eine weitere Rallye scheinen damit gegeben: Eine positive Marktstimmung, hohe institutionelle Nachfrage, optimistische Altcoin Prognosen namhafter Analysten und eine fundamental gestärkte Positionierung Ethereums im Krypto-Ökosystem. Die anhaltenden Zuflüsse in ETFs sowie strategische Unternehmenskäufe könnten sich als entscheidende Treiber für den weiteren Kursverlauf erweisen.

Ob Ethereum die prognostizierte 12.000-Dollar-Marke tatsächlich noch in diesem Jahr erreichen kann, hängt letztlich auch von makroökonomischen Rahmenbedingungen ab. Doch aus Sicht der aktuellen Datenlage hat sich ETH in eine Position gebracht, die Aufwärtsdynamik begünstigt – sowohl strukturell als auch psychologisch.