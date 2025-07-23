如果川普解雇鲍威尔！加密市场会发生什么事？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 23, 2025

美国总统 川普 与美联储主席 鲍威尔 不和已经不是今天新闻。数月以来，总统一直批评他在2017年任命的这个主席，因为他拒绝降低利率。自从特朗普在1月进入白宫以来，他已多次呼吁鲍威尔如果不降息就需要辞职。

然而，川普否认他有打算解雇鲍威尔，最近更表示，他认为这实在不太可能，除非鲍威尔因为诈骗而必须离开。尽管事情未有发生，但这种政治干预可能会影响金融市场，包括加密货币。如果川普改变主意并解雇鲍威尔，加密投资者需要知道一些事态发展。

加密市场波动性必定增加

近日，鲍威尔被解雇的报导已经在市场上不断发酵。美国财政部两年期收益率，在报导总统可能解雇美联储主席后大幅下降。而对美联储政策极敏感的 加密市场，很可能会经历更大的波动性。

由于不确定性的增加，加密货币历史上蓬勃发展，但仅限于一定程度。自从川普在11月6日获胜以来，比特币和其他加密货币已经急剧上涨。假如美联储主席的突然解雇，此举可能会触发投资者的风险偏好行为。有些人会把将资金投入加密市场作为对冲，而另一些人可能会因担心更广泛的市场混乱而卖出加密货币。

降息可能会推高加密货币价格

利率是 美联储 拥有的最大武器之一，而鲍威尔的下台将在货币政策走向上造成前所未有的不确定性。川普对他的要求非常明确：他希望美联储将利率从目前的4.25%至4.5%范围内削减最多3个百分点。与川普的愿景一致的新美联储主席，可能会追求比鲍威尔更激进的降息。

降低利率可能意味着加密货币价格上涨，因为投资者会逃离传统低收益资产如传统储蓄和债券，转向风险更高、奖励更高的替代品如加密货币。如果这种情况发生，比特币和其他山寨币在短期内可能会出现显著的价格飙升。

整个加密货币监管框架可能有变

鲍威尔的潜在罢免不仅仅关乎利率，还涉及围绕数位资产的整个监管框架。目前的美联储领导层对加密监管，是保持谨慎但日益开放的立场，鲍威尔还暗示加密稳定币“可能有很大的未来”，并表达了对其监管工作的支持。

一位川普任命美联储主席的新人选，可能会加速友好的加密政策，潜在地消除限制机构采用的监管障碍。美联储最近宣布撤回与其加密资产和美元代币活动相关的银行指导，这表明一种可能在新领导下加剧的去监管趋势。这一监管变化可能会惠及加密市场，而且较为宽松的监管可能意味着更多的机构采用。