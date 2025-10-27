Souboj titánů: Peter Schiff vyzval CZ k veřejné debatě o tom, zda budoucnost patří zlatu nebo bitcoinu
Ve světě financí se schyluje k dalšímu velkému střetu. Ekonom a zarytý zastánce zlata Peter Schiff veřejně vyzval spoluzakladatele Binance, Changpenga „CZ“ Zhaa, k živé debatě o tom, co lépe naplňuje definici peněz – bitcoin nebo tokenizované zlato.
Schiff navrhl, aby se oba střetli nad otázkou, které z aktiv lépe naplňuje tři klasické funkce peněz – tedy prostředek směny, účetní jednotku a uchovatele hodnoty.
CZ, který jen několik hodin předtím obdržel prezidentskou milost od Donalda Trumpa, výzvu přijal:
„Ačkoliv jsi vůči Bitcoinu často kritický, vždy zůstáváš profesionální a bereš to neosobně. Toho si cením.“
Debata přichází v době, kdy se zlato i bitcoin staly hlavními hvězdami globálních trhů. Zlato nedávno překonalo historický rekord a vyšplhalo se nad 4 035 USD za unci, zatímco svět sleduje fiskální nejistotu a rozpočtové tahanice v USA.
Bitcoin mezitím začátkem měsíce prolomil hranici 126 000 USD, čož je rovněž nové historické maximum.
Peter Schiff: Tokenizované zlato je ideální blockchainové aktivum
Schiff, generální ředitel Euro Pacific Asset Management, patří už léta k nejhlasitějším kritikům bitcoinu. Tvrdí, že jeho extrémní volatilita, spekulativní povaha a nulová vnitřní hodnota ho diskvalifikují jako spolehlivou formu peněz.
Podle Schiffa je naopak zlato – zejména to tokenizované – ideálním aktivem, které spojuje reálnou hodnotu drahého kovu s efektivitou blockchainu.
„Pokud má něco smysl umístit na blockchain, tak je to zlato,“ prohlásil v nedávném rozhovoru.
Právě touto myšlenkou se řídí jeho projekt Shift Gold, který přináší koncept tokenizovaného zlata. Každý token odpovídá určitému množství drahého kovu uloženého v trezoru a lze jej nakupovat, držet či směňovat přímo na blockchainu. Platforma tak spojuje tradiční hodnotu zlata s technologickou efektivitou digitálních aktiv.
„Tokenizované zlato lze používat jako prostředek směny, účetní jednotku i uchovatele hodnoty,“ dodal Schiff.
CZ: Tokenizované zlato není opravdové „on-chain“ aktivum
CZ ale s tímto pohledem nesouhlasí. Upozornil, že tokenizované zlato není skutečně decentralizované, protože jeho držitelé musí důvěřovat třetí straně.
„Tokenizované zlato NENÍ ‘on-chain’ zlato,“ napsal CZ. „Je to token, který vychází z důvěry, že vám někdo někdy zlato opravdu vydá. Je to čistě ‘trust me, bro’ token.“
Dle CZ právě nedostatek důvěry v centralizované systémy zabránil zlatu v minulosti v masovém rozšíření jako měny. Bitcoin naopak díky své decentralizované a transparentní architektuře představuje mnohem stabilnější model digitálních peněz.
Zlato vs. bitcoin: Souboj 5 000 let historie s digitální revolucí
Peter Schiff připomíná, že zlato si svou pozici uchovatele hodnoty drží už více než 5 000 let a jeho stabilita nemá konkurenci. Letos si navíc vede lépe než bitcoin – především z hlediska stability růstu hodnoty.
Podle dostupných dat bitcoin od začátku roku 2024 vzrostl o zhruba 150 %, zatímco zlato posílilo přibližně o 100 %. V posledních týdnech však zlato nabralo tempo, zatímco bitcoin spíše konsoliduje a vyčkává na další pohyb.
CZ naopak argumentuje dlouhodobým výkonem. Od svého vzniku v roce 2009 vzrostl bitcoin o miliony procent, zatímco zlato zůstává relativně konzervativní investicí. Připomněl také, že bitcoin by mohl jednoho dne překonat zlato v tržní kapitalizaci – byť to může trvat roky.
Pro srovnání: tržní kapitalizace zlata činí přibližně 30 bilionů dolarů, zatímco bitcoin dosahuje kolem 2 bilionů.
Zajímavé je, že korelace mezi oběma aktivy prudce klesla. Z téměř dokonalé korelace na začátku roku 2024 se nyní snížila na 0,19, což znamená, že se pohybují téměř nezávisle.
Tokenizované zlato vzkvétá, bitcoin zraje
Souboj mezi Schifem a CZ přichází v době, kdy trh s tokenizovaným zlatem zažívá nebývalý růst. Podle dat CoinGecko přesáhla tržní kapitalizace tokenů jako tether gold (XAUT), PAX gold (PAXG) a kinesis gold (KAU) hranici 3,75 miliardy dolarů, přičemž denní objemy obchodů přesahují 640 milionů USD.
Zlato je nyní lídrem mezi tzv. tokenizovanými komoditami, jejichž hodnota v posledním měsíci vzrostla o 36 %. Aktivních je více než 150 000 držitelů a 20 000 blockchainových adres, které měsíčně zpracují přes 8,6 miliardy USD v převodech.
Podle některých analytiků se však bitcoin posouvá do nové fáze zralosti.
David Marcus, generální ředitel Lightspark, uvedl, že bitcoin je i přes růst zlata stále podhodnocený. A pokud by dosáhl tržní kapitalizace zlata, jediný BTC by mohl stát až 1,3 milionu USD.
Nazval ho „internetem peněz“, který má potenciál stát se globální vypořádací sítí pro přeshraniční platby.
Podobně Matt Hougan, CIO společnosti Bitwise, poznamenal, že prudký růst zlata může být signálem pro další bitcoinovou vlnu.
Poukázal na to, že centrální banky od roku 2022 masivně nakupují zlato. Podobný růst by mohl čekat i bitcoin, jakmile se do hry naplno zapojí institucionální investoři a začnou ho ve velkém akumulovat.
Debata Peter Schiff vs. CZ je střetem dvou filozofií. Zlato má za sebou tisíce let historie a fyzickou jistotu, zatímco bitcoin nabízí digitální svobodu a bezprecedentní decentralizaci.
Kdo nakonec přesvědčí svět, že právě jeho vize je budoucnost financí? To ukáže až čas – a možná i jejich připravovaná debata.