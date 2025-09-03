Am 18. Oktober entscheidet sich die Zukunft von XRP und Ripple

Die amerikanische Börsenaufsicht entscheidet über die Zulassung von XRP-ETFs

Obwohl Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und XRP sich Schritt für Schritt ihren Platz in der Finanzwelt erkämpft haben, so erwies sich bei Bitcoin und Ethereum erst die Zulassung von ETFs als der entscheidende Schritt für den ganz großen Kurssprung.

Erfolgsfaktor ETF

Als institutionelle Investoren sich dazu entschlossen, groß in die beiden Kryptowährungen einzusteigen, geschah dies über den „Umweg“ ETF. Dieses Finanzprodukt erlaubt den schnellen und einfachen Einstieg, ohne eigene Wallets zu halten oder über die Kryptobörsen zu handeln.

Was derzeit noch fehlt, sind eigene XRP-ETFs. Diese liegen bereits bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC zur Genehmigung, doch die Behörde hat ihre Entscheidung zuletzt verschoben.

Am 18. Oktober läuft jedoch die Frist für eine Entscheidung ab, dann wird ein XRP-ETF entweder zugelassen oder abgelehnt. In jedem Fall entscheidet sich so jedoch die Zukunft von XRP und Ripple.

Keine Vorbehalte mehr

Dessen Kampf gegen eine Klage der SEC scheint die Behörde zwar theoretisch vor eine schwierige Entscheidung zu stellen, doch der Eindruck täuscht. Mit dem Abgang von SEC-Boss Gary Gensler ist gleichzeitig eine neue Sichtweise der SEC eingezogen. Gestützt wird diese von einer neuen Führung, die einer Einstellung des Verfahrens nicht nur zugestimmt hat, sondern auch deutlich kryptofreundlicher eingestellt ist.

Quelle: Coinmarketcap

Kein Wunder also, dass die Kryptobranche mittlerweile mit großer Sicherheit davon ausgeht, dass die SEC am 18. Oktober die XRP-ETFs genehmigt. Doch dieser Schritt bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von XRP sofort explodieren wird.

Zulassung bisher nicht eingepreist?

Auch bei Bitcoin und Ethereum dauerte es seine Zeit, bis der Hebel ETF wirksam wurde. Doch Ripple hat noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Der Kurs will vorerst weiterhin nicht abheben, und das trotz aller positiver Prognosen.

Zwar erreichte XRP in diesem Jahr ein neues Allzeithoch, dieses lag aber nur knapp über dem alten Rekord. Damit nicht genug: Die Kryptowährung fiel zuletzt wieder etwas ab und verlor kurzfristig sogar Platz 3 in der Liste der größten Coins nach Marktkapitalisierung.

Angesichts des Optimismus bezüglich einer Zulassung von XRP-ETFs sollte dieser Schritt jetzt bereits eingepreist sein, doch davon ist wenig zu sehen. Die XRP-ETFs könnten also bald sichtbar machen, ob Ripple und XRP eine Zukunft am Markt haben oder nicht.