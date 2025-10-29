美联储FOMC会议下调利率25个基点！为今年第2次降息！专家预期还有1次降息

美国联邦储备局已宣布再次下调利率25个基点，现时利率将降至3.75％至4%区间，这是今年的第二次降息，许多专家仍然预测年末前会再降一次，根据Polymarket数据显示，89%的交易者预期年末前会再降息一次。

polymarket odds for a december 25bps cut went from 90% to 75% during fomc pic.twitter.com/UCf5rzvbVT — degenbarbie (@degenbarbie) October 29, 2025

美联储确认本年第2次降息

在美联储新闻稿中，FOMC委员会宣布将联邦基金利率从4％至4.25%的范围下调至3.75％至4%。这一决定是在为期两天的FOMC会议后作出的，市场已经预期将降低25个基点。值得注意的是，这次最新的降息紧随9月的决定，当时联准会同样减息25个基点。今次美联储的声明指出，几乎所有委员会成员都支持这一决定，只有Stephen Miran反对，因为他希望降息幅度更大，他要求提升至50个基点。分析师认为这次政策试图在支持经济的环境下，同时关注通胀问题，因为鲍威尔的任期即将结束。

🚨 BREAKING



FED JUST CUT RATES BY 25 BPS.



QT ENDS SOON AND THEY PRINT $1.5 TRILLION.



NEXT RATE CUT OF 50 BPS IN DECEMBER.



BULLISH FOR $BTC AND CRYPTO! pic.twitter.com/du5yRs6qZS — 0xNobler (@CryptoNobler) October 29, 2025

这是在劳工统计局宣布美国9月份的通胀率为3%年增率之后，轻微低于3.1%的预测。这表明，虽然通胀压力正在减弱，但仍高于联准会的长期2%的目标。另外，这可能是鲍威尔作为FOMC主席的最后几次重大政策举措。美国财政部长斯贝森特确认了5名候选人的候选名单，这些人被总统川普考虑用来替换鲍威尔，鲍威尔任期将在年底到期。预计将会在12月作出的决定，将可能影响联准会在2026年的方向，而川普政府一直希望采取更激进的降息，以刺激长远的经济增长。

美国政府停摆下的经济变化

今次FOMC会议在持续的政府关闭阴影下进行，这是美国历史上第二长的政府关闭，上一次停摆是在川普第一任总统期间，当时持续了35天，市场更预期今次将会打破上次的停摆时间。经济学家警告称，每周的关闭可能会削减0.1%的GDP增长，他们担心持续的财政干扰可能会破坏复甦，因为联邦雇员失业以及社会计划如食品援助的压力。

"The shutdown of the federal government will weigh on economic activity," says Fed Chair Jerome Powell https://t.co/KwlqJVtpmq pic.twitter.com/I2oeQYcw67 — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 29, 2025

在美国参议院努力通过共和党支持的资助法案屡屡失败，增加了下一个财政截止日期之前的不确定性。副总统Vance保证政府将继续支付军事人员的薪水，但对于经济的困扰似乎未能达致平息的作用。另一方面， Polymarket数据显示，近89%的交易者预计年内将有一次额外的降息。比特币和股票市场对今次降息的反应相对温和，这暗示着投资者正在等待鲍威尔会后的讲话，以评估放松周期是否会持续至年末。

比特币在FOMC会议后必定上升？

与此同时，比特币在过去FOMC会议期间的价格模式再次引起关注。分析师Ted Pillows观察到，比特币在最近三次美联储公告后下跌了6%至8%，而且在每次FOMC会议之前创下了新的历史高点。在那些下跌之后，比特币继续创造新高直到下一次会议。现在，随着FOMC价格接近11万美元的标记，这一模式正在重新形成，分析显示比特币价格可能会瞄准12万美元区域，因为美联储降息的可能性增强。

$BTC dropped 6%-8% after the last 3 FOMC meetings.



And it made a new ATH before the next FOMC meeting.



Will this pattern repeat again? pic.twitter.com/Ro2aRF4hXm — Ted (@TedPillows) October 29, 2025

所有的美联储降息在短期内对比特币施加了售压，然后它重新获得了上涨趋势。如果这一模式重复，那么预计会有一次暴跌随后进入11月的恢复期。此外，市场分析师预测，鲍威尔的会后发言将谈及何时结束量化紧缩（QT）以及可能在2026年开始新一轮量化宽松（QE）的清晰指引，而鲍威尔在流动性政策和资产负债表管理上的意见，将会驱动下一步的市场反应。