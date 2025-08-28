Pi Network宣布重大的协议升级！Coinbase可能很快上市Pi币

Pi Network已公布其V23协议升级的路线图，还发布了其Linux节点以加强其基础设施。此公告紧随Valour Pi ETP的推出，该产品目前已在市场上交易。

Pi Network展示V23协议升级路线图

在最近的网站帖文中，Pi Network宣布将从协议版本19升级到版本23。此次升级新增了多项功能，包括能够将KYC 主管机关直接嵌入区块链中。本周较早时候，Testnet1升级启动了分阶段推出，然后将继续到Testnet2，最终到 Mainnet。Pi币核心团队强调，任何中断将提前公告，尽管短暂的停机可能会影响集中交易所CEX和区块链服务。

值得注意的是，这一举措反映了区块链产业的更广泛趋势。Pi币专注于遵循标准规则并嵌入身份，这与ERC-3643等新标准相符。这也使得验证能够直接嵌入代币中。此公告恰逢Stellar协议升级至版本23。这也对Pi Network产生影响，因为它建立在Stellar的基础设施上。

Pi Network还推出了Linux节点版本，扩展其支持以包括Mac、Windows和Linux，这个长期待求的更新为开发者提供了一种标准化的方式在基于Linux的系统上运行Pi Network节点。对于服务提供商和交易所而言，此版本消除了自定义构建的需求。这使得协议更新更为顺利，并允许直接从网络进行自动更新。

Valour Pi ETP在瑞典开始交易

其他发展方面，Valour Pi ETP 已正式在瑞典的Spotlight股票市场开始交易。该产品由 Pi DeFi Technologies 的子公司 Valour 发行，通过传统经纪帐户提供对 Pi 的受监管曝光。此举是在 Valour宣布 Pi ETP 连同其他七个产品一起发布之后。以瑞典克朗定价，管理费为1.9%，该产品使欧洲投资者能够参与 Pi 生态系统，而无需依赖加密货币交易所。市场数据显示，该ETP当前的交易平均价为0.3455美元。

升级和ETP发布正值网络活动增长之时。就在几天前，Pi基金会的钱包转移了5.5亿Pi币，涉及若干大型交易。许多先驱相信这可能与即将到来的迁移或更广泛的交易所上市准备有关，尽管尚未提供官方解释。鉴于此，过去的一位Pi币黑客松获胜者暗示，Coinbase可能会很快上市Pi币。尽管尚未获得验证，这一谣言已激起了先驱们的兴奋。Valour Pi ETP的发布和Protocol v23更新可能会影响该代币的长期价值，特别是因为价格一直保持稳定，并未显著波动。

