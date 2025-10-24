Donald Trump omilostnil zakladatele Binance CZ: Když se politika a kryptoměny prolínají
Rozhodnutí Donalda Trumpa udělit milost zakladateli kryptoměnové burzy Binance, Changpengu Zhaovi, známému jako „CZ“, otřáslo nejen politickou scénou ve Washingtonu, ale i celým kryptoměnovým trhem.
Prezident tím zrušil čtyřměsíční trest, který Zhao obdržel po doznání viny za nedostatečnou kontrolu proti praní špinavých peněz. Americké ministerstvo spravedlnosti přitom dříve uvedlo, že nedbalost Binance umožnila zločincům využívat platformu k nelegálním účelům, včetně financování terorismu a obchodu s drogami.
Bílý dům označil tento krok za „nápravu nespravedlnosti“, která měla postihovat inovátory místo skutečných podvodníků. Mluvčí prezidenta Karoline Leavittová uvedla, že předchozí administrativa „vedla válku proti kryptoměnám“ a že Zhao nebyl nikdy obviněn z podvodu ani ze způsobení přímých škod investorům. Tento výklad má ale mnoho odpůrců. Kritici tvrdí, že Trumpova milost je jasnou ukázkou střetu zájmů, jelikož mezi prezidentem a Zhaem existují obchodní vazby.
Jaké jsou vazby mezi CZ a Trumpem?
Podle informací Reuters investiční fond z Blízkého východu použil dvě miliardy dolarů ze stablecoinu USD1. Ten vznikl v rámci Trumpovy společnosti World Liberty Financial, právě k nákupu podílu v Binance. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová krok označila za „učebnicový příklad korupce“ a dodala, že pokud Kongres takové jednání nezastaví, ztratí veškerou důvěryhodnost.
Ekonom Eswar Prasad z Cornellovy univerzity v rozhovoru pro The New York Times uvedl, že jde o „drzé pošlapání principu právního státu“. Zároveň dodal, že jde o ukázku toho, jak daleko je Trumpova administrativa ochotna zajít, aby prosadila zájmy kryptoměnového průmyslu. Podobně reagovali i zástupci kryptokomunity. Ti se obávají, že tato milost může posílit beztrestnost v odvětví, které už nyní trpí reputačními problémy.
Changpeng Zhao se po udělení milosti veřejně poděkoval prezidentovi a prohlásil, že udělá vše pro to, aby „Spojené státy staly hlavním městem kryptoměn“. Podle analytiků to může být signál, že Binance plánuje návrat na americký trh a že Zhao zvažuje opětovné převzetí vedení společnosti.
Reakce trhů netrvala dlouho
Reakce trhů na sebe nenechala dlouho čekat. Token BNB v průběhu 24 hodin vzrostl o více než 6 % a stal se jedním z nejvýkonnějších altcoinů dne. Na sociálních sítích se rozšířil hashtag #CongratulationsCZ, který ale doprovázela vlna kritických komentářů o „propojení krypta a moci“.
Trumpova milost pro zakladatele Binance otevírá složitou debatu o tom, kde končí podpora inovací a začíná politický vliv. Zatímco část kryptokomunity krok vítá jako konec přehnané regulace, jiní v něm vidí nebezpečný precedent. Spojené státy tak stojí na rozcestí. Buď vytvoří transparentní prostředí pro moderní finanční technologie, nebo se vydají cestou, kde se spravedlnost stává nástrojem politického vlivu.