BTC $118,500.10 3.50%
ETH $4,381.79 5.86%
USDT $1.00 0.02%
XRP $2.97 4.50%
SOL $223.98 7.07%
TRX $0.34 2.21%
SHIB $0.000012 6.39%
Cryptonews 替代币新闻

大户出售早期购入的HYPE 套现2.29亿美元获利182％

hype
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

HyperLiquid（HYPE）的一名早期大户抛售了所持有的 507 万枚 HYPE 中的 499 万枚，套现约 2.2876 亿美元。

大户出售早期购入的HYPE

区块链分析公司 Lookonchain 於9月30日指出，该大户在 9 个月前以平均 16.23 美元 的价格买入了 507 万枚 HYPE，当时的总投入约为 8,228 万美元。

本次抛售均价约 45.82 美元，相比建仓成本上涨了 182%，大户实现了大幅盈利。

市场影响与后续走势

此次早期大户（俗称“鲸鱼”）的大规模抛售，被视为市场情绪变化的重要信号，市场担心其他主要持币者可能跟进。

根据区块链分析，像 HYPE 这种具备成长性的山寨币一旦遭大户抛售，往往会导致市场流动性下降，并引发短期价格回调。当前 45.82 美元 被视为心理阻力位，而 16.23 美元则是关键支撑位。历史数据显示，大规模抛售发生后，24 小时内交易量通常会增加 20%~30%。

此次抛售被认为是经验丰富的加密货币投资者的战略性操作。

  • 事实上，Lookonchain 曾在 9 月 16 日指出，另一名大户将约 900 万美元的 HYPE 转移至新兴去中心化交易所“Aster”。
  • 此外，据 ChainCatcher 报导，9 月 24 日有鲸鱼动用 10 倍杠杆 建立了规模约 2,050 万美元的 HYPE 多单仓位。

市场分析人士认为，这些动作反映了 HyperLiquid 生态系统内的投资组合正在经历结构性调整。

Bitcoin Hyper逆势预售接近1900万美元

市场上有一种资产，在比特币进入调整时，却走出截然不同的节奏。Bitcoin Hyper ($HYPER) 作为首个建立于Solana虚拟机的比特币Layer 2项目，选择在宏观情绪低迷时启动预售，并已接近1,900万美元的集资门槛。这不仅代表散户热钱的涌入，也可能预示着新叙事的成形。HYPER试图整合比特币的原生安全性与Solana的高效率架构，让BTC不再只是储值媒介，而是能够进行智能合约运算与dApp开发的可编程资产。

这一设计理念打破了比特币作为静态数位黄金的既有印象，也为DeFi、支付与meme币创建开启新通道。通过SVM架构，HYPER实现闪电般速度与低成本交互，并具备跨链桥与dApp部署的多重弹性。这个项目并非仅凭愿景吸引投资。Consult安全审计的通过，让其基础层逻辑更具公信力，而阶梯式预售价格机制也鼓励早期入场者抢占优势地位。$HYPER代币 目前价格仍维持在0.012995美元，但随着配额逐步减少，后续价格上调已是既定安排。可透过加密货币与信用卡方式直接在官网参与，进场门槛低、流通弹性强。

点击这里参与预售
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,262,514,201,735
9.2
最热门币种

更多文章

新闻
比特币价格预测：BTC 118K美元突破拉盘　能否冲上下一个目标124K？
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-02 05:00:00
新闻稿
全新“挖矿即赚”迷因币PepeNode登场　质押年化高达848%　当前轮仅剩48小时！
2025-10-02 03:00:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者