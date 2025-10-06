ASTER日内暴跌近10％ 快速增长涉数据做假

热门的去中心化永续合约交易所 Aster 的原生代币 ASTER 于 10 月 5 日在 24 小时内下跌近 10%，跌至 1.84 美元。

这波下跌的导火索，是数据分析平台 DeFiLlama 因“疑似洗盘交易”而将 Aster 的相关数据下架。

DeFiLlama下架数据引发市场震荡

We've been investigating aster volumes and recently their volumes have started mirroring binance perp volumes almost exactly



Chart on the left is XRPUSDT on aster, you can see the volume ratio vs binance is ~1



Chart on the right is XRP perp volume on hyperliquid, where there's… pic.twitter.com/MwVD7rRyEn — 0xngmi is hiring (@0xngmi) October 5, 2025

DeFiLlama 开发者 0xngmi 表示，Aster 平台上的 XRP/USDT 与 ETH/USDT 等交易对，其成交量走势与中心化交易所币安（Binance） 的数据“异常高度相似”，存在人为操纵的可能。

因此，DeFiLlama 宣布“为维护数据完整性，将暂停Aster永续合约的交易数据，直至透明度问题改善”。

这项决定迅速在市场引发连锁反应。Aster 自上线仅两周，其未平仓合约量（Open Interest） 已高达 50 亿美元，并通过空投活动吸引了超过 200 万名用户。然而，这次事件让其快速增长的真实性受到质疑。

卖压与中心化风险加剧

虽然价格下跌的直接原因是 DeFiLlama 的数据删除，但其他因素同样加重了卖压。

Aster 日前宣布第二轮空投，将代币总供应量的 4% 无锁定期发放，市场担忧流通供给骤增。

链上数据显示，6 个钱包 持有 ASTER 总供应量的 96%，暴露出严重的集中化风险。

币安创办人赵长鹏（CZ） 以顾问身份参与项目，但仍未能稳定市场情绪。

短期前景承压

截至 10 月 6 日，ASTER 报 1.84 美元，多项技术分析模型预测其在 10 月 10 日 前或将跌至 1.61 美元。

短期走势偏空，但该代币在过去 30 日仍上涨 254.12%，并于 9 月 24 日 创下历史新高 2.41 美元。

Aster 已宣布启动 “Stage 3 升级”，将推出新的奖励系统与现货交易激励计划，以修复市场信任。

未来的关键在于，该项目能否 证明交易量的真实性，并 重建数据透明度。

