比特币价格预测：美国PPI下降0.1% BTC保持113,000美元三角突破

在截至撰文时，比特币交易价格为113,884美元，日交易量超过563亿美元，过去24小时上涨2.25%。在8月美国生产者价格指数（PPI）意外下降的宏观经济背景下，市场情绪有所提振。

核心PPI（剔除食品和能源）月环比下降0.1%，远低于预期0.3%的涨幅。年度核心通胀率从7月的修正值3.4%放缓至2.8%。对于比特币而言，较弱的批发通胀数据为联邦储备系统采取更宽松政策的预期提供了支持，同时交易者密切关注图表以确认突破。

PPI意外表现及市场反应

8月PPI数据为四个月来首次下降，出乎经济学家预期，原本预计将再次上涨。总体PPI月环比下降0.1%，相较7月修正后的0.7%增幅显着放缓。年度批发通胀率从3.1%降至2.6%。

数据细节显示放缓趋势。服务最终需求价格在7月上涨0.7%后，8月下降0.2%；商品价格仅上涨0.1%，低于上月0.6%的增幅。核心成品PPI保持在2.8%，为2023年末以来的最高水平。

较弱的数据减轻了美联储的压力，市场现在倾向于9月采取更鸽派的立场。对于比特币等风险资产而言，这一背景是有利的，特别是在通胀冲击消退的情况下。

PPI数据要点：

8月总体PPI下降0.1%，预期为上涨0.3%

年度PPI从7月的3.1%放缓至2.6%

核心PPI降至2.8%，为2024年初以来最低水平

监管与全球变化

本周不仅仅是宏观经济数据在推动市场。在美国，Cboe宣布将推出为期10年的比特币和以太坊期货，等待监管批准。这些被称为“连续期货”的产品模彷了离岸市场常见的永续掉期，但受美国监管机构的监督。这些产品将允许机构投资者维持长期敞口而无需持续展期，这一结构性变化可能会增加市场参与度。

在其他地区，吉尔吉斯斯坦 （Kyrgyzstan）推进了一项法案，旨在创建国家支持的加密货币储备并启动国家挖矿业务。该提案将通过代币化、稳定币和直接积累比特币来多样化国家资产持有。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）主席保罗·阿特金斯在巴黎公布了“Project Crypto”，标志着从严格执法转向明确规则的转变。阿特金斯强调，大多数代币不应被分类为证券，这与欧洲的MiCA框架相呼应。

这些发展共同凸显了加密货币的稳步机构化：美国期货市场的扩展、国外的国家层面采纳以及国内的监管清晰度。所有这些都是比特币长期轨迹的顺风因素。

比特币技术展望

在图表上，比特币正在113,800美元的突破水平下方整固。两小时图显示出一个上升三角形形态，特征是更高的低点不断逼近平坦的阻力线。

50周期简单移动平均线（SMA）位于111,896美元，呈上升趋势，而200周期SMA位于112,738美元，恰好在价格下方，强化了支撑位。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

相对强弱指数（RSI）维持在64附近，显示出强劲但不过热的动能。连续的看涨K线进一步确认买方仍占据主导。如果比特币能收盘于113,800美元上方，TradingView预测的上行目标为115,400美元、117,150美元和118,617美元。持续突破可能在中期将比特币推高至125,000美元。

若无法守住112,000美元的支撑，看涨情景将减弱，存在滑落至111,000美元、110,000美元和108,450美元的风险。在阻力位出现看跌K线形态，如吞没形态或三只乌鸦，将确认这种反转。

Bitcoin is consolidating just under $113.8K resistance within an ascending triangle. A breakout could target $115.4K–$117.1K, while failure risks $112K–$110K support. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 11, 2025

对于交易者而言，策略清晰：在113,800美元上方确认突破时做多，止损设在111,000美元下方，目标为117,000美元至125,000美元。随着宏观数据放缓、机构产品扩展以及全球采用范围扩大，比特币当前的三角形形态可能并非短期噪音，而是为其下一次重大上涨奠定基础。如果动能与这些结构性变化保持一致，比特币向130,000美元的进军可能比许多人预期的更快到来。

