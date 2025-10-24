Hyperliquid领跑去中心化交易所热潮 永续合约交易量在创纪录的十月突破1万亿美元

去中心化永续合约交易达成新里程碑，本月交易量首次突破1万亿美元，而十月还剩下一周时间。

Hyperliquid领跑市场，交易额超过3170亿美元，并贡献了单日780亿美元的峰值交易量。

随着去中心化平台在速度、流动性与可访问性上的改进，DEX与CEX之间的差距正在缩小。

这一激增反映出市场对加密杠杆交易的需求日益增长，同时也显示出资金正在转向链上衍生品平台。

根据DeFiLlama的数据，十月的交易活动已远超八月创下的7620亿美元纪录，月增幅高达30%，表现极为强劲。

去中心化永续合约交易正迎来爆发式增长，日交易量已达780亿美元

目前，Hyperliquid已处理交易额达3176亿美元，紧随其后的是Lighter（2554亿美元）、Aster（1776亿美元）和edgeX（1347亿美元）。

整体来看，去中心化交易所（DEX）仅在10月10日当天就录得创纪录的780亿美元交易量。

按当前增长速度计算，去中心化永续合约平台本月预计将以约1.3万亿美元的交易量收官，几乎是此前历史高点的两倍。

这种增长主要受到永续合约需求上升的推动，这类衍生品让交易者无需持有基础资产即可押注价格波动，且具备灵活优势——全天候交易、高杠杆及无到期日。

来源：DefiLlama

尽管交易量激增，但去中心化交易所（DEX）仍远落后于中心化交易所（CEX）。根据CoinGecko的数据，Binance和Bybit的日交易量分别达到693亿美元和260亿美元。

不过，分析师指出，随着去中心化平台在用户界面、执行速度和流动性获取方面的持续改进，这一差距正在逐步缩小。

业内人士普遍认为，Hyperliquid在推动去中心化永续合约进入主流市场方面功不可没。Infinex创办人Kain Warwick本月早些时候表示：“它是第一个真正把模式跑通并实现规模化的平台。”

此外，10月8日MetaMask将Hyperliquid集成至其系统后，该平台的势头进一步增强，使用户能够直接通过钱包交易永续合约。

这个创纪录的月份凸显了去中心化金融的持续成熟，永续合约交易正迅速成为其增长最快的领域之一。

Hyperliquid Strategies计划筹集10亿美元，成为最大HYPE代币持有者

据报道，Hyperliquid Strategies已向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，拟筹集高达10亿美元，并计划将所得资金用于扩大其加密资产持仓，并收购更多HYPE代币。

此举标志着该公司在加强其去中心化衍生品市场布局方面迈出了重要一步。

此次发行由Chardan Capital Markets担任财务顾问，计划包含多达1.6亿股普通股。

公司将通过Sonnet BioTherapeutics与Rorschach I LLC的合并成立，这是一项SPAC交易，最终将组建新的Hyperliquid Strategies实体。

合并完成后，David Schamis将出任首席执行官，前巴克莱银行（Barclays）首席执行官Bob Diamond将担任董事长。

消息公布后，HYPE代币价格上涨8%，至37.73美元，即使整体加密市场略有回落。

合并完成后，Hyperliquid Strategies预计将持有约1260万枚HYPE代币，价值约4.7亿美元，并保留约3.05亿美元现金用于后续收购，使其成为目前全球最大的企业级HYPE代币持有者。