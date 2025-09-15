持币8年比特币巨鲸再抛售1.36亿美元 此前刚完成40亿美元以太坊大额交易 巨鲸再度砸盘？

一名持有比特币长达 8 年的巨鲸在两周休整后重启抛压，向 Hyperliquid 平台充值 1,176 枚 BTC，价值约 1.362 亿美元，正值比特币冲击 11.6 万美元关键阻力位。

此前，这位巨鲸曾完成加密史上最大规模的 BTC→ETH 轮动之一——以 35,991 枚 BTC（价值 40.4 亿美元）换得 886,371 枚 ETH（价值 40.7 亿美元）。

Since Aug 20, the Bitcoin OG has sold 35,991 $BTC($4.04B) and bought 886,371 $ETH($4.07B) at a 0.0406 rate on #Hyperliquid.



He still holds 49,634 $BTC($5.43B) in 4 wallets. pic.twitter.com/ns7T1zMtAO — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

近期的抛售活动出现之际，BTC Inc CEO David Bailey 本月早些时候声称，两头超级巨鲸曾阻止比特币触及 15 万美元，其中一头已被清算，另一头清算进度过半。

多笔 2011-2012 年的休眠比特币地址近期被唤醒，带来新的抛压，成为比特币难以维持突破前高动能的原因之一。

这位巨鲸的 ETH-BTC 套利头寸若被反转，目前将面临约 460 枚 BTC（约 5,300 万美元）的浮亏，因为自 2024 年 7 月以来，ETH/BTC 比率一直维持在 0.05 以下。

尽管以太坊自 7 月以来已累计上涨 155%，并创下接近 4,957 美元的历史新高，但 ETH/BTC 比率在 2017 年达到 0.14 的峰值，如今仅维持在约 0.0401 – 0.0403 区间。

神秘巨鲸正在进行战略性资产轮动——但目的何在？

这位比特币 OG 的抛售策略是在多钱包间进行系统化清算，同时依旧保留着庞大储备。

Lookonchain 数据显示，在最新一次 1.36 亿美元的充值后，该巨鲸仍掌控着分布在四个独立地址中的 49,634 枚 BTC（价值约 54.3 亿美元）。

After a two-week break, the #BitcoinOG who exchanged 35,991 $BTC($4.04B) for 886,371 $ETH($4.07B) is back to selling $BTC!



2 wallets linked to this #BitcoinOG have deposited 1,176 $BTC($136.2M) to Hyperliquid in the past 2 hours and started dumping.https://t.co/LTiJHW049j pic.twitter.com/L0m2bEG1J7 — Lookonchain (@lookonchain) September 14, 2025

此前的巨鲸活动显示出精确的市场时机把握，其中一名持有者在协同交易中抛售了 24,000 枚 BTC，价值 27 亿美元，在数小时内将比特币价格从 115,000 美元打到 111,000 美元。

这次突然的清算发生在周末交易时段，当时成交量较低，放大了大额交易对价格的冲击。

另一名早期持有者在 8 月轮动了 400 枚 BTC，约合 4,550 万美元，进入以太坊杠杆仓位，使用了 3 倍和 10 倍杠杆，分布在四个钱包中。

该巨鲸开启的 ETH 多单总规模达 68,130 枚 ETH，价值 2.95 亿美元，在现货市场完成兑换后将资金桥接回以太坊主网。

整个 9 月，休眠钱包的激活速度加快，2011-2013 年未曾活跃的地址开始将比特币转入交易所，包括 Kraken。

其中一个持有 445 枚 BTC 的钱包在近 13 年来首次发生交易，另一个包含 480 枚 BTC 的钱包则自 2012 年以来首次转移资金。

David Bailey 的巨鲸出清理论认为，存在在特定价格水平进行协同抛售的情况，其中“一头在 8 万美元附近出货，另一头在 12 万美元附近出货”。

市场分析指出，第一头巨鲸已经完成大规模清算，而第二头仍在持续将大量仓位轮动进山寨币。

技术面解析显示更深度回调风险

比特币正面临日益严峻的技术性压力，巨鲸抛售与多周期的看空动能指标叠加。

50 日指数移动均线（EMA）在 113,465 美元位置已转为强阻力，而 MACD 指标已转负，空头死叉确认了趋势的恶化。

9 月，美国现货比特币 ETF 出现自 6 月以来的首次周度净流出，8 月净赎回额达 1.2664 亿美元，而 7 月时则录得 60 亿美元净流入。

这一逆转结束了连续六周的机构持续建仓潮，市场动能转向以太坊相关产品。

以太坊 ETF 在表现上显著跑赢比特币基金，8 月吸引了接近 40 亿美元的资金流入，而比特币产品则出现 6.225 亿美元净流出。

从历史表现看，9 月一直是比特币最疲软的月份，在牛市年份的平均跌幅为 3.77%，因此被交易员称为 “Rektember”。

比特币在 8 月收于 109,000 美元，单月下跌 6%，尽管此前在本轮周期一度创下 124,000 美元以上的历史新高。

截至目前，比特币上周自 111,000 美元反弹至 115,000 美元上方，但依旧未能突破 116,000 美元阻力，而巨鲸的抛售行为进一步加剧了市场的负面情绪。

根据最新的 Bitfinex Alpha 报告，比特币目前稳定运行在 108,000 – 112,000 美元区间，买盘积极守护关键支撑位，同时消化 7 月急涨所留下的缺口。

然而，交易所也承认更深度回调的风险依然存在，盘整似乎是更可能的结果。历史上 9 月往往构筑比特币的周期性低点，为第四季度的更强表现奠定基础。

在这一系列市场波动中，机构依旧在持续加仓，尽管散户出现抛售，企业持有的比特币总量已突破 2000 亿美元，分布在 190 家实体中。

事实上，根据本月早些时候 Cryptonew 的报道，来自各大行业的公司正以 每日 1,755 枚 BTC（约 1.952 亿美元） 的速度买入，仅在过去 20 个月里就为比特币市值贡献了 超过 1.3 万亿美元。