Uptober jede na plný plyn: Bitcoin prolomil 114 000 USD, další meta 120 000 USD
Bitcoin (BTC) se dnes vyšplhal nad 114 400 USD, přičemž denní objem obchodů dosáhl 62,2 miliardy dolarů. Jen za poslední den tak posílil o 3,6 %, čímž se znovu rozproudila debata o tradičně býčím říjnovém období známém jako „Uptober“.
Právě říjen bývá historicky pro kryptotrh jedním z nejziskovějších měsíců, a letošní rok zatím tuto pověst potvrzuje.
Podle analytiků by tento odraz mohl naznačovat začátek širšího rostoucího trendu, taženého jak institucionálními nákupy, tak i posilující technickou strukturou trhu.
Uptober posiluje důvěru investorů
Průraz nad 114 000 USD přišel po dvoudenním růstu o 4,5 %, jenž vymazal ztráty z minulého týdne. Tehdy trh padal kvůli likvidaci přepákovaných longů, což je ale v kryptu častý jev, který paradoxně připravuje půdu pro další růst.
On-chain data navíc ukazují, že z burz odchází více BTC než na ně přichází, což je jasný signál akumulace a slabšího prodejního tlaku.
K tomu se přidává fakt, že funding rates výrazně ochladly, takže trh není tak přepálený spekulativními pákami, což naznačuje zdravější prostředí pro udržitelný růst. Obchodnící ale zůstávají ostražití. Na grafu je otevřený CME gap kolem 111 300 USD, který by mohl krátkodobě stáhnout cenu dolů.
Historicky však bývají tyto korekce rychlé a následná rally ještě silnější. Rozhodující bude uzavření nad 115 000 USD, což by potvrdilo býčí momentum a otevřelo cestu k dalším milníkům.
Klíčové body:
- Odlivy BTC z burz potvrzují akumulaci.
- Ochladlé funding rates = méně spekulativního pákového obchodování.
- Breakout úroveň: 115 000 USD.
Instituce přitvrzují: Saylor znovu nakupuje
Velcí korporátní hráči zůstávají optimističtí. Firma Michaela Saylora, Strategy, využila poklesu trhu a rozšířila své portfolio o 196 BTC. Hodnota nákupu přesáhla 22 milionů dolarů, přičemž průměrná nákupní cena byla kolem 113 tisíc USD za coin.
Její celkové držby tak narostly na 640 031 BTC, což je při současných cenách více než 47 miliard USD. Touto akvizicí si Strategy upevnila svou pozici jako největší veřejně obchodovaná společnost držící BTC.
I když akcie Strategy kvůli volatilitě bitcoinu klesly na půlroční minimum 300,7 USD, jejich dlouhodobá výkonnost je ohromující – +96 % za poslední rok a přes 2 000 % za posledních pět let.
Saylor neustále zdůrazňuje, že bitcoin je nejlepší uchovatel hodnoty současnosti a věří, že instituce budou do konce roku v nákupech ještě agresivnější.
Technická analýza: Bitcoin se utrhl ze řetězu breakout otevírá cestu k 120 000 USD
Na grafu BTC/USD je jasně vidět breakout z klesajícího kanálu, který držel cenu pod kontrolou zhruba od poloviny září. Během tohoto růstu překonala jak 50denní, tak 100denní klouzavý průměr, což posílilo důvěru v býčí scénář.
Úroveň 114 000 USD nyní slouží jako krátkodobý support. Celá situace připomíná breakout z býčí vlajky, což bývá známka, že trh si udržuje sílu a má tendenci pokračovat směrem vzhůru.
Indikátor RSI vystřelil na 83 bodů, což signalizuje překoupený trh, ale právě to ukazuje sílu aktuální poptávky.
Pokud býci udrží kontrolu, další cíle se nacházejí na 116 150 USD a 117 850 USD, přičemž není vyloučen ani útok na 120 000 USD. Krátká konsolidace kolem 114 700 USD by byla pro trh přínosná, jelikož by dala prostor k obnovení dynamiky před dalším postupem vzhůru.
Podpora se nyní nachází na 113 000 a 112 600 USD. Ztráta těchto úrovní by mohla otevřít cestu zpět k 110 350 a 108 700 USD.
Trading setup:
- Potvrzení trendu: Uzavření nad 114 700 USD by potvrdilo býčí momentum a otevřelo prostor pro další růst.
- Cíle pro long pozice: Nejbližší target leží u 116 150 USD, silnější rezistence pak na 117 850 USD. Zde lze čekat vybírání zisků.
- Řízení rizika: Stop-loss doporučujeme umístit pod 112 600 USD, což chrání kapitál při případném fake breakoutu.
Uptober zatím nezklamal
S tím, jak se zlepšují technické ukazatele a instituce dál masivně nakupují, může být právě bitcoin tím, kdo nastaví tempo i zbytku trhu. Dá se tedy čekat, že nahoru vyrazí i další velcí hráči jako ethereum, XRP a solana. Čtvrtý kvartál tak může být pro kryptoměny skutečně horký.
Uptober zatím odstartoval přesně podle scénáře. Signály jsou jasné – trh má sílu pokračovat a pokud se cena BTC udrží nad 115 000 USD, může být 120 000 USD jen otázkou času.