Pi Network推出DeFi赚钱游戏！众多利好消息仍无法刺激其价格上升
Pi Network生态系统随着社区建设的项目PiOnline推出，这是一款在Pi浏览器上推出的新DeFi赚钱游戏。这是一个社群驱动的专案，建立在网路日益重视的游戏基础上。
PiOnline在浏览器上推出首款游戏
在最近的X帖子中，Pi新闻媒体分享了PiOnline游戏已正式在Pi浏览器上线。其“创世农场”为玩家提供了一个结合DeFi元素的农业体验。预计在九月底之前还会推出战斗皇家模式。这预示着更具竞争性的游戏玩法。该游戏在其生态系统中引入了双代币经济。PIOL用于治理，SEED则为游戏内货币。特色包括土地拥有权和每年高达12.8%的质押奖励。它还具有基于DAO的治理，以维护以社区为驱动的生态系统。
早期采用者可获得免费土地和种子，鼓励快速加入。根据开发者所说，目标是创造一个与现实金融活动紧密相连的虚拟经济。早在5月，Pi Network推出了FruityPi，该生态系统中的首款游戏。该游戏与Pi Wallet、Pi Ads以及其内部加密货币相连，展示了游戏整合的可能性。Pi核心团队长期以来一直强调游戏是提高参与度的驱动力。在过去的更新中，Pi Network Ventures强调互动机制、奖励和社交竞争可以增加用户活跃度并加强币的日常效用。开发者也受到鼓励在Pi 币的基础设施上进行开发。他们还可以申请资金并受益于Pi币的数百万活跃用户社区。
Pi币价格未受到游戏推出刺激
尽管有这些令人鼓舞的发展，Pi币的价格仍然难以获得市场关注。在过去几周内，价格约为0.3468 美元，现时徘徊于这个历史低点。该代币在上周上涨了1.5%，特别是在一些生态系统更新之后。例如，Pi Network 被授予新加坡 Token2049 的金牌赞助商。这是一个全球顶尖的 Web3 活动，预计在十月将吸引超过 25,000 名参与者。此外，Pi 也在Onramp Money 获得上市。这使得超过60个国家的用户可，以直接使用当地支付方式，如 GCash、Maya 和 Alipay购买Pi币。
另外值得一提的是，Pi Network 最近再次削减了其挖矿速度，在九月份减少了 1.23%。由于此修改，现在挖掘一个没有奖金的 Pi 需要超过 15 天，增加了稀缺性。新的 PiOnline 扩展对于平台来说可能会令人兴奋。它结合了可赚取的游戏、去中心化金融特征，及通过 DAO 进行的社区治理。这可能会鼓励更多开发者在 Pi 上创建游戏项目。
