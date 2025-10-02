大户出售早期购入的HYPE 套现2.29亿美元获利182％

HyperLiquid（HYPE）的一名早期大户抛售了所持有的 507 万枚 HYPE 中的 499 万枚，套现约 2.2876 亿美元。

大户出售早期购入的HYPE

An early whale holding 5.07M $HYPE recently sold 4.99M $HYPE ($228.76M) at an average price of $45.82, realizing a profit of $148.63M.



He bought the 5.07M $HYPE 9 months ago at an average of $16.23.



Now he only has 77,089 $HYPE($3.37M) left. pic.twitter.com/4VK4HlrtMs — Lookonchain (@lookonchain) September 30, 2025

区块链分析公司 Lookonchain 於9月30日指出，该大户在 9 个月前以平均 16.23 美元 的价格买入了 507 万枚 HYPE，当时的总投入约为 8,228 万美元。

本次抛售均价约 45.82 美元，相比建仓成本上涨了 182%，大户实现了大幅盈利。

市场影响与后续走势

此次早期大户（俗称“鲸鱼”）的大规模抛售，被视为市场情绪变化的重要信号，市场担心其他主要持币者可能跟进。

根据区块链分析，像 HYPE 这种具备成长性的山寨币一旦遭大户抛售，往往会导致市场流动性下降，并引发短期价格回调。当前 45.82 美元 被视为心理阻力位，而 16.23 美元则是关键支撑位。历史数据显示，大规模抛售发生后，24 小时内交易量通常会增加 20%~30%。

此次抛售被认为是经验丰富的加密货币投资者的战略性操作。

事实上，Lookonchain 曾在 9 月 16 日指出，另一名大户将约 900 万美元的 HYPE 转移至新兴去中心化交易所“Aster”。

此外，据 ChainCatcher 报导，9 月 24 日有鲸鱼动用 10 倍杠杆 建立了规模约 2,050 万美元的 HYPE 多单仓位。

市场分析人士认为，这些动作反映了 HyperLiquid 生态系统内的投资组合正在经历结构性调整。

