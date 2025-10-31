在美联储FOMC降息会议后！加密货币鲸鱼购买这些代币

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 31, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在美国联邦储备局25个基点的降息后，虽然并未让加密货币市场激动，比特币和以太坊更出现下跌，加密市场总市值下滑超过2%，显示这一决策大多已被市场消化。然而，加密货币大鲸在FOMC降息后购买的内容已成为关键话题。大型投资者正在静悄悄地转向几个显示出减少卖压且拥有强大技术形态的代币。数据显示，自政策转变以来，鲸鱼在这些资产上的积累有所增加，每个资产在迈向11月时都显示出建立信心的迹象。

1. Cardano (ADA)

现时拥有100万到1000万枚ADA的鲸鱼自昨天以来不断增持，将其储备从55.7亿增加至55.9亿枚ADA。这大约增加了 2000万枚ADA，根据当前的0.64美元价格，价值约1280万美元。这一小型鲸鱼群体通常在较大的持有者跟进之前引导早期购买周期。Cardano在过去一个月下跌了约20%，但重新活跃的鲸鱼活动暗示着潜在的反弹。

另外，在12小时图表上，ADA 在一个对称三角形内交易，反映出不确定性，但也显示出在突破之前的整合。该代币继续保持 0.64 美元的支撑，突破 0.66 美元后，价格可能会朝 0.68 美元移动，上涨 6.5%。如果动能继续，0.73 美元将是下一个阻力位。Wyckoff交易量图表通过交易量模式跟踪买卖压力，自10月29日以来显示卖方失去控制。10月22至 23日之间的类似变化导致价格不久后上涨9.37%。鲸鱼可能在重演押注，这使它成为在备受期待的美联储降息后，加密鲸鱼购买的明确例子之一。

2. Ethena (ENA)

另一个在FOMC降息后重新出现鲸鱼活动的代币是Ethena (ENA)，目前1亿到10亿ENA的群体，一个能够驱动强烈市场变动的大型鲸鱼群体。在过去24小时内显著增加，它们的总持有量从67.9亿增长到69亿ENA，增加了0.11亿ENA，按当前价格约值4620万美元。这一累积发生在以太那在过去一个波动的月份中，价格下降了21%，与卡尔达诺的走势相似。但最近的买入表明鲸鱼正在为潜在的上行反转做准备。

在12小时的图表上，ENA在一个下跌的扩大楔形中交易——这是一种通常预示着一旦结构收紧就可能发生的上行突破的看涨模式。以太那在10月27日试图突破，但随着隐藏的看跌背离形成而失败。当价格创造一个较低的高点，而相对强弱指数RSI，却创造一个较高的高点时，就会发生这种情况。这表明空头重新获得短期控制权，缩短了反弹。但是，以太那已经从关键的0.41美元支撑位回升，如果该水平保持，则有可能向0.45美元和接下来的0.53美元移动。持续突破0.49美元，这是当前扩大楔形的上趋势线所在，将确认看涨反转，为0.65美元打开大门。

3. Aster (ASTER)

第三个自FOMC降息以来累积增加的代币是Aster (ASTER)，一个去中心化的永久性交易平台。过去24小时内，加密鲸鱼积极购买ASTER，增加了26.43%的库存。他们的总余额现在达到1567万ASTER。这大约是327万ASTER，按目前价格约值333万美金。鲸鱼累积的快速上升显示出大型交易者日益增长的兴趣，使得ASTER成为降息后最强的加密鲸鱼购买之一。在过去的一个月中，ASTER已经放弃了43.2%的收益，确认它一直处于明显的下行趋势。然而，这一趋势可能现在接近反转。技术指标也透露了这一点。

在12小时图表上，ASTER在一个下行扩大楔形内交易。这是一种看涨模式，通常在价格突破上方趋势线时会导致向上的突破。0.93美元的水平曾作为强有力的支撑并且仍然保持。如果ASTER能保持在这一水平以上，下一个立即目标是1.12美元，接下来是1.28美元。突破1.79美元的果断突破将确认更大的趋势反转。在10月10日至10月29日之间，价格形成了更低的低点，而相对强弱指数（RSI）形成了更高的低点。这是一个看涨的背离，通常标志着反弹的开始。这一设置，加上鲸鱼累积的上升，支持了买家可能重新控制的想法。

4. Pepenode(PEPENODE)

现时一个名为 Pepenode($PEPENODE) 的新项目正迅速吸引目光，该专案以Pepe文化为核心灵感，结合挖矿与游戏化元素，在预售阶段已筹集超过200万美元。其独创的「Mine-to-Earn」机制让玩家透过游戏化挖矿参与生态，让迷因文化与DeFi收益形成结合。Pepenode的核心在于「节点挖矿」概念，用户可购买Miner Nodes建立虚拟挖矿机房，升级设备以提升收益，将传统被动挖矿转变为互动式参与。

这种模式既提高了社群活跃度，也让投资更具娱乐特质。根据官方资料，目前质押年化报酬率高达649%，PEPENODE代币 售价为0.0011227美元，并以递增机制定期上调，鼓励早期入场。Pepenode也与Best Wallet App合作，投资人可透过该应用程式的「Upcoming Tokens」功能使用ETH、USDT、USDC或信用卡直接购买代币。专家认为，Pepenode结合挖矿回报、meme文化与社群经济的三重优势，具备在下一轮牛市中成为百倍币的潜力。

点击这里参与预售