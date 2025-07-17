神秘钱包获得数百万Pi币！Pi Network在代币解锁前进行回购？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 17, 2025

Pi Network 近日引起市场关注，因为一个名为ODM的钱包迅速购买了数百万个Pi币。这在社区中引发了对该钱包目的及其对网络潜在影响的相当猜测。PiScan 的数据表明，一个神秘的ODM钱包从OKX交易所获得了280万个Pi币。本月早些时候，这个钱包还提取了350万个Pi代币。现在，它总共持有约3.15亿个Pi币，这个数量足够显着地影响Pi Network 生态系统中的流动性和代币分配。

这一波购买热潮，发了关于这个钱包的持有问题，市场估计可是由 Pi Core Team 本身所控制。一些观察者认为这可能是一个回购钱包，正在购买PI代币，以准备可能在交易所的新上市。而在Pi Network社群中，各种理论层出不穷。一些社区成员甚至称ODM为新中本聪钱包，将其战略性累积比拟于比特币早期的神秘持有。

Question Asked: Who owns the wallet address



GASWBDATCXXIUGHR7DWSFAAONZB2L5NFMBTDCYQQ2TQLRQNCTKJ2AODM



that holds nearly 330 million Pi



My Answer: A huge investment in a project like Pi demands trust — and trust in any business comes from a deep understanding of the project you… pic.twitter.com/A8fRjdqyBY — Dr Altcoin (@Dr_Picoin) July 15, 2025

值得注意的是，有些人认为ODM这样的大型钱包，往往在生态系统的重要事件之前出现。类似的模式在区块链网络宣布重大升级、启动新的流动性池或与机构建立合作伙伴关系时会发生。

Pi团队在代币解锁前进行回购？

有人猜测这可能是因为，Pi核心团队为了稳定价格，或是为未来DeFi工具和生态系统补助金建立储备的举措。理论上，一些强大的持有者可以影响市场价格、流动性事件和市场情绪。如果ODM钱包被确认为回购钱包，它可能会担任多个角色。这涉及平衡可用代币的数量，提高去中心化交易所的流动性池，以及资助黑客松和开发者补助金。这样的变化可能有助于提高投资者对该代币增长潜力的信心。

Pi钱包活动的增加恰逢这个关键时刻，加上投资者对其未来感到担忧。现时，持币者对任何团队的发展均表示担忧，这可能导致重大的卖出压力。历史上大规模的代币解锁，只会引发资产价值的急剧下降，特别是当市场需求无法消化新释放的供应时。即使近期有多项更新，包括 Pi Node v0.5.3 的发布，仍无法提振Pi币的价格。

Bitcoin Hyper如何让1万变千万？

在这股山寨币新浪潮中，Bitcoin Hyper（$HYPER）无疑是最值得关注的名字之一。Bitcoin Hyper是2025年预售市场中热度最高加密专案，至今已成功募集接近300万美元。这枚名为HYPER代币，正是在比特币生态基础上进行创新，它不是单纯的模彷品，而是一个融合Solana技术、高速处理与低费用机制的Layer 2解决方案。其设计目标明确：将比特币从价值储存工具转变为真正可应用于DeFi与链上生态的活资产。

目前，Bitcoin Hyper的预售价格仅为0.012275美元，投资人可以透过 USDT、ETH 或信用卡即可参与购买，门槛低、参与方式简便，成为普通使用者也能掌握的早期机会。$HYPER不仅提供高潜力的涨幅预期，还设计了强大的质押机制，年化收益率高达 395%。超过 1.32 亿枚代币已经被用户锁定质押，这代表市场对其长期价值高度认可。更重要该项目经过安全审核，基础设施已具备正式上线条件，而未来将从 Solana 开始拓展至以太坊与币安链，形塑跨链整合、相容比特币资产的完整金融体系。

回顾比特币历史，许多人都曾因错过早期布局而抱憾终身。当年1美元如今价值150万美元，而今天1万美元，是否有机会在未来十年变成千万？这个问题答案，也许正藏在像 $Hyper 这样的新项目中。如果你愿意接受风险，理解技术逻辑，并看懂市场情绪，那么抓住当前的预售期机会，也许就是你走向下一个资产飞跃的起点。