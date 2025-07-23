BTC $118,090.53 -0.51%
ETH $3,659.91 -0.67%
USDT $0.99 0.01%
XRP $3.45 -1.03%
SOL $197.86 -0.27%
TRX $0.31 1.04%
SHIB $0.000014 -1.31%
Cryptonews 新闻

如果川普解雇鲍威尔！加密市场会发生什么事？

cryptocurrency 加密市场 加密货币
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

美国总统 川普 与美联储主席 鲍威尔 不和已经不是今天新闻。数月以来，总统一直批评他在2017年任命的这个主席，因为他拒绝降低利率。自从特朗普在1月进入白宫以来，他已多次呼吁鲍威尔如果不降息就需要辞职。

然而，川普否认他有打算解雇鲍威尔，最近更表示，他认为这实在不太可能，除非鲍威尔因为诈骗而必须离开。尽管事情未有发生，但这种政治干预可能会影响金融市场，包括加密货币。如果川普改变主意并解雇鲍威尔，加密投资者需要知道一些事态发展。

加密市场波动性必定增加

近日，鲍威尔被解雇的报导已经在市场上不断发酵。美国财政部两年期收益率，在报导总统可能解雇美联储主席后大幅下降。而对美联储政策极敏感的 加密市场，很可能会经历更大的波动性。

由于不确定性的增加，加密货币历史上蓬勃发展，但仅限于一定程度。自从川普在11月6日获胜以来，比特币和其他加密货币已经急剧上涨。假如美联储主席的突然解雇，此举可能会触发投资者的风险偏好行为。有些人会把将资金投入加密市场作为对冲，而另一些人可能会因担心更广泛的市场混乱而卖出加密货币。

降息可能会推高加密货币价格

利率是 美联储 拥有的最大武器之一，而鲍威尔的下台将在货币政策走向上造成前所未有的不确定性。川普对他的要求非常明确：他希望美联储将利率从目前的4.25%至4.5%范围内削减最多3个百分点。与川普的愿景一致的新美联储主席，可能会追求比鲍威尔更激进的降息。

降低利率可能意味着加密货币价格上涨，因为投资者会逃离传统低收益资产如传统储蓄和债券，转向风险更高、奖励更高的替代品如加密货币。如果这种情况发生，比特币和其他山寨币在短期内可能会出现显著的价格飙升。

整个加密货币监管框架可能有变

鲍威尔的潜在罢免不仅仅关乎利率，还涉及围绕数位资产的整个监管框架。目前的美联储领导层对加密监管，是保持谨慎但日益开放的立场，鲍威尔还暗示加密稳定币“可能有很大的未来”，并表达了对其监管工作的支持。

一位川普任命美联储主席的新人选，可能会加速友好的加密政策，潜在地消除限制机构采用的监管障碍。美联储最近宣布撤回与其加密资产和美元代币活动相关的银行指导，这表明一种可能在新领导下加剧的去监管趋势。这一监管变化可能会惠及加密市场，而且较为宽松的监管可能意味着更多的机构采用。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$4,071,384,168,943
3.57
最热门币种

更多文章

新闻
以太币爆涨散户止盈 退出质押提领时间需9.5天
Allen Li
Allen Li
2025-07-23 06:55:45
新闻
电动车制造商转型囤币爆升378％ 5亿交美元增持比特币
Allen Li
Allen Li
2025-07-23 06:41:21
Frimpong Chan
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者