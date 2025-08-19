Metaplanet opět nakupuje bitcoin a pevně se drží svého plánu
V poslední době se doslova roztrhl pytel se společnostmi, které opustily své původní podnikání, aby se naplno věnovaly digitálním aktivům a alokaci bitcoinu. Tento svůj podnikatelský záměr změnila i japonská společnost Metaplanet, která má v oblasti akumulace bitcoinu velké plány.
Získávání peněz na nákup bitcoinu přitom “okoukala” od společnosti Strategy Michaela Saylora. Metaplanet totiž také vydává velké množství dluhopisů a prioritních akcií, které slouží jako hlavní zdroj jejích příjmů. Samozřejmě důležitou složkou v budoucnu bude i růst ceny bitcoinu.
Metaplanet a její akumulace bitcoinu
Společnost nově přidala do svého portfolia dalších 775 BTC a v současné době tak již drží 18 888 BTC. Podle nejnovějších zpráv by tak měla mít v nejznámější kryptoměně zainvestováno už více než 2,18 miliardy USD. Díky tomu se zařadila mezi jedny z největších investorů do bitcoinu. Společnost svou poslední akvizici provedla na ceně okolo 120 000 USD. To znamená, že v době psaní tohoto článku drží nerealizovanou ztrátu.
Postoj společnosti Metaplanet k bitcoinu by v následujících měsících mohl inspirovat i další společnosti, aby celou nebo část svých finančních rezerv alokovaly právě do bitcoinu. Nutno ovšem říct, že se cena BTC nyní pohybuje těsně pod svými maximy, což nemusí nabízet nejlepší nákupní ceny.
Příliv kapitálu do bitcoinu ze strany dalších společností by ovšem vytvořil tlak na poptávku, která by mohla ovlivňovat i jeho samotnou cenu. Zájem o bitcoin všeobecně roste. Pokud tento trend vydrží, může se stát BTC součástí finančních rezerv společností po celém světě.