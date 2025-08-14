美国财政部长建议：美联储FED应考虑9月降息50个基点！

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）建议，美联储应在9月的会议上大幅减息。他指最近数据反映出，美联储有空间更果断采取货币政策的证据，这当然就是降息50个基点。

美联储需要果断采取货币政策

贝森特在一个访问中表示，在上次政策会议上跳过行动后，中央银行应该对降息50个基点持开放态度，他在7月通胀数据发布后不久做出了这一评论，他形容这些数据为不可思议。最新的消费者物价指数显示，与上个月相比上涨了0.2%。核心通胀只上涨了0.3%，与经济学家的预期一致。另外，尽管特朗普总统最近提高了关税，商品价格依然相对克制。贝森特指出这些数据是美联储有空间更果断采取货币政策的证据。这可能包括降息。

他还对特朗普提名的美联储空缺董事会成员斯Stephen Miran，在9月的政策会议前获得确认表示乐观，而他目前是担任白宫经济顾问委员会主席。如果获批，他将填补到明年1月的任期，贝森特还指出Stephen Miran可能会留任更长时间。除了关于降息的讨论，财政部长还提到了寻找新的美联储主席，因为鲍威尔的任期将在下年5月结束。

他指总统川普正在考虑一系列候选人，并强调了这个职位的三个主要考虑因素，分别是对货币政策的强烈观点、对监管政策的明确方法，以及管理和改革美联储作为一个组织的能力。他最后还指出，美国中央银行随着时间推移已经变得臃，使其独立性面临风险。

贝森特建议9月降息50个基点

川普近期反复批评鲍威尔，皆因未能在今年进行任何美联储降息。此外，美联储官员呼吁更多关于关税增加对通货膨胀影响的证据。贝森特的评论表明，政府更倾向于采取更快和更大幅度的美联储降息，以支持经济增长。他推动50个基点的降息，正值经济政策制定者权衡如何在控制通货膨胀，以及维持经济势头平衡。而即将召开的9月会议可能会受到密切关注，以观察美联储是否会遵循贝森特的大幅降息建议。

