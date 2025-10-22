Bitcoin čelí miliardovým odlivům z ETF: Klíčová podpora na 107 000 USD v ohrožení
Bitcoin (BTC) se momentálně drží kolem úrovně 108 000 dolarů. 24hodinový objem obchodů překročil 105 miliard USD, což naznačuje, že trh zůstává mimořádně aktivní. Aktivita na trhu sice zůstává vysoká, ale výkon největší kryptoměny rozhodně nelze označit za oslnivý – spíše odráží nervozitu a nejistotu mezi investory.
Po turbulentním vývoji v polovině října začali velcí hráči z řad institucí snižovat svou expozici, což vedlo k masivním výběrům kapitálu. Podle údajů CoinShares zaznamenaly v minulém týdnu kryptoměnové investiční produkty odliv 513 milionů dolarů, což představuje druhý největší odliv roku 2025.
Nejsilněji byl zasažen právě bitcoin, který se na celkovém odlivu podílel částkou téměř jedné miliardy dolarů (946 milionů).
Aktivita na trhu však zůstává vysoká. Objemy obchodů s ETF a ETP produkty dosáhly 51 miliard dolarů, což je téměř dvojnásobek letošního průměru. To naznačuje, že kapitál z trhu nemizí, ale investoři své pozice rebalancují.
USA vybírají zisky, Evropa s Kanadou nakupuje
Největší odlivy přicházely ze Spojených států, kde fondy během jediného týdne zaznamenaly pokles o zhruba 621 milionů dolarů.
Naopak evropští a kanadští investoři zvolili opačný přístup. Německo, Švýcarsko a Kanada zaznamenaly celkový příliv 144 milionů dolarů. To signalizuje, že investoři v těchto regionech využívají nedávný propad po masivních likvidacích z 10. října k nákupu (tzv. “buy the dip”).
Z poskytovatelů ETF hlásí největší výběry BlackRock iShares a Grayscale, dohromady přes 1 miliardu dolarů. Menší, ale stále znatelné ztráty utrpěly fondy ARK, Fidelity a Bitwise, zatímco 21Shares a ProShares zaznamenaly jen mírné pohyby.
Technická situace: Bitcoin se snaží udržet klíčovou úroveň 107 000 USD
Z technického pohledu se bitcoin drží v rostoucím kanálu, kde se aktuálně pohybuje kolem 108 000 USD po odmítnutí na úrovni 111 730 USD.
Zploštění krátkodobých klouzavých průměrů (20 a 50 EMA) signalizuje vyčkávací fázi a nerozhodnost. Dlouhý spodní knot na poslední denní svíčce ovšem naznačuje silný nákupní zájem kolem úrovně 107 700 USD, kde leží spodní hranice kanálu.
Indikátor RSI se pohybuje kolem hodnoty 45, tedy v neutrální zóně, ale začíná se formovat býčí divergence.
Pokud se BTC udrží nad 107 400 USD, může dojít k odrazu zpět k 111 700 USD a následně až na 115 900 USD. Naopak pokles pod 107 000 USD by mohl otevřít cestu k 104 400 USD či dokonce k 101 100 USD.
Trading tip (swingové nebo krátkodobé long pozice):
- Vstup (Entry): kolem 107 700 USD
- Stop-loss: přibližně 106 900 USD
- Take-profit: v rozmezí 111 600 – 115 900 USD
Postupné snižování volatility naznačuje, že bitcoin se blíží k rozhodujícímu pohybu, který pravděpodobně určí jeho směr pro celé čtvrté čtvrtletí.