Der XRP Kurs bleibt vorerst ein Rätsel

Der Markt explodiert, doch Ripple zeigt sich unbeeindruckt

Die Funktionsweise von Finanzmärkten ist auch für Laien einfach verständlich. Gute Nachrichten, oder Aussichten sorgen für einen Anstieg des Kurses, negative Erwartungen lassen diesen sinken.

Der Markt explodiert, XRP bleibt regungslos

Aktuell befindet sich der Kryptomarkt in Aufruhr. Bitcoin klettert immer weiter nach oben und hat sowohl gestern als auch heute ein neues Allzeithoch erreicht. Ethereum konnte seine Schwächephase überwinden und legte zuletzt massiv zu.

Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in den Top 10 bei BNB, Solana und Dogecoin. Der Uptober entfaltet also seine volle Wirkung, doch ein Coin weigert sich, diesem Trend zu folgen. XRP von Ripple kann auch im Wochenvergleich nur auf geringe Zuwächse von 3,6 Prozent verweisen und schafft es weiter nicht, die $3-Marke längerfristig zu überschreiten.

Das ist erstaunlich, immerhin kann Ripple auf zahlreiche gute Zukunftsaussichten verweisen. Die Ripple Prognose bleibt also vorerst aufrecht.

Der jahrelange Streit mit der SEC ist beendet.

Das Unternehmen hat eine US-Bundeslizenz für eine Trust-Bank beantragt, die Entscheidung steht bevor.

Ab 18. Oktober beginnt die SEC mit der Prüfung der XRP-ETF-Anträge.

Die US-Notenbank Fed hat in den USA die Zinswende eingeleitet.

All das weist auf ein bullishes Momentum hin, das bei XRP einfach nicht realisierbar erscheint. Doch zumindest im Monatsvergleich kann XRP auf einige Erfolge verweisen. Zwar liegt der Kurs noch immer rund 15% unter seinem Hoch vom Juli dieses Jahres, doch seit Jahresbeginn konnte die Kryptowährung immerhin Gewinne in Höhe von 50% verbuchen.

Quelle: Coinmarketcap

Noch im Oktober entscheidet die US-Notenbank über ihre weitere Vorgangsweise bei der Festlegung der US-Leitzinsen. Folgt sie dem bereits begonnenen Weg und senkt die Zinsen neuerlich, dann könnte XRP endlich jenen Ausbruch wagen, der schon seit langem erwartet wird.