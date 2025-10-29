Bitcoin může už brzy dosáhnout 150 000 dolarů!
Bitcoin (BTC) znovu ukazuje, že jeho cena je často poháněna emocemi a strach bývá paradoxně jedním z nejsilnějších motorů růstu. Když se na kryptoměnovém trhu rozhostí panika, většina investorů dělá to, co diktuje instinkt – utíká. Grafy krvácí, sociální sítě se plní katastrofickými titulky a všichni se předhánějí, kdo dřív prodá.
Jenže právě tehdy, když emoce ovládnou trh, přichází chvíle, kdy zkušení investoři začínají nakupovat. Podle nejnovějšího reportu společnosti Copper může být současná vlna strachu ve skutečnosti začátkem dalšího růstového cyklu. Není to jen náhoda ani prázdná naděje – data tomu napovídají.
Crypto Fear and Greed Index, oblíbený indikátor tržního sentimentu, se už dva týdny drží kolem hodnoty 40, což znamená jasnou „fear zone“ – období strachu. A historie ukazuje, že právě tyto momenty bývají často nejlepším vstupním bodem pro smart money.
Tento útlum přišel po eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou a následné vlně masivních likvidací napříč kryptoměnovým trhem, které zchladily přehnaný optimismus.
Strach jako motor trhu
Analytici z Copperu zkoumali 40 historických „fear eventů“, tedy momentů, kdy index strachu klesl do těchto hodnot, a sledovali, co se dělo dál. Výsledek je překvapivě konzistentní:
- Po vstupu do pásma strachu bitcoin obvykle klesne o 10–12 % během následujících 3–4 týdnů.
- Poté ale často přichází odraz o 15–30 % v průběhu dalších 6–10 týdnů.
Jinými slovy – trh nejdřív vystraší weak hands, a pak odmění ty, kteří zůstali.
Podle analytiků se aktuální tržní vývoj v říjnu 2025 nápadně podobá historickým vzorcům, které obvykle předcházely silnému obratu. Odhadují, že dno v pásmu 102 000 až 103 000 dolarů by mohlo představovat další „fear bottom“, po němž by mohl bitcoin znovu vystřelit k 125 000–130 000 USD zhruba do poloviny prosince.
Býčí trh tedy nemusí být zdaleka u konce.
Uptober? Letos zatím nic moc
Přestože říjen bývá pro bitcoin tradičně nejsilnějším měsícem roku – až si vysloužil přezdívku „Uptober“ – letošní vývoj je zatím zklamáním. Největší kryptoměna světa zatím přidala sotva 1 % a směřuje k prvnímu negativnímu říjnovému výkonu od roku 2018.
Ještě 5. října dávaly sázky na Polymarketu bitcoinu 86% šanci, že v roce 2025 překoná hranici 130 000 USD. Nyní však tyto šance spadly na pouhých 54 %. A stejně tak klesla i pravděpodobnost, že se BTC vyšplhá na rekordních 140 000 USD či 150 000 USD.
Otázka tedy zní: Blíží se konec současného bull runu, nebo se čtyřleté cykly bitcoinu prodlužují a skutečný růst přijde až v roce 2026?
Reset, ne pád: Bitcoin stále drží rytmus
Zpráva Copperu přináší zajímavý pohled i na možnost ještě výraznějšího zotavení, než většina investorů čeká. Analytici se podívali na historická data a zjistili, že když se trh dostane do fáze strachu, v těch nejlepších 5 % případů se bitcoin dokázal zotavit opravdu výrazně. Pokud by se historie opakovala, mohl by už začátkem příštího roku začít testovat hranici kolem 150 000 dolarů.
„V kontextu současného trhu vidíme, že po schválení spotových bitcoinových ETF se tyto cykly strachu zkrátily a zploštily, ale jejich rytmus zůstal zachován. Poklesy nejsou tak hluboké, ale vzorec kapitulace a následného odrazu zůstává stejný,“ uvádí Copper ve své zprávě.
Podle společnosti proto současný pokles není obratem trendu, ale spíše „resetem“ – zdravým očištěním přehřátého trhu. Neustálé růsty bez korekcí nejsou udržitelným scénářem a historická data to potvrzují.
Hlavní analytik Copperu Fadi Aboulafa v rozhovoru pro Cryptonews shrnul situaci:
„Kdykoli strach ovládne trh, data vyprávějí podobný příběh: Bitcoin prudce klesne, ale následně se odrazí ještě silněji. To, co sledujeme nyní, téměř dokonale zapadá do historického rytmu. Poslední pokles k úrovni kolem 103 000 USD vypadá jako vyčerpání, které jsme už v minulých cyklech viděli. Pokud to tak bude, historická data naznačují, že se nacházíme v rané fázi nové fáze zotavení, s potenciálem návratu do pásma 125 000–130 000 USD do konce roku.“
Co dělá tento cyklus jiným
Současný růstový cyklus má ale několik specifických odlišností. Zaprvé, Donald Trump je dnes významným faktorem globálních trhů. Jeho nepředvídatelná prohlášení na platformě Truth Social dokážou v řádu minut zahýbat sentimentem i cenami.
Zadruhé, na scénu nastoupily spotové bitcoinové ETF. Tyto produkty, které se začaly obchodovat teprve v lednu 2024, přivedly do krypta institucionální kapitál. Podle analytiků to přispělo ke snížení volatility, což znamená, že propady nejsou tak dramatické jako dřív.
Na druhou stranu to může znamenat, že zmizely legendární „God candles“ – obrovské svíčky, které kryptokomunita tak milovala.
Reset před dalším útokem na cenová maxima
Závěry společnosti Copper se dají shrnout jednoduše. Současný pokles je očistný, nikoliv konečný. Trh se čistí, slabší investoři odcházejí – a ti, kteří vydrží, mohou znovu profitovat.
Trh, který prochází obdobím strachu, se často zvedne silnější. Pokud se historie znovu potvrdí, bitcoin by mohl během několika týdnů otestovat své ATH.
Strach je palivo a král kryptoměn, jak už to několikrát dokázal, ví, jak s ním naložit.