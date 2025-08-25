Meme Coins unter Druck – droht der Ausverkauf oder folgt die nächste Rallye?

Der Meme-Coin-Sektor erlebt turbulente Tage. Nachdem Bitcoin und Ethereum zuletzt mit Kursverlusten von rund zwei bis drei Prozent auf sich aufmerksam machten, gerieten einige der bekannten Meme Coins noch stärker unter Druck. Dogecoin, nach wie vor die größte Kryptowährung dieses Segments, verliert im 24-Stunden-Rückblick 4,7 Prozent und korrigiert damit deutlich stärker als die großen Leitwährungen. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung rangiert DOGE zwar weiterhin auf Platz 10, doch der Abstand zu anderen Projekten hat sich zuletzt spürbar vergrößert.

Die Grafik zeigt die Performance unterschiedlicher Krypto-Sektoren (1h, 24h, 7 Tage). Bildquelle: Coingecko.com

Meme Coins wie DOGE und SHIB hinken hinterher

Noch deutlicher zeigt sich der Abwärtstrend beim einstigen Hype-Projekt Shiba Inu. SHIB notiert mittlerweile nur noch auf Rang 29 der größten Kryptowährungen. Der Absturz in der Marktkapitalisierung ist das Resultat einer anhaltend schwachen Kursentwicklung. Auf Sicht von zwölf Monaten verzeichnet Shiba Inu ein Minus von 17,6 Prozent – und das, während andere Coins massive Zugewinne verbuchten. Ein besonders markantes Beispiel ist Ripple (XRP), das im selben Zeitraum trotz aktueller Korrektur um beeindruckende 388 Prozent zulegte. Dieser Kontrast macht deutlich: Während große Altcoins mit neuen Narrativen und institutionellem Rückenwind profitieren, tun sich Meme-Coins schwer, ihre frühere Dynamik zu halten.

Blickt man auf den gesamten Sektor, wird die Schwäche noch klarer. Im Stundenvergleich summiert sich das Minus aller Meme-Coins zuletzt auf 6,9 Prozent. Das wirft Fragen auf, ob die jüngsten Rückgänge lediglich eine Korrektur im Rahmen des volatilen Marktumfelds darstellen oder ob der Sektor an Strahlkraft verliert. Denn das Fundament von Meme-Coins unterscheidet sich grundlegend von klassischen Krypto-Projekten: Sie leben weniger von technologischen Fortschritten oder institutionellen Anwendungsfällen, sondern fast ausschließlich von Community-Hype, Social-Media-Reichweite und viralen Effekten. Bleiben diese Treiber aus, geraten die Kurse rasch ins Straucheln. Die Frage, ob man aktuell Meme Coins kaufen sollte, wird kontrovers diskutiert.

Neue Coins mit Potenzial

Dabei zeigt ein genauerer Blick: Ganz so eindeutig ist das Bild nicht. Neben den etablierten Coins wie Dogecoin, Shiba Inu oder auch Pepe, die derzeit überwiegend Verluste verzeichnen, gibt es weiterhin Token, die für Aufsehen sorgen. So hat etwa PENGU in diesem Jahr zeitweise für sehr hohe Renditen gesorgt und Anlegern gezeigt, dass Nischenprojekte weiterhin erhebliches Gewinnpotenzial bergen können. Auch neue Coins wie der Maxi Doge Token haben kurzzeitig enormen Zulauf erfahren. Gerade auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) oder TikTok wird deutlich, dass das Interesse an neuen Meme-Coins innerhalb kürzester Zeit anspringen kann.

Aktuell besonders angesagt bei vielen: Der Maxi Doge Token

Ein Blick auf die Suchtrends verstärkt den Eindruck, dass der Meme-Hype im Sommer 2025 an Schwung verloren hat. Der Google-Trend-Score für den Suchbegriff „meme coin“ liegt aktuell bei nur 5 Punkten. Zum Vergleich: Der Maximalwert von 100 wurde Ende Januar erreicht, als die Veröffentlichung des Trump Coin kurzfristig für enorme Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Dass die Nachfrage im Netz derart stark zurückgegangen ist, zeigt, wie sehr die Dynamik in diesem Sektor schwankt. Für Investoren ist das ein klares Warnsignal: Ohne konstante öffentliche Präsenz drohen Meme-Coins schnell in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.

Dennoch wäre es vorschnell, den gesamten Sektor abzuschreiben. Meme-Coins haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie in der Lage sind, in sehr kurzer Zeit massive Kapitalströme auf sich zu ziehen und neue Trends zu setzen. Dogecoin bleibt mit seiner langjährigen Community ein fester Bestandteil des Kryptomarktes, auch wenn die Kursentwicklung aktuell schwach ist. Shiba Inu arbeitet weiter an Projekten im DeFi-Bereich, um seinem Token zusätzliche Anwendungsfälle zu geben. Und neue Herausforderer wie PENGU oder Maxi Doge zeigen, dass das Interesse an „Spaß-Coins“ trotz aller Rückschläge nicht verschwunden ist.

Aktuelle Krypto News hochrelevant

Einerseits mehren sich die Anzeichen, dass der Meme-Coin-Sektor in eine Phase der Ernüchterung eingetreten ist. Sinkende Kurse, schwache Suchtrends und der Verlust von Marktanteilen sprechen eine deutliche Sprache. Andererseits bleibt die Erfahrung, dass virale Effekte jederzeit wieder für eine plötzliche Trendwende sorgen können. Ob dem jüngsten Abverkauf also tatsächlich ein nachhaltiger Ausverkauf folgt oder ob eine neue Rallye bevorsteht, hängt weniger von fundamentalen Daten als vielmehr vom kollektiven Interesse ab. Genau darin liegt die Eigenart dieser Coins, die viele Krypto-Anleger gerade deswegen so zu schätzen wissen.