Kryptoměnový trh zasáhl výprodej v hodnotě 19 miliard USD. Co stálo za lavinou likvidací?

Autor
Martin Klass
Naposledy aktualizováno: 
Kryptoměnové trhy si prošly v pátek výprodejem

Kombinace několika faktorů připomněla obchodníkům a investorům, že činnost na finančních trzích není pouze o ziscích, ale že s sebou přináší i rizika. Během jediného dne si kryptoměnový trh prošel rozsáhlou likvidací mnoha obchodních pozic, při které bylo z trhu smazáno více než 19 miliard USD.

Nucené uzavření obchodních pozic se promítlo i do celkové tržní kapitalizace kryptoměn, která klesla o 450 miliard USD. Někteří investoři však této situace využili k nákupům a tržní kapitalizace se během víkendu vrátila zpátky nad hranici 4 bilionů USD.

Bitcoin a kryptoměny se po masových likvidacích zase zotavují.
Bitcoin a kryptoměny se po masových likvidacích zase zotavují. Zdroj: CoinGecko

Kryptoměnový trh pod tlakem globálních událostí

Hlavním spouštěčem cenových poklesů bylo obnovení napětí v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou, které znovu přineslo hrozby zvýšení cel. Tato událost nezasáhla pouze kryptoměny, ale oslabila i globální finanční trhy. Největší ztráty zaznamenal technologický index Nasdaq, který během jediného dne oslabil o 3,49 %.

Trumpovy celní hrozby vůči Číně otřásly globálními trhy.
Trumpovy celní hrozby vůči Číně otřásly globálními trhy. Zdroj: TradingView

Dalším faktorem, který přispěl k rozsáhlé likvidaci pozic, byl prudký výkyv stablecoinu USDe. Tento stablecoin je navázán na americký dolar v poměru 1:1, avšak po zveřejnění zpráv o hrozbě cel se jeho cena propadla až na 0,65 USD.

Tento pokles vyvolal lavinu nucených likvidací, protože mnoha obchodníkům nestačila marže na udržení otevřených pozic. Největší kurzové propady se odehrály na kryptoměnové burze Binance.

Cenový propad USDe na Binance ve srovnání s jinými kryptoměnovými burzami

Burza Binance již v reakci na situaci vyplatila některým klientům finanční náhrady a uvedla, že další případy bude ještě prověřovat.

K největším likvidacím však došlo na decentralizované burze Hyperliquid. Její zakladatel Jeff Yan odmítl jakoukoli chybu na straně platformy a uvedl, že trh reagoval přirozeně.

Podle něj byla hlavní příčinou vysoká finanční páka, kterou obchodníci v té době využívali. Nadměrná zadluženost obchodníků tak spustila řetězovou reakci likvidací napříč trhem.

Závěr pátečního výprodeje ukázal několik slabin jak ve strategiích obchodníků, tak i v samotném systému fungování krypto burz. Událost navíc rozvířila i politickou rovinu, protože Donald Trump čelí rostoucí kritice kvůli údajnému ovlivňování trhů a podezření z insider tradingu.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
