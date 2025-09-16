BTC $115,185.87 -0.29%
ETH $4,523.20 -2.43%
USDT $1.00 0.02%
XRP $2.99 -2.11%
SOL $234.65 -3.39%
TRX $0.34 -1.55%
SHIB $0.000013 -5.11%
Cryptonews 替代币新闻

市场期待美联储FOMC会议降息更新！鲍威尔讲话会否点燃加密市场？

Altcoin bitcoin ethereum Solana
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

加密货币市场预期未来一周将会非常重要，因为美国联邦储备系统正在准备FOMC会议。比特币9月15日稳定在大约114,000美元，而以太坊Solana等顶级山寨币则正在获得动能。驱动因素是希望美联储降息终于即将来临。然而，这里的燃眉之问是，美联储主席鲍威尔明天的演讲，是否会继续推动这一反弹。

在美联储降息预期下带领山寨币

今日加密市场的全球市值约为4.06万亿美元，过去一星期上涨约6%。比特币的市场主导率降至57%，为8个月来的最低水平。根据CoinMarketCap，山寨币季节指数为69，显示山寨币表现优于比特币，交易者的焦点已转向这些资产。以太坊本周增长8.2%，9月15日报价为4521美元，ETF资金流入是主要驱动因素。Solana价格飙升17.1%，锁仓总值超过130亿美元。ETH/BTC比率增加3.8%也显示山寨币轮动正在进行中。

而上周的美国通胀数据显示了混合信号。在8月份消费者物价指数CPI上升了0.3%，使得年通胀率上升至2.9%。然而，生产者物价指数PPI环比下降了0.1%，但在一年内上升了2.6%。这显示出成本仍然维持在高位。另一方面，8月份仅新增了22,000个工作岗位，因为就业增长急剧放缓。失业率目前保持在4.3%。本周，期货市场对0.25%降息的机会为93%。但这里有一个陷阱。这次降息本身可能在很大程度上已经被市场价格反映，但鲍威尔之后的发言可能会带来所有的不同。

鲍威尔说话可能会影响局势

如果鲍威尔终于暗示未来几个月可能会有更多削减，加密货币的反弹可能会持续。这对于已经表现出色的山寨币尤其如此。但是，如果他听起来谨慎并坚持观望态度，坚持美联储仍在抗击通胀，投资者可能会锁定利润。这可能会使市场降温，比特币可能会达到高点，如比特币最大反对者Peter Schiff所警告的一样。

随着比特币主导地位下降至8个月的低点，山寨币已经开始获得动力，并由Solana和以太坊领衔，山寨币季节指数为69。然而，本周整个市场都在关注鲍威尔，他的说话将决定加密反弹是否持续或暂停。如果主席暗示进一步的美联储降息，反弹将有增长的空间。否则，市场可能面临更大的波动性。

Solana生态系的战略延伸项目

在Solana生态系中的创新专案也同步受到关注，其中，Bitcoin Hyper（$HYPER）作为首个基于Solana虚拟机器SVM架构的比特币Layer 2协议，已吸引市场高度聚焦。该协定并未重复以太坊Layer 2的路径，而是选择结合Solana的高效性能与比特币的安全机制，开启更具实用性的Layer 2应用场景。

Bitcoin Hyper的核心理念是让比特币从价值储存媒介进化为具备可组合性与应用弹性的基础层，支援DeFi协议、NFT市场与文化创作。其技术实现透过Solana虚拟机器与BTC资产桥接，大幅提升交易效率与应用拓展性，对开发者与终端使用者均具吸引力，尤其在dApp部署与跨链操作方面具备现实可行性。

该专案已通过Consult的安全审计，合约机制与核心资料公开透明，为参与者建立信任基础。截至目前，Bitcoin Hyper的预售总额已超过1,600万美元，展现出强劲的早期市场需求。当前$HYPER代币价格为0.012925美元，处于初期定价阶段，后续价格将随专案进度逐步调升。官方网站支援加密货币与信用卡购买，降低参与门槛。

点击这里参与预售
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,207,820,877,589
3.52
最热门币种

更多文章

以太坊新闻
BitMine持仓突破200万枚以太坊 股票交易量稳居头十位置
Allen Li
Allen Li
2025-09-15 14:03:24
新闻
Tether在美推出稳定币USAT 打响稳定币发行商淘汰战
Allen Li
Allen Li
2025-09-15 11:26:09
Frimpong Chan
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者