Pi Network调整采矿率至历史最低点！向Pi币用户发出锁仓提醒

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 4, 2025

Pi Network 已将其挖矿速率降低至历史最低的8%，并提醒用户锁定他们的代币将会得更多奖励。团队指出，这些改变是为了在市场波动的情况下，继续维持 Pi Network 生态系统的可持续性。

Pi Network减少挖矿率8%

在8月1日，Pi Network的挖矿率已减少了8%，从0.0030165每小时降至0.0027746每小时。这个数字代表了自网络开始挖矿以来，所记录的最低挖矿率。这显示出在供应增加的同时，持续努力减少代币的排放。Pi社区负责人Woody Lightyear在最近的一则X帖子中指出了这个下降措施。

The Pi mining rate for August has fallen by 8%



From 0.0030165 to 0.0027746 π/h.



Is this the all time low for the mining rate? — Woody Lightyear 𝛑 (@WoodyLightyearx) August 1, 2025

此外，Pi核心团队 提醒用户关于锁定选项，旨在增强网络稳定性并激励长期参与。用户可以自愿在迁移到主网之前或之后锁定P币。对于尚未迁移的用户，可以在应用程序的主网选项迁移前锁定。迁移后的锁定在 Pi币钱包中设置，直接适用于已转移的 Pi。除了保护生态系统，这些锁定还通过提高用户的挖矿速度来给予奖励。

两种类型遵循相同的奖励计算机制，如2021年的白皮书中详细说明。一旦承诺，锁定无法被撤销。这些措施反映了项目的核心理念，鼓励先驱者以长期思维为重，而非关注短期价格波动。在另一条消息中，Pi币核心团队建议用户启用双重身份验证，这是主网检查清单上的第三项，以确保无缝迁移。关于这一提醒，正在传闻有重大发布或新阶段即将到来。

Pi Network新措施让社群增强信心

在最近的一篇X帖文中，Woody Lightyear 批评了Pi Network最近应用程式更新的方向，表示这些更新似乎是一些内容更新，而不是有意义的进展。他认为这些更新似乎是Pi核心团队，试图维持用户的参与度，同时将重大发展隐藏于公众视野之外。另外，TransFi加入了Pi钱包，成为最新的法币入口，与Banxa和Onramp Money并列。这一新增功能允许用户使用信用卡、Apple Pay和Google Pay等熟悉的方式购买Pi币。

The Pi app updates in recent weeks feel like the @PiCoreTeam is grasping at straws for pass-time content while they keep their significant developments under wraps. — Woody Lightyear 𝛑 (@WoodyLightyearx) August 1, 2025

目前也有越来越多的推测关于可能与币安（Binance）的合作。社群对官方上市的期待，因为Pi钱包新增了币安支持选项。同时，8月1日超过1900万个Pi代币进入流通，将总供应量提高到超过77.6亿枚代币，在过去的7天，Pi币价格下跌了近21%，8月2日晚上的交易价格约为0.3489美元。

Maxi Doge文化叙事推动预售热潮

与传统迷因币的复兴不同，Maxi Doge（$MAXI）则是一场全新文化现象的诞生。这枚新币不单是交易工具，更是一种结合了「举铁、杠杆、迷因与信仰」的强势叙事符号。$MAXI目前正处于预售阶段，价格设定为0.00025美元，开放参与且无需KYC。专案总供应量为1502.4亿枚，后续将陆续登上DEX与中心化交易平台。Maxi Doge被视为8月最具爆发潜力的新币之一，不靠技术创新取胜，而是用极致化叙事与社群狂热吸引早期资金参与。它不保证稳定收益，但能点燃市场上对于极端风格投资的欲望与共鸣。

根据官方资讯，Maxi Doge已透过Web3Toolkit技术保障预售安全，其合约已由SolidProof与Coinsult双重审计通过，并整合至Best Wallet内部使用。$MAXI 持有者可参与每日质押奖励、社群报酬竞赛与游戏化合作活动，成为兼具娱乐与激励的全新资产类型。当ETH作为制度资产逐步壮大时，Maxi Doge则代表着终端用户对链上生活应用的文化实验，亦呼应着加密生态中“庄家与社群共舞”的真实节奏。