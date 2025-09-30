Cryptonews Bitcoin

Akcie Strategy pod tlakem. Mohou další nákupy bitcoinu změnit trend?

akcie bitcoin BTC instituce krypto kryptoměny
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 
Akcie společnosti Strategy klesají

Úspěch společnosti Strategy roste a padá s cenovými pohyby bitcoiny. Vzhledem k tomu, že se bitcoinu v posledních týdnech moc nedaří a obchoduje se v prodejní korekci, podepsalo se to i na akciích Strategy, jejichž cena rovněž klesá. Nevýhodou současného cenového vývoje je, že se akcie nacházejí zhruba uprostřed rozsáhlé zóny konsolidace. Mají to tedy téměř stejně daleko k nejbližšímu supportu jako k nejbližší rezistenci.

Týdenní cenový graf akcií Strategy, které stejně jako bitcoin klesají.
Týdenní cenový graf akcií Strategy, které stejně jako bitcoin klesají. Zdroj: TradingView

Strategy doplácí na klesající bitcoin

Přestože se akciím Strategy moc nedaří, společnost nijak neslevuje ze svého tempa adopce bitcoinu. Podle posledních informací společnost mezi 22. a 28. zářím 2025 získala dalších 196 BTC v hodnotě 22,1 milionu USD s průměrnou cenou 113 048 USD. Celková hodnota získaných bitcoinů se tak vyšplhala již na 640 031 BTC, přičemž společnost do nich investovala 47,35 miliardy USD.

Nákupy bitcoinů i na takto vysokých cenách potvrzují její dlouhodobou strategii a důvěru v cenový růst. Nutno ovšem říci, že si tím také zvyšuje svou průměrnou nákupní cenu, což může v případě výraznějšího poklesu bitcoinu vyvolávat tlak na portfolio.

Nejnovější nákup bitcoinů Strategy.
Nejnovější nákup bitcoinů Strategy. Zdroj: Strategy

Svými nákupy bitcoinu společnost sází především na pokračující zájem institucí, které by postupem času mohly změnit svůj skeptický pohled na kryptoměny. Pokračování nákupů bitcoinů ze strany velkých investorů a společností je totiž dalším důležitým milníkem pro růst BTC, který by jí hrál do karet.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
