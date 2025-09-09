随着Pi Network协议升级和钱包安全措施！Pi币最新目标价为1.2美元

最后更新: 九月 9, 2025

Pi币的价格在经过长时间的横盘交易后保持稳定，显示出可能突破的迹象，随着其受V23升级和钱包安全措施支持，现时已形成亚当夏娃形态，这是一种经常出现在强劲反弹之前的形态，当前牛市目标价为1.2美元。不过，下一步的动作取决于Pi币能否以足够的力量突破其阻力障碍。

Pi币价格走势暗示突破1.20美元

Pi Network价格一直在支撑位整合，买家持续防御更深的损失。这个区域作为强有力的底部，防止了进一步下行，即使在今年早些时候经历了几个月的卖压。截止报导时，Pi币的当前市场价值交易约为0.34美元。图表上，亚当与夏娃底部正在形成，这是一种通常在确认后会发出更大反弹的牛市形态。0.49美元和0.69美元的阻力位凸显为下一个障碍，这两者都曾让之前的反弹受阻。

如果能果断突破这些水平，将可能激发更强的买盘兴趣并改变市场情绪。若没有这样的突破，Pi币面临在侧向区间延长的风险。如果领口被突破，潜在的上行将变得更加明显，因为亚当与夏娃形态的测量移动指向1.20美元。该预测将代表从当前水平上涨250%，使这一设置对持有者特别重要。

另外，日线蜡烛也反映出更紧凑的交易区间，通常在压力积聚到足够程度后会先于更大波动。如果Pi Network的价格持续走高，下一阶段可能会模仿早期的标记涨幅周期，在经过长期整合后，反弹稳步增长。结构和历史恢复阶段的结合加强了乐观情绪，强化了长期的Pi币价格展望。

Pi Network升级协议继续加速进行

Pi Network 正准备透过其计划中的协议升级实现重大飞跃，旨在提升可扩展性、合规性和智能合约的功能。这一变化将 KYC 权限直接嵌入协议层，加强Pi币作为受验证区块链的主张，同时提供更多的去中心化。该网络目前拥有超过 1482 万个KYC验证帐户，用户基数已超过6000万，突显其广泛的接受度。此次升级建立在今年早些时候推出的开放网络阶段之上，旨在扩展Pi币的现实应用案例。

Pi Network’s protocol upgrades will enable functionalities including embedding KYC authority in the protocol that will maintain Pi as a KYC-verified blockchain while offering a more distributed, community-driven KYC process at the protocol level. https://t.co/awWJ43qfA8 — Pi Network (@PiCoreTeam) September 4, 2025

而更重要的是，核心团队推出了像PassKeys这样的钱包保护措施，帮助用户使用设备级别的检查（例如生物识别和 PIN）来保护帐户。然而，最近一位Pi Network版主标记了一个与多起代币盗窃有关的诈骗者钱包，强调了这些保护措施的重要性。升级和对安全性的重新关注共同反映了Pi Network，旨在加强其生态系统的信任，这可能会支持更有利的 Pi币价格展望。

最后，Pi币的价格仍然靠近其支撑基础，但显示出潜在突破的强烈迹象。图表上的亚当与夏娃模式预测如果阻力水平下降，将通往1.20美元的路径。随着协议升级和改进的钱包安全性，Pi币正为更广泛的采用奠定基础。随着技术和结构因素的配合下，Pi Network价格上升的决定性动作似乎已经准备就绪。

