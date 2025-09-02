Analyst sieht im XRP-ETF den Anfang vom Ende von Ripple

Der Kurstreiber von Bitcoin könnte XRP stoppen

Als mit Beginn des Jahres die ersten Bitcoin-ETFs genehmigt wurden, herrschte Euphorie am Markt. Diese galten nicht umsonst als jenes Instrument, das Bitcoin zu neuen Höhenflügen verhelfen würde. Rund ein Jahr später bewahrheitete sich diese Prognose: Bitcoin begann einen neuen Höhenflug, der vor wenigen Wochen zu mehreren Allzeithochs führte.

Starten die ETFs den Kursturbo?

Kein Wunder also, dass XRP-Fans darauf hoffen, dass sich diese Entwicklung bei Ripple wiederholt. Mehrere XRP-ETFs liegen derzeit bei der SEC zur Genehmigung, diese hat ihre Entscheidung über eine mögliche Zulassung zuletzt verschoben. Jetzt wird die Entscheidung für den Herbst erwartet.

Doch nicht alle Marktbeobachter sehen die Zulassung für XRP-ETFs positiv. Der Analyst Adriano Feria warnte zuletzt auf X mit deutlichen Worten vor einem XRP-ETF:

Ripple-ETFs werden höchstwahrscheinlich den Anfang vom Ende für XRP markieren, da ich stark bezweifle, dass es nennenswertes institutionelles Interesse geben wird.

Er führt dies auch darauf zurück, dass es derzeit keinen starken Marktteilnehmer, wie BlackRock oder Fidelity geben würde, der sich für die Ausgabe eines XRP-ETFs interessiert. Das würde ein XRP-Produkt deutlich von den Bitcoin- und Ethereum-ETFs unterscheiden.

Kein Interesse der Finanzgiganten

Der Analyst befürchtet, dass dieses offen zutage getretene Desinteresse der Finanzgiganten einen schweren Rückschlag für XRP und Ripple bedeuten und damit das Ende der viel gepriesenen Alternative zur herkömmlichen Bankenwelt einläuten würde. Institutionelle Investoren hätten einfach kein Interesse an XRP, sondern würden sich eher auf Bitcoin und Ethereum konzentrieren.

In der XRP-Community hat diese Äußerung für Aufregung gesorgt. Befürworter und Kritiker gingen in die Offensive. Während manche Anleger gar nichts von XRP halten, sehen andere die Zeit von Ripple erst kommen. Sie verweisen auf die XRP-Futures-ETFs, deren offene Positionen zuletzt ein Rekordhoch erreicht haben.

Quelle: Coinmarketcap

XRP sei immerhin einer der am meisten gehandelten digitalen Vermögenswerte, lediglich Bitcoin sei begehrter. Aktuell muss XRP allerdings wieder einen deutlichen Kursrückgang verkraften. So verlor XRP in der letzten Woche nicht nur rund 4 Prozent an Wert, sondern rutschte auch in der Liste der größten Kryptowährungen von Platz 3 auf Platz 4 ab.