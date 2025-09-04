Das ukrainische Parlament verabschiedet das Gesetz zur Legalisierung von Kryptowährungen mit einem Steuersatz von 23 %

Das ukrainische Parlament hat in erster Lesung mit 246 Stimmen ein Gesetz zur Legalisierung von Kryptowährungen verabschiedet, das einen kombinierten Steuersatz von 23 % auf Gewinne aus virtuellen Assets vorsieht und gleichzeitig kritische Regulierungslücken beseitigt, die illegale Finanzströme in Milliardenhöhe ermöglicht haben.

Das Gesetz sieht eine Einkommenssteuer von 18 % und eine Militärsteuer von 5 % auf Kryptogewinne vor, wobei im ersten Jahr der Umsetzung ein Vorzugssteuersatz von 5% für den Umtausch in Fiat gilt.

Der Abgeordnete Yaroslav Zhelezniak bestätigte die Verabschiedung des Gesetzes, wies aber darauf hin, dass vor der zweiten Lesung noch erhebliche Änderungen erwartet werden.

🚨LATEST: 🇺🇦Ukraine to impose tax on crypto!



▫️18% personal income tax + 5% military levy.

▫️Preferential tax rates of 5% and 9%.



This is higher than the 5%-10% tax range suggested back in February. pic.twitter.com/IAJiA0jorS — Coin Bureau (@coinbureau) April 9, 2025

Die Regulierungsbehörde ist noch nicht zwischen der Nationalbank der Ukraine und der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde festgelegt, während die Einzelheiten der Umsetzung noch der Zustimmung des Parlaments bedürfen.

Die Abstimmung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Ukraine aufgrund einer unzureichenden Krypto-Regulierung geschätzte Verluste von mindestens 10 Milliarden Dollar an gestohlenen Geldern und Steuereinnahmen drohen, so das Royal United Services Institute.

Over-the-Counter-Märkte und Schwachstellen aus Kriegszeiten haben das Land zu einem wachsenden Zentrum für Geldwäsche und Cyberkriminalität gemacht.

Finanzielle Schwachstellen in Kriegszeiten erhöhen die Dringlichkeit der Regulierung

RUSI warnte, dass die Ukraine ohne dringende Reformen eine weitere Ausbeutung ihres Finanzsystems riskiert und gleichzeitig wichtige Steuereinnahmen verliert.

Die Denkfabrik für Sicherheitsfragen identifizierte ukrainespezifische Risiken im Zusammenhang mit OTC-Aktivitäten, der Rolle des Landes als Drehscheibe für Bedrohungen und der Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung der Beschaffung von sanktionierten Komponenten für russische Militäroperationen.

Obwohl die Ukraine Anfang 2022 eine Gesetzgebung für virtuelle Assets verabschiedet hat, ist es ihr aufgrund fehlender Steuerbestimmungen nicht gelungen, den Rahmen umzusetzen.

Im Rahmen der EU-Beitrittsanforderungen muss das Land die Krypto-Regeln bis Ende 2025 an die europäischen Standards anpassen oder es droht eine Herabstufung des Status durch die Financial Action Task Force.

⚠️ Ukraine may be missing out on at least $10 billion in stolen funds and lost tax revenue due to insufficient regulation of its crypto sector.#Ukraine #Cryptohttps://t.co/WzXlrhdrjp — Cryptonews.com (@cryptonews) September 2, 2025

Inländische kriminelle Netzwerke nutzen schutzbedürftige Bürger durch „Geldkuriere“ aus, die monatlich schätzungsweise 24 Millionen Dollar kosten.

Diese Operationen bieten Einzelpersonen nur 120 Dollar, um Geld über ihre Bankkonten zu waschen, während die auf Telegram basierenden Drogenhandelsoperationen Krypto-Zahlungen akzeptieren.

Die mit Russland verbundenen Kryptowäschetätigkeiten verbreiten sich auch über die Ukraine hinaus durch Netzwerke in Kirgisistan und anderen regionalen Gerichtsbarkeiten.

Die Sanktionen des Vereinigten Königreichs und der USA richteten sich gegen Netzwerke, die mit dem an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 verbunden sind, sowie gegen Börsen, die im Verdacht stehen, nach der Unterbrechung der Strafverfolgung im März 2025 die sanktionierten Garantex-Aktivitäten fortzusetzen.

Die Umwandlung Kirgisistans in ein Kryptozentrum nach dem Gesetz über virtuelle Assets vom Januar 2022 ermöglichte die Umgehung der russischen Sanktionen.

Die lizenzierten Kryptoaktivitäten stiegen bis 2024 auf 4,2 Milliarden Dollar an, während zahlreiche Briefkastenfirmen Adressen und Kontaktinformationen wiederverwendeten und Transaktionen für sanktionierte russische paramilitärische Organisationen ermöglichten.

Die Analyse von TRM Labs ergab, dass die unterbrochenen Operationen von Garantex mit neuen, in Kirgisistan registrierten Unternehmen wie Grinex und Meer koordiniert wurden.

Diese Plattformen wiesen ähnliche Transaktionsmuster auf und ermöglichten Abhebungen mit dem russischen Stablecoin A7A5.

Globaler Steuerwettbewerb verschärft sich mit dem Auftauchen von Krypto-Einnahmepotenzial

Die von der Ukraine vorgeschlagene Militärsteuer hilft bei der Finanzierung ihrer Verteidigungsanstrengungen und bei der Entwicklung eines umfassenden Steuerrahmens, der sich an internationalen Beispielen orientiert.

Die Gesetzgebung sieht neben der Anwendung der normalen Einkommenssteuer auf Gewinne aus virtuellen Assets auch Vorzugssätze für bestimmte Kategorien vor.

Das Parlament hatte zuvor einen Gesetzesentwurf eingebracht, der es der Nationalbank der Ukraine erlaubt, Bitcoin und andere Kryptowährungen in den nationalen Reserven zu halten.

Der Vorschlag würde die Zentralbank ermächtigen, den Zeitpunkt, die Methoden und das Volumen der Allokation digitaler Assets nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ohne Krypto-Investitionen vorzuschreiben.

Auf globaler Ebene hat Thailand vor kurzem eine fünfjährige Einkommenssteuerbefreiung für Krypto-Kapitalgewinne über lizenzierte Plattformen eingeführt, die von Januar 2025 bis Dezember 2029 gilt.

Die Regierung rechnet trotz der Steuerbefreiung mit zusätzlichen Steuereinnahmen in Höhe von über 1 Milliarde Baht durch indirekte wirtschaftliche Aktivitäten.

Im Gegensatz zu Thailand müssen Krypto-Investoren in Japan Einkommenssteuersätze von bis zu 55 % auf ihre Gewinne zahlen. Umfragen des Branchenverbands haben ergeben, dass 84 % der derzeitigen Besitzer ihre Käufe bei einer pauschalen Besteuerung von 20% der Kapitalgewinne erhöhen würden.

Die Japan Blockchain Association hat Reformanträge eingereicht, in denen sie die Behandlung von Kapitalgewinnen gegenüber den derzeitigen Einkommenssteuerklassifikationen befürwortet.

🇺🇸 New York Assembly bill seeks a 0.2% excise tax on crypto and NFT transactions, targeting the digital asset sector for substance abuse prevention funding.#Crypto #Taxhttps://t.co/fx48tYwUjA — Cryptonews.com (@cryptonews) August 15, 2025

In den Vereinigten Staaten hat Phil Steck, Mitglied der New Yorker Versammlung, eine Verbrauchssteuer in Höhe von 0,2 % auf alle Transaktionen mit digitalen Assets eingeführt, um Einnahmen für Programme zur Prävention von Drogenmissbrauch im Bundesstaat Upstate zu generieren.

Der Vorschlag legt die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften auf die Vermittler von Transaktionen, was potenzielle Herausforderungen für Börsen und DeFi-Protokolle mit sich bringt.

Globale Behörden treiben die koordinierte Durchsetzung von Krypto-Steuern durch das Crypto-Asset Reporting Framework der OECD voran, das einen automatischen Informationsaustausch bis 2027 vorsieht.

Mehrere G20-Staaten haben sich dazu verpflichtet, während die Umsetzung in den verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Regulierungsansätzen uneinheitlich bleibt.