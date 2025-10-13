币安总结“脱锚“事件称市场暴跌在前及旧订单所致 受害者批说法存疑点

在 10 月 11 日市场剧烈波动、导致多种加密代币出现价格脱锚之后，加密货币交易所币安（Binance）于今（13）日凌晨发布公告，确认已向受影响用户支付 2.83 亿美元补偿，以弥补交易损失。

USDe 一度跌至 0.66 美元

币安在声明中向受影响用户致歉，并解释事件起因于周六清晨爆发的“全球宏观经济事件”。突如其来的市场冲击引发了机构与散户的大规模抛售潮，导致加密市场全线重挫。币安平台上的三种理财资产——Ethena 稳定币 USDe、币安发行的 Solana 质押代币 BNSOL，以及 Wrapped Beacon 质押代币 WBETH——因此出现严重脱锚。

其中，USDe 本应与 1 美元挂钩，却一度在币安上暴跌至 0.66 美元，震惊市场。

币安表示，本次赔偿对象为 10 月 11 日 05:36 至 06:16（东八区时间）期间，使用 USDe、BNSOL 或 WBETH 作为合约、杠杆或借贷抵押品并因此受损的用户。

此外，由于市场剧烈波动期间，币安内部转账与理财赎回一度出现延迟，导致部分用户无法及时追加保证金，币安也将针对这部分用户给予补偿。

官方回应：市场暴跌在前 产品脱锚在后

针对社交媒体上“脱锚引发暴跌”的说法，币安在公告中否认，强调“市场先行暴跌，产品随后脱锚”，并公布了详细时间线。目前该通告下的留言有不少声称是事件受害者的批评和不满，大多未能认同币安的说法。

数据显示，市场在 2025 年 10 月 11 日 05:20 至 05:21 达到最低点，而币安理财产品（USDe、BNSOL、WBETH）的价格异动发生在 05:36 之后。

值得注意的是，尽管在币安平台上脱锚明显，但其他交易所并未出现类似情况。

Ethena Labs 联合创始人 Guy Young 在 X 上回应称：“如果单一平台价格与主要流动资金池完全背离，却未见其他平台有相同波动，把这称为 ‘USDe 脱锚’ 并不准确。”

网友质疑点：币安否认“脱钩引发市场崩盘”的说法，但承认部分用户因抵押资产脱钩而被强制平仓。矛盾之处在于，该说法同时将“脱钩”视为损失的原因与结果，却未清楚说明两者的先后关系。

旧订单触发极端价位

币安还解释了当日 IOTX 与 ATOM 等代币瞬间暴跌的原因（其中 ATOM 一度跌至 0.01 美元以下）。

币安表示，平台上部分挂出多年的历史限价单（部分可追溯至 2019 年）在极端行情中被触发。当市场单边抛压导致流动性枯竭时，这些旧订单被系统自动撮合，造成价格短暂暴跌，即所谓的“价格插针”现象。

网友质疑点：大多证券平台也会定期清除无效或过期的限价订单，如果这些订单已经保持有效六年，为什么它们没有自动取消。

此外，IOTX/USDT 交易对显示“0 美元”的情况，是由于交易所近期调整了最小价格单位，导致前端显示错误，并非价格真的归零。币安将优化系统显示逻辑，防止类似误导再次发生。

网友质疑点：币安应比对用户截图与 API 报价日志在同一时间的记录，以确认问题确实仅限于前端显示层，而非数据层异常。币安声称此问题仅影响前端显示，API 数据未受影响但若情况属实，为何系统未能在第一时间修正错误