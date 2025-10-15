3种加密货币现在可买入并持有数十年！1个潜力预售项目继续吸引鲸鱼进场

加密货币以其惊人的增长潜力而闻名，而少量的资金足以启动一个高品质币的投资组合。挑战在于要梳理大量的加密货币，找到那些值得投资的选择。虽然购买不同的加密货币可以增加成功者的机会，但实际上，大多数人都很易成为这个市场上的输家。唯一稳健的投资方案，就是坚持那些具有合法使用案例，并有潜力经受住时间考验的加密货币，本文将会集中推荐的3种加密货币及1个潜力预售项目。

1. 以太坊

以太坊自2016年以来一直是市值第二大的加密货币。它的成功来自于成为第一个使智能合约广为人知的区块链，智能合约是当满足预先指定的条件时可以自我执行的区块链程序。其智能合约是加密货币和区块链技术的一次飞跃。透过智能合约，开发者可以在区块链上构建各种去中心化服务，包括加密借贷平台、交易所和游戏。目前最流行的用途之一是去中心化金融DeFi，这是基于区块链的传统金融服务替代方案。

许多其他区块链现在拥有智能合约能力，并与以太坊竞争，但竞争并不激烈。以太坊在总锁定价值TVL方面是顶尖的区块链，根据DeFiLlama数据，截止10月14日大约有820亿美元。第二名是Solana，大约有100亿美元。以太坊的市场占有率超过60%。以太坊是少数在十多年内成功的加密货币之一，鉴于这一点，以及它作为区块链平台的主导地位，这是购买和持有的绝佳选择。以太坊还提供加密货币质押，持有者可以成为交易验证过程的一部分。

2. 比特币

现时市场上没有一种加密货币能与比特币相提并论。它的市值约为2.2万亿美元，占整个加密市场的60%以上。比特币有价值的主要原因之一是其内建的稀缺性。许多加密货币都没有最大供应量，法定货币也如此。比特币的供应量限制为2100万个代币，一旦全部挖掘出来，就不会再发行比特币。

比特币的支持者相信，固定供应量将驱动其价格上升，类似于黄金的稀有性随着时间推移使价格上涨。到目前为止这一点是成立的。在过去10年中，比特币的回报率超过45,000%。去年，美国证券交易委员会SEC批准了首批比特币ETF，为机构投资者开始购买比特币开启了大门。自那以来，比特币ETF已经获得约630亿美元的资金流入。

3. Chainlink

其独立运作的区块链是自给自足的，无法访问外部数据。这是一个显著的限制，由Chainlink解决，这是一个区块链预言机网络，Chainlink将防篡改的外部数据传送到区块链上的智能合约。例如，一些主要区块链已开始提供现实世界资产RWA的代币化版本，包括流行公司的股票和ETF。要使这项工作顺利进行，还有几个障碍。数字代币必须由RWA的所有权支持。还需要实时定价数据以确保代币的价格与RWA的价格相匹配。Chainlink通过提供储备证明和价格数据供应服务来使RWA成为可能。

Chainlink的一个令人兴奋的地方是它与传统金融和DeFi领域的大牌合作。它已与摩根大通和万事达卡在支付轨道项目上合作。Chainlink还报告其预言机平台支持近70%的DeFi市场，包括加密贷款协议Aave。此外，Chainlink还与美国商务部合作，将宏观经济数据带入区块链。

4. Bitcoin Hyper

在震荡中逆势吸金的 Bitcoin Hyper（$HYPER），成为技术派与机构投资人共同关注的焦点。该专案预售金额已突破2,350万美元，最引人瞩目的，是日前一笔来自单一位址的鲸鱼级大额交易，单笔金额高达31万美元，刷新该项目预售以来的单日个人买入纪录，而于10月6日也录得一笔巨鲸购入超过26万美元，引发广泛关注。

Bitcoin Hyper以比特币Layer2为核心架构，透过Solana虚拟机器（SVM）实现BTC的可程式设计化，首次让比特币能在DeFi、游戏与支付等应用场景中发挥效能。$HYPER 的非托管桥接技术允许用户将BTC安全转入Layer2网路进行智慧合约部署，结合比特币的安全性与Solana的高速性，打破了比特币仅作为价值储存工具的限制。这种结构不仅提升流动性，也开启比特币在多链金融中的新角色。

代币经济设计上，$HYPER 预售价为0.013115美元，并每三日自动上调，形成早期进场优势。质押回报率高达50%，且持币者可参与治理与主网决策。官方预计2025年第三季启动主网，届时将释放全套生态功能。对于机构而言，HYPER代表着比特币生态的功能扩张；对市场而言，它象征避险资金的技术性避难所。

