BTC $114,852.57 -0.83%
ETH $4,536.69 -2.15%
USDT $1.00 0.06%
XRP $2.99 -2.48%
SOL $236.26 -4.10%
TRX $0.34 -0.91%
SHIB $0.000013 -5.08%
Cryptonews 比特币新闻

持币8年比特币巨鲸再抛售1.36亿美元　此前刚完成40亿美元以太坊大额交易　巨鲸再度砸盘？

bitcoin 加密货币 区块链 迷因币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

一名持有比特币长达 8 年的巨鲸在两周休整后重启抛压，向 Hyperliquid 平台充值 1,176 枚 BTC，价值约 1.362 亿美元，正值比特币冲击 11.6 万美元关键阻力位。

此前，这位巨鲸曾完成加密史上最大规模的 BTC→ETH 轮动之一——以 35,991 枚 BTC（价值 40.4 亿美元）换得 886,371 枚 ETH（价值 40.7 亿美元）。

近期的抛售活动出现之际，BTC Inc CEO David Bailey 本月早些时候声称，两头超级巨鲸曾阻止比特币触及 15 万美元，其中一头已被清算，另一头清算进度过半。

多笔 2011-2012 年的休眠比特币地址近期被唤醒，带来新的抛压，成为比特币难以维持突破前高动能的原因之一。

这位巨鲸的 ETH-BTC 套利头寸若被反转，目前将面临约 460 枚 BTC（约 5,300 万美元）的浮亏，因为自 2024 年 7 月以来，ETH/BTC 比率一直维持在 0.05 以下。

尽管以太坊自 7 月以来已累计上涨 155%，并创下接近 4,957 美元的历史新高，但 ETH/BTC 比率在 2017 年达到 0.14 的峰值，如今仅维持在约 0.0401 – 0.0403 区间。

8-Year Bitcoin Holder Offloads Another $136M Following Massive $4B ETH Trade – Whales Dumping Again?
来源：CoinMarketCap

神秘巨鲸正在进行战略性资产轮动——但目的何在？

这位比特币 OG 的抛售策略是在多钱包间进行系统化清算，同时依旧保留着庞大储备。

Lookonchain 数据显示，在最新一次 1.36 亿美元的充值后，该巨鲸仍掌控着分布在四个独立地址中的 49,634 枚 BTC（价值约 54.3 亿美元）。

此前的巨鲸活动显示出精确的市场时机把握，其中一名持有者在协同交易中抛售了 24,000 枚 BTC，价值 27 亿美元，在数小时内将比特币价格从 115,000 美元打到 111,000 美元。

这次突然的清算发生在周末交易时段，当时成交量较低，放大了大额交易对价格的冲击。

另一名早期持有者在 8 月轮动了 400 枚 BTC，约合 4,550 万美元，进入以太坊杠杆仓位，使用了 3 倍和 10 倍杠杆，分布在四个钱包中。

该巨鲸开启的 ETH 多单总规模达 68,130 枚 ETH，价值 2.95 亿美元，在现货市场完成兑换后将资金桥接回以太坊主网。

整个 9 月，休眠钱包的激活速度加快，2011-2013 年未曾活跃的地址开始将比特币转入交易所，包括 Kraken。

其中一个持有 445 枚 BTC 的钱包在近 13 年来首次发生交易，另一个包含 480 枚 BTC 的钱包则自 2012 年以来首次转移资金。

David Bailey 的巨鲸出清理论认为，存在在特定价格水平进行协同抛售的情况，其中“一头在 8 万美元附近出货，另一头在 12 万美元附近出货”。

市场分析指出，第一头巨鲸已经完成大规模清算，而第二头仍在持续将大量仓位轮动进山寨币。

技术面解析显示更深度回调风险

比特币正面临日益严峻的技术性压力，巨鲸抛售与多周期的看空动能指标叠加。

50 日指数移动均线（EMA）在 113,465 美元位置已转为强阻力，而 MACD 指标已转负，空头死叉确认了趋势的恶化。

8-Year Bitcoin Holder Offloads Another $136M Following Massive $4B ETH Trade – Whales Dumping Again?
来源： TradingView

9 月，美国现货比特币 ETF 出现自 6 月以来的首次周度净流出，8 月净赎回额达 1.2664 亿美元，而 7 月时则录得 60 亿美元净流入。

这一逆转结束了连续六周的机构持续建仓潮，市场动能转向以太坊相关产品。

以太坊 ETF 在表现上显著跑赢比特币基金，8 月吸引了接近 40 亿美元的资金流入，而比特币产品则出现 6.225 亿美元净流出。

从历史表现看，9 月一直是比特币最疲软的月份，在牛市年份的平均跌幅为 3.77%，因此被交易员称为 “Rektember”。

比特币在 8 月收于 109,000 美元，单月下跌 6%，尽管此前在本轮周期一度创下 124,000 美元以上的历史新高。

截至目前，比特币上周自 111,000 美元反弹至 115,000 美元上方，但依旧未能突破 116,000 美元阻力，而巨鲸的抛售行为进一步加剧了市场的负面情绪。

根据最新的 Bitfinex Alpha 报告，比特币目前稳定运行在 108,000 – 112,000 美元区间，买盘积极守护关键支撑位，同时消化 7 月急涨所留下的缺口。

然而，交易所也承认更深度回调的风险依然存在，盘整似乎是更可能的结果。历史上 9 月往往构筑比特币的周期性低点，为第四季度的更强表现奠定基础。

8-Year Bitcoin Holder Offloads Another $136M Following Massive $4B ETH Trade – Whales Dumping Again?
来源：Bitfinex

在这一系列市场波动中，机构依旧在持续加仓，尽管散户出现抛售，企业持有的比特币总量已突破 2000 亿美元，分布在 190 家实体中。

事实上，根据本月早些时候 Cryptonew 的报道，来自各大行业的公司正以 每日 1,755 枚 BTC（约 1.952 亿美元） 的速度买入，仅在过去 20 个月里就为比特币市值贡献了 超过 1.3 万亿美元。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,203,405,299,881
3.12
最热门币种

更多文章

新闻
Hyperliquid社区决定由Native Markets发行USDH 基金会未参与投票确保公平
Allen Li
Allen Li
2025-09-15 08:05:24
新闻
股市黄金屡创新高 Arthur Hayes称比特币投资者要保持耐心
Allen Li
Allen Li
2025-09-15 07:57:12
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者