BTC $113,249.67 1.19%
ETH $4,581.94 -1.50%
USDT $1.00 0.05%
XRP $3.02 0.22%
SOL $214.87 3.14%
TRX $0.34 -0.96%
SHIB $0.000012 0.70%
Cryptonews 替代币新闻

Pi Network宣布重大的协议升级！Coinbase可能很快上市Pi币

Pi Coin Pi Network Pi币
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

Pi Network已公布其V23协议升级的路线图，还发布了其Linux节点以加强其基础设施。此公告紧随Valour Pi ETP的推出，该产品目前已在市场上交易。

Pi Network展示V23协议升级路线图

在最近的网站帖文中，Pi Network宣布将从协议版本19升级到版本23。此次升级新增了多项功能，包括能够将KYC 主管机关直接嵌入区块链中。本周较早时候，Testnet1升级启动了分阶段推出，然后将继续到Testnet2，最终到 Mainnet。Pi币核心团队强调，任何中断将提前公告，尽管短暂的停机可能会影响集中交易所CEX和区块链服务。

值得注意的是，这一举措反映了区块链产业的更广泛趋势。Pi币专注于遵循标准规则并嵌入身份，这与ERC-3643等新标准相符。这也使得验证能够直接嵌入代币中。此公告恰逢Stellar协议升级至版本23。这也对Pi Network产生影响，因为它建立在Stellar的基础设施上。

Pi Network还推出了Linux节点版本，扩展其支持以包括Mac、Windows和Linux，这个长期待求的更新为开发者提供了一种标准化的方式在基于Linux的系统上运行Pi Network节点。对于服务提供商和交易所而言，此版本消除了自定义构建的需求。这使得协议更新更为顺利，并允许直接从网络进行自动更新。

Valour Pi ETP在瑞典开始交易

其他发展方面，Valour Pi ETP 已正式在瑞典的Spotlight股票市场开始交易。该产品由 Pi DeFi Technologies 的子公司 Valour 发行，通过传统经纪帐户提供对 Pi 的受监管曝光。此举是在 Valour宣布 Pi ETP 连同其他七个产品一起发布之后。以瑞典克朗定价，管理费为1.9%，该产品使欧洲投资者能够参与 Pi 生态系统，而无需依赖加密货币交易所。市场数据显示，该ETP当前的交易平均价为0.3455美元。

升级和ETP发布正值网络活动增长之时。就在几天前，Pi基金会的钱包转移了5.5亿Pi币，涉及若干大型交易。许多先驱相信这可能与即将到来的迁移或更广泛的交易所上市准备有关，尽管尚未提供官方解释。鉴于此，过去的一位Pi币黑客松获胜者暗示，Coinbase可能会很快上市Pi币。尽管尚未获得验证，这一谣言已激起了先驱们的兴奋。Valour Pi ETP的发布和Protocol v23更新可能会影响该代币的长期价值，特别是因为价格一直保持稳定，并未显著波动。

Best Wallet代币预售进入关键阶段

在钱包发布仅一年多后，Best Wallet代币现已上线，目前正处于早期预售阶段。这款新代币承诺带来多项福利，其中最引人注目的是优先获得新预售项目的独家权限。其他福利包括优先参与新的加密项目、在Best Wallet生态系统内享受更低的交易费用，以及治理权的参与。

除了通过常规预售途径购买Best Wallet代币外，用户还可以通过每日空投任务赚取更多代币。这些任务操作简单，连接钱包和社交媒体账户即可完成，并可邀请新用户获取额外奖励。

与大多数支持多钱包的加密货币预售不同，$BEST代币在预售可在Best Wallet App内购买。用户需要先下载应用程序（通过扫描官网二维码或前往应用商店），然后创建账户、充值后进入“即将上线的代币”版块即可参与。

值得强调的是，Best Wallet的预售正在快速推进，当前已吸引了大量早期投资人参与。随着生态布局持续扩展，$BEST代币未来有望成为应用层的核心资产。市场分析人士指出，预售初期的价格往往具备最大升值空间，因此对有意参与的投资者而言，尽早完成申购将是关键机会。

点击这里参与预售
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,123,062,380,137
2.88
最热门币种

更多文章

新闻
比特币价格预测：2.19亿美元流入比特币ETF　机构悄然备战冲刺100万美元
Sze Lam
Sze Lam
2025-08-28 05:51:22
新闻稿
TOKEN6900预售倒计时24小时　Murad豪言SPX6900市值将超越比特币
2025-08-28 04:53:44
Frimpong Chan
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者