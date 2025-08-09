Pi Network推迟在Binance上市！核心团队遭Pi社群专家狠批！更列出延迟3大主因

Pi Network 尽管以社区驱动作为其核心理念，但仍由核心团队集中管理，这是导致 币安（Binance）迟迟未上市的原因之一。现时，其核心团队的推动乏力，而上市将可大幅提升Pi币的流动性，而其价格已从峰值2.85美元下跌了超85%，Pi社区成员分析了延迟的三大主因。

为何Pi币无法获得币安上市？

1. Pi网络面临去中心化质疑

Pi社区的核心成员 Mr. Spock 指出，网络治理仍然主要掌握在Pi核心团队手中。虽然Pi自称为一个社区驱动的项目，但治理和控制仍然牢牢掌握在Pi核心团队手中。关键决策如协议升级、迁移和开发者指导方针仍由团队成员集中决定。因此，Pi网络尚未实现真正的去中心化，而Pi核心团队则认为他们已经达到了去中心化。Mr. Spock 指出，核心团队的这种态度使社区不得不独立应对挑战。虽然一些美国的加密货币交易所，如Swapfone，已经将Pi代币上架，但缺乏去中心化使得无法在币安和Coinbase等顶级交易所上市。

2. 无法完全进入主网阶段

Mr. Spock再指出，目前 Pi Network 大部分的活动仍主要集中在测试网上，而非全面运行于公开主网。虽然该项目旨在进入公开网络阶段，但其区块链目前尚处于过渡阶段。 此外，只有少数运行节点的先驱者真正活跃于主网，因此，其去中心化的特性更多停留在概念层面而非实际应用。近期，Pi 核心团队已提出建议，鼓励用户通过完成 KYC 流程，进一步推动向主网迁移的进程。

3. 现实应用场景依然不足

尽管Pi核心团队宣称已经成功迁移至主网，他们仍未能为Pi币打造具有现实世界价值的实用性。Pi生态系统的核心要素，例如推荐奖励、验证者收益、贡献所得的 Pi 代币以及早期参与的相关奖励等，依然缺席。虽然这些奖励资讯已经显示，但截至目前仍未正式进入用户钱包，令项目在现实世界中的应用仍旧停留在探索阶段。核心团队虽提出了一些努力增加透明度的举措，例如推行针对 Pi 代币分配的了解商业(KYB)措施，但这不足以真正推动广泛的采纳。

Pi社区成员要求核心团队解答疑惑

即使有强大支持的社群，但 Pi核心团队 在关键问题上的沉默，目前已让成员们感到沮丧。核心团队已呼吁先驱帮助解决围绕该项目的错误信息。然而，社区成员指出，许多困惑源于核心团队自身缺乏清晰和一致的沟通。多年来，Pi社区一直在努力捍卫该项目，解释其使命并管理期望。批评者认为，领导层的长期沉默助长了臆测、假新闻，以及支持者之间日益增长的挫败感。

在X平台上的一则消息中，核心成员Mr. Spock表示，其团队必须担当其作为领导者的当前角色，而不仅仅是追求愿景。他们不能像中本聪那样行事，后者在比特币完全去中心化后才选择离开。本周较早时候，Pi币价格最低跌至0.33美元后，已反弹并在8月9日上涨超过15%，达到0.402美元。每日交易量也激增至超1亿万美元，现时分析师普遍持乐观情绪。