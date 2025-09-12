美国CPI通胀年增率2.9%符合预期！进一步加强了下周降息理由
美国CPI通胀数据同比上升至2.9%，符合预期，进一步加强了下周FOMC会议减息的理由。8月美国CPI通胀数据也符合预期，进一步加强了下周FOMC会议减息的理由。比特币在数据发布后大幅下跌，但现在希望能稳住在114,000水平以上。
美国CPI通胀符合预期
美国劳工统计局数据显示，上个月CPI通胀同比上升至2.9%，符合预期。月度CPI数据为0.4%，仅高于预期的0.3%。核心CPI通胀数据同样符合预期，同比上升至3.1%，环比上升0.3%。这一发展表明通胀保持稳定，支持下周FOMC会议上的降息案例。
在美国CPI公布后，比特币价格下跌，曾一度跌破了心理价位114,000美元。然而根据CoinMarketCap数据显示，这一旗舰加密货币现在已经在中国时间晚上开始反弹，并再次试图突破114,000美元上方。而CPI通胀数据对比特币和其他加密资产是个积极的信号，因为美联储可能在下周降息。降息预期将提升风险情绪并向市场注入更多流动性。
与此同时，值得一提的是，昨日下滑的PPI通胀数据也加强了美联储降息的理由。数据远低于预期，这表明美联储应该更担心劳动力市场的疲弱而非通胀。另一方面，初次失业救济申请数据今日随着CPI通胀数据下滑，进一步证实劳动力市场确实在疲弱。每周失业救济申请人数激增至263,000人，高于预期的235,000人。这是自2021年10月23日以来的最高水平。
市场确定将减息25基点
随着CPI通胀数据与预期完全一致，市场参与者现在已确定美联储将减息25基点，而减息50基点的可能性不大。CME FedWatch数据显示，委员会降低利率25基点的机率为90.9%，而减息50基点的机率仅为9.1%。另外，本月大多数交易者过于专注于比特币的下行风险，这是由于历史季节性影响。这种情绪在衍生品市场的投资趋势中得到了反映。围绕 123,000美元的双顶模式在上个月美国PPI上涨0.9%后增强，导致比特币价格跌至 108,000美元之下。
10x研究分析师兼首席执行官Markus Thielen表示，市场转变正在浮现，如果这些趋势持续下去，比特币将会大幅上涨。比特币现货ETF的流入明显表明了趋势的转变。他再补充说，最新的比特币三角形模式突破预示着8月中旬修正的决定性转变。值得注意的是，如果CPI通胀低于预期，其价格将在117,000美元以上继续上涨。而比特币价格9月11日晚上交易在114,066美元以上，近7天内已录得超过3.3%的涨幅。