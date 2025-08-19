Warum steigt der Kurs von XRP nicht deutlich an?

Ist das Geschäftsmodell von Ripple und seinem Token XRP zu wenig sexy für Anleger?

XRP gilt seit Jahren als eines der besten Assets am Kryptomarkt. Dies gilt hauptsächlich deshalb, weil der Token von Ripple als zentrales Element länderübergreifender Transaktionen gilt. Er macht diese schnell, günstig und sicher.

Wo bleiben die Kursrekorde?

Doch was in der Geschäftswelt als entscheidend angesehen wird, ist unter Anlegern und Investoren offenbar zu wenig attraktiv. Wie anders wäre es zu erklären, dass XRP im aktuellen Umfeld nicht regelmäßig von Kursrekord zu Kursrekord eilt?

Immerhin konnte das Unternehmen unter der neuen Führung der amerikanischen Börsenaufsicht nach fünf Jahren Streit endlich das schwebende Gerichtsverfahren beilegen. Jahrelang drohte die SEC Ripple stillzulegen, weil hohe Strafen in Aussicht gestellt wurden.

Großes Marktpotenzial

Doch nachdem die Frage, ob XRP jetzt ein Wertpapier ist oder nicht, endgültig geklärt war, blieb die ganz große Kursexplosion aus. Dies ist vorwiegend deswegen erstaunlich, weil Ripple und XRP längst im Finanzmainstream etabliert sind.

Beide gelten als führend in der Umsetzung der Tokenisierung. Diese soll gewaltiges finanzielles Potenzial entfalten, Ripple könnte hier enorme Marktanteile für sich reklamieren. Und doch bleiben die normalerweise eingepreisten Erwartungen im Kurs von XRP weiterhin aus.

Das sind die Gründe

Zwar näherte sich der Token vor Kurzem seinem Allzeithoch, doch neue Kursrekorde sind vorerst nicht in Sicht. Daran „schuld“ könnten nach Ansicht von Experten hauptsächlich drei Faktoren sein.

XRP hat eine andere Eigentümerstruktur als die meisten anderen Kryptowährungen. Ripple selbst besitzt den größten Anteil an XRP und hat damit auch den meisten Einfluss. Damit ist der Einfluss von Investoren und Anlegern deutlich eingeschränkt. Ripple agiert im Bereich der Infrastruktur des Finanzwesens. Hier werden Innovationen nur langfristig wirksam, was kurzfristige Anleger abschreckt. Sie können nicht einschätzen, welchen Einfluss die Technologie von Ripple auf die Finanzbranche haben wird, und warten daher lieber ab. Vermögensverwalter wie BlackRock zeigen derzeit kein Interesse an einem XRP-ETF. Doch diese Assets haben sich in den vergangenen Jahren als wesentliche Kurstreiber von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum erwiesen. Bleibt ein erfolgreicher XRP-ETF weiter aus, dämpft dies den Kapitalzufluss und damit auch den Kurs von XRP.

Investoren, die auf schnelle Kursgewinne aus sind, greifen daher lieber zu anderen Coins. Der langfristige Nutzen und Partnerschaften mit Banken sprechen sie nicht an, sie sehen die möglichen Chancen für Ripple und XRP nicht.

Zudem trifft Ripple in diesem Marktsegment auf enorme Konkurrenz. Ob sich das Unternehmen gegen Stablecoins und andere Projekte durchsetzen kann, ist nicht sicher. Dazu kommt die Erinnerung an den Rechtsstreit mit der SEC, der Anlegern dramatisch vor Augen geführt hat, wie schnell staatliche Institutionen Innovationen blockieren können.

XRP-Anleger müssen sich also vorerst weiter in Geduld üben, bis Vorurteile überwunden und Erfolge sichtbarer werden.