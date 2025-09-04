Pi Network推出DeFi赚钱游戏！众多利好消息仍无法刺激其价格上升

Pi Network生态系统随着社区建设的项目PiOnline推出，这是一款在Pi浏览器上推出的新DeFi赚钱游戏。这是一个社群驱动的专案，建立在网路日益重视的游戏基础上。

PiOnline is now live! The first farming game, Genesis Farm, is officially open, with an exhilarating battle royale mode set to launch by the end of September! Play and earn: Integrating DeFi, RWA, and DAO, it creates a truly interconnected virtual-real economic ecosystem!

PiOnline在浏览器上推出首款游戏

在最近的X帖子中，Pi新闻媒体分享了PiOnline游戏已正式在Pi浏览器上线。其“创世农场”为玩家提供了一个结合DeFi元素的农业体验。预计在九月底之前还会推出战斗皇家模式。这预示着更具竞争性的游戏玩法。该游戏在其生态系统中引入了双代币经济。PIOL用于治理，SEED则为游戏内货币。特色包括土地拥有权和每年高达12.8%的质押奖励。它还具有基于DAO的治理，以维护以社区为驱动的生态系统。

早期采用者可获得免费土地和种子，鼓励快速加入。根据开发者所说，目标是创造一个与现实金融活动紧密相连的虚拟经济。早在5月，Pi Network推出了FruityPi，该生态系统中的首款游戏。该游戏与Pi Wallet、Pi Ads以及其内部加密货币相连，展示了游戏整合的可能性。Pi核心团队长期以来一直强调游戏是提高参与度的驱动力。在过去的更新中，Pi Network Ventures强调互动机制、奖励和社交竞争可以增加用户活跃度并加强币的日常效用。开发者也受到鼓励在Pi 币的基础设施上进行开发。他们还可以申请资金并受益于Pi币的数百万活跃用户社区。

Pi币价格未受到游戏推出刺激

尽管有这些令人鼓舞的发展，Pi币的价格仍然难以获得市场关注。在过去几周内，价格约为0.3468 美元，现时徘徊于这个历史低点。该代币在上周上涨了1.5%，特别是在一些生态系统更新之后。例如，Pi Network 被授予新加坡 Token2049 的金牌赞助商。这是一个全球顶尖的 Web3 活动，预计在十月将吸引超过 25,000 名参与者。此外，Pi 也在Onramp Money 获得上市。这使得超过60个国家的用户可，以直接使用当地支付方式，如 GCash、Maya 和 Alipay购买Pi币。

另外值得一提的是，Pi Network 最近再次削减了其挖矿速度，在九月份减少了 1.23%。由于此修改，现在挖掘一个没有奖金的 Pi 需要超过 15 天，增加了稀缺性。新的 PiOnline 扩展对于平台来说可能会令人兴奋。它结合了可赚取的游戏、去中心化金融特征，及通过 DAO 进行的社区治理。这可能会鼓励更多开发者在 Pi 上创建游戏项目。

全球首个边挖边赚迷因币

如果能有一枚专门用来挖掘迷因币的项目，那不是很棒吗？现在它真的来了！加密市场首个也是唯一的边挖边赚的项目 PepeNode ($PEPENODE)，短短几天就已筹集56万美元。而且，这不是那种只会吹牛最后交付空气的项目。相反，你可以从第一天就开始挖矿。今天就参与PepeNode，马上成为迷因币的虚拟矿工。搭建矿机、赚取奖励、燃烧供给 —— 在 PepeNode 的游戏化挖矿系统中，这一切都能在代币上线之前实现，目前代币的价格为0.0010407美元。

PepeNode简单易懂，这正是它的魅力所在。使用 PepeNode 挖矿无需硬体、无需电力、也无需专业技术知识。它是一个虚拟化的挖矿系统，内置回圈激励机制来提升用户粘性。持币者可以在自己的“虚拟机器房”里购买矿机节点。不同类型的节点可以组合起来，以优化算力并获取奖励。在预售阶段，挖矿运行在链下。用户现在就可以在链下版本中进行质押，在TGE前就提前开始获取收益。之后，用户将会在排行榜上展开竞争，争夺更多奖励。所有奖励都会在即时仪表盘中可追踪，表现优异的矿工还能获得额外的迷因币奖励，例如PEPE、FARTCOIN等。

由于$PEPENODE代币是基于ERC-20标准运行在以太坊链上，因此能够与主流钱包、交易所和DeFi平台实现顶级无缝集成。所有业务与挖矿逻辑均由智慧合约执行。无论是质押、挖矿、推荐奖励、代币销毁还是分红派发，都由以太坊 PoS 共识机制来保障安全。整个PepeNode生态由2100亿枚代币驱动。网路中的每一项功能都与原生代币绑定，无论是购买矿机节点以搭建虚拟机器房，还是进行设施升级，所有交易都以$PEPENODE代币作为燃料。作为加密市场中唯一的边挖边赚的迷因币，结合强势的边挖边赚概念与低市值定价，PepeNode ($PEPENODE) 的上涨空间极具想像力。

