Bitcoin pod tlakem: Přijde pád pod 110 tisíc USD, nebo odraz vzhůru?
Bitcoin (BTC) se v posledních 24 hodinách propadl ke 113 500 USD, což znamená pokles o více než 2 %. Trh tak reaguje na zásadní technický posun. Po týdnech konsolidace ve vzestupném trojúhelníku cena prolomila jeho spodní hranici, což je pro obchodníky jasný varovný signál.
Klíčová úroveň 115 000 USD (50denní klouzavý průměr), která fungovala jako podpora, už nyní slouží spíše jako rezistence.
Ještě před pár dny bitcoin čelil odmítnutí u 124 450 USD, kde se vytvořila silná bearish engulfing svíčka, jež ukončila čtyřtýdenní růst. Tento obrat změnil krátkodobý sentiment – místo pokračování růstu teď graf naznačuje korekční fázi.
Otázka zní: Vydrží bitcoin na současných úrovních, nebo se otevře prostor pro hlubší pokles?
Bitcoin a riziko formace head and shoulders
Denní graf ukazuje jasné obrysy formace head and shoulders (hlava a ramena), jejíž neckline leží na hranici 112 000 USD. Pokud by bitcoin tuto linii prorazil, mohlo by dojít k rychlému propadu až k 108 000 USD, přičemž prodloužený cíl by činil 105 150 USD.
Medvědí sentiment podporují i technické indikátory. MACD přešel do záporných čísel a RSI se drží na hodnotě 41, což stále dává prostor k dalšímu oslabení. Trh ještě není přeprodaný, takže k odrazu zatím není silný důvod.
Graf zároveň ukazuje několik silných červených svíček, které připomínají začátek formace three black crows – tedy pokračující tlak na pokles.
Střednědobý výhled: Cesta k 130 000 USD zůstává otevřená
Přestože krátkodobě převažují obavy z poklesu, širší obrázek zůstává pozitivní. Bitcoin stále zaznamenává sérii vyšších minim již od června, což je typický znak býčího trendu. V oblasti 113 000–114 000 USD se navíc formují svíčky typu doji a spinning top – tedy spíše známky nerozhodnosti než kapitulace.
Pokud kupci znovu získají iniciativu a prorazí hranici 116 150 USD, může se bitcoin rychle odrazit zpět k 120 900 USD. V případě překonání 124 450 USD se otevře cesta k 127 540 USD a potenciálně až k 130 000 USD.
Jak se připravit: Scénáře pro tradery
- Býčí scénář:Nákupní signál by mohla dát bullish engulfing svíčka nad 116 150 USD s cílem na 120 900 až 124 450 USD a stop-lossem pod 112 000 USD.
- Medvědí scénář: Pokud se bitcoin propadne pod 112 000 USD, může jít o příležitost k otevření krátké pozice s cílem na 108 000 USD. Stop-loss by měl být nad 116 000 USD.
Navzdory krátkodobému tlaku je třeba dodat, že instituce a dlouhodobí investoři stále nakupují. Firmy jako Metaplanet či Strategy pokračují v akumulaci, což ukazuje, že širší sentiment zůstává optimistický.
Závěr: Krátkodobá korekce, dlouhodobý trend zůstává býčí
Nejbližší týdny budou rozhodující. Pokud bitcoin dokáže obhájit úroveň 112 000 USD, může se rychle stabilizovat a znovu růst potenciálně až ke 130 000 USD. Naopak její průlom směrem dolů by mohl otevřít cestu až k 100 000 USD.
Z pohledu dlouhodobých investorů se nic nemění. Býčí trend zůstává neporušen a současná korekce tak může být příležitostí k nákupu.