Coinbase führt globale USDC-Auszahlungen und Zahlungslinks ein – Was sich für Händler ändert

Autor Manuela Richter Zuletzt aktualisiert am: Oktober 17, 2025

Coinbase hat über seine Coinbase Business-Plattform eine neue Reihe von Tools eingeführt, die die Art und Weise verändern sollen, wie Unternehmen weltweit Geld senden und empfangen.

Waiting days for money to settle is just bad business.



Our new payment suite lets companies send and receive instantly – globally and without chargebacks.



Devs, contractors, vendors, and you. All paid in seconds.



Less waiting, more doing. https://t.co/oAyyId9lze — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 16, 2025

Die neuen Angebote – globale Auszahlungen und Zahlungslinks – ermöglichen es Unternehmen, Gelder mit USDC zu transferieren, einem Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist und niedrige Gebühren, sofortige Abwicklung und keine Rückbuchungen bietet.

Traditionelle Geschäftszahlungen haben lange unter hohen Kosten, langsamen Abwicklungen und komplizierten grenzüberschreitenden Prozessen gelitten. Coinbase sagte, dass seine neuen Tools darauf abzielen, diese Reibungen zu beseitigen, indem sie Unternehmen eine schnellere, billigere und transparentere Finanzinfrastruktur bieten. Beide Funktionen sind innerhalb von Coinbase Business verfügbar und sollen Startups und etablierten Unternehmen helfen, nahtlos zu skalieren.

Schnellere und billigere globale Zahlungen mit USDC

Die Funktion für globale Auszahlungen ermöglicht es Unternehmen, USDC an jede beliebige Adresse auf der Chain oder sogar an eine E-Mail zu senden und so sofortige internationale Überweisungen ohne hohe Überweisungsgebühren oder Verzögerungen zu tätigen. Die Empfänger können die Gelder gasfrei über Netzwerke wie Base, die Layer 2-Blockchain von Coinbase oder per E-Mail erhalten, wenn sie noch keine Krypto-Wallet haben.

Die Plattform enthält außerdem Tools zur Kontaktverwaltung, mit denen sich Verkäuferdetails speichern und manuelle Fehler vermeiden lassen, während eine Payouts-API automatisierte, stapelweise oder geplante Zahlungen unterstützt. Diese Flexibilität hilft Unternehmen, globale Auftragnehmer- oder Lieferantennetzwerke besser zu verwalten und die Vorhersagbarkeit des Cashflows zu verbessern.

„Ihr Geschäft ist schnell – Ihr Geld sollte es auch sein“, erklärte Coinbase und zeigte, wie diese Tools Arbeitsabläufe rationalisieren und Liquidität freisetzen können, die an langsame Abwicklungssysteme gebunden ist.

Vereinfachte Kundenzahlungen mit sofortiger Abrechnung

Die neue Funktion der Zahlungslinks von Coinbase bietet Unternehmen eine einfache Möglichkeit, Zahlungen von Kunden weltweit einzuziehen. Jeder teilbare Link ermöglicht es einem Unternehmen, einen bestimmten Betrag in USDC anzufordern, der in Sekundenschnelle über Wallets wie Base, MetaMask oder Phantom zahlbar ist – ohne Netzwerkgebühren, ohne Rückbuchungen und ohne 3 % Kartenbearbeitungsgebühren.

Für Entwickler wird die kommende Payment Links API die dynamische Erstellung von Zahlungen direkt in Apps oder E-Commerce-Flows ermöglichen. Coinbase Business-Kunden können außerdem 4,1 % APY auf USDC-Guthaben verdienen und ihre Transaktionen in QuickBooks, Xero oder CoinTracker integrieren, um volle Transparenz und Compliance in der Buchhaltung zu gewährleisten.

Die Zukunft von Coinbase Merchant Solutions

Die Einführung dieser Funktionen markiert die nächste Entwicklung in der Händlerstrategie von Coinbase. Coinbase Commerce wird bald mit Coinbase Business fusionieren und damit ein integriertes Ökosystem mit vollständiger Verwahrung und Fiat-Auszahlungsmöglichkeiten bieten, die Commerce-Nutzern bisher nicht zur Verfügung standen.

Coinbase Business, das sich derzeit in der Alpha-Phase für die ersten US-Kunden befindet, ist als All-in-One-Finanzplattform für moderne Unternehmen konzipiert, die eine regulierte Infrastruktur mit sofortigem Onboarding und Krypto-Diensten in Unternehmensqualität kombiniert.