Akcie Strategy pod tlakem. Mohou další nákupy bitcoinu změnit trend?
Úspěch společnosti Strategy roste a padá s cenovými pohyby bitcoiny. Vzhledem k tomu, že se bitcoinu v posledních týdnech moc nedaří a obchoduje se v prodejní korekci, podepsalo se to i na akciích Strategy, jejichž cena rovněž klesá. Nevýhodou současného cenového vývoje je, že se akcie nacházejí zhruba uprostřed rozsáhlé zóny konsolidace. Mají to tedy téměř stejně daleko k nejbližšímu supportu jako k nejbližší rezistenci.
Strategy doplácí na klesající bitcoin
Přestože se akciím Strategy moc nedaří, společnost nijak neslevuje ze svého tempa adopce bitcoinu. Podle posledních informací společnost mezi 22. a 28. zářím 2025 získala dalších 196 BTC v hodnotě 22,1 milionu USD s průměrnou cenou 113 048 USD. Celková hodnota získaných bitcoinů se tak vyšplhala již na 640 031 BTC, přičemž společnost do nich investovala 47,35 miliardy USD.
Nákupy bitcoinů i na takto vysokých cenách potvrzují její dlouhodobou strategii a důvěru v cenový růst. Nutno ovšem říci, že si tím také zvyšuje svou průměrnou nákupní cenu, což může v případě výraznějšího poklesu bitcoinu vyvolávat tlak na portfolio.
Svými nákupy bitcoinu společnost sází především na pokračující zájem institucí, které by postupem času mohly změnit svůj skeptický pohled na kryptoměny. Pokračování nákupů bitcoinů ze strany velkých investorů a společností je totiž dalším důležitým milníkem pro růst BTC, který by jí hrál do karet.