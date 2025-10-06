BTC $123,908.03 0.86%
ASTER日内暴跌近10％ 快速增长涉数据做假

热门的去中心化永续合约交易所 Aster 的原生代币 ASTER 于 10 月 5 日在 24 小时内下跌近 10%，跌至 1.84 美元。

这波下跌的导火索，是数据分析平台 DeFiLlama 因“疑似洗盘交易”而将 Aster 的相关数据下架。

DeFiLlama下架数据引发市场震荡

DeFiLlama 开发者 0xngmi 表示，Aster 平台上的 XRP/USDT 与 ETH/USDT 等交易对，其成交量走势与中心化交易所币安（Binance） 的数据“异常高度相似”，存在人为操纵的可能。

因此，DeFiLlama 宣布“为维护数据完整性，将暂停Aster永续合约的交易数据，直至透明度问题改善”。

这项决定迅速在市场引发连锁反应。Aster 自上线仅两周，其未平仓合约量（Open Interest） 已高达 50 亿美元，并通过空投活动吸引了超过 200 万名用户。然而，这次事件让其快速增长的真实性受到质疑。

卖压与中心化风险加剧

虽然价格下跌的直接原因是 DeFiLlama 的数据删除，但其他因素同样加重了卖压。
Aster 日前宣布第二轮空投，将代币总供应量的 4% 无锁定期发放，市场担忧流通供给骤增。

  • 链上数据显示，6 个钱包 持有 ASTER 总供应量的 96%，暴露出严重的集中化风险。
  • 币安创办人赵长鹏（CZ） 以顾问身份参与项目，但仍未能稳定市场情绪。

短期前景承压

截至 10 月 6 日，ASTER 报 1.84 美元，多项技术分析模型预测其在 10 月 10 日 前或将跌至 1.61 美元。

短期走势偏空，但该代币在过去 30 日仍上涨 254.12%，并于 9 月 24 日 创下历史新高 2.41 美元。

Aster 已宣布启动 “Stage 3 升级”，将推出新的奖励系统与现货交易激励计划，以修复市场信任。
未来的关键在于，该项目能否 证明交易量的真实性，并 重建数据透明度。

