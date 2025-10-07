以太坊价格维持在4,600美元以上！分析师预测：ETH下个目标为7,331美元
以太坊价格在重新获得关键阻力位后持续吸引着重要关注，增强了对更广泛加密市场的乐观情绪。在最近的交易中，以太坊的价格波动与以太坊财库累积的机构同步。分析师的评论和结构预测现在暗示，以太坊可能进入一个新的增长阶段，得到了技术和机构催化剂的双重支持。Grayscale的ETP批准，增强了市场对以太坊的信心。
以太坊阻力已转变为强力支撑区
以太坊继续稳定保持在之前的4,000美元阻力之上，该阻力现在已转变为强力支撑区，目前市场价格在4,600美元附近交易。根据加密货币专家Mags的说法，以太坊经过1,146天的整合后，以太坊突破了这个水平，为下一个向上的阶段奠定了坚实的基础。这位专家认为，过去周期中多次失败的突破尝试现在已成熟为一个结构性确认的突破，这标志着市场信心的加深。
值得注意的是，以太坊最近在4,000美元遭遇了3次拒绝，才在第4次尝试中成功突破。自那时起其价格稳定在心理门槛之上，反映出减少的卖压和持有者之间不断增长的信心。分析师还指出，最近在3,800 美元附近出现的假突破迅速被一个尖锐的 V 形回升逆转，强调了强劲的买入兴趣。具体来说，分析师强调了1.618的费波那契扩展与7,331美元的目标相符，将长期以太坊价格预测设定在一个非常看涨的框架内。
Grayscale以太坊ETP发布
Grayscale 批准其以太坊现货质押ETP，标志着该资产的新机构阶段，机构催化剂加强以太坊的多头偏见。该公司确认 Grayscale 以太坊迷你信托 ETF (ETH) 和以太坊信托 ETF (ETHE) 是首批允许质押奖励的美国上市产品，这为受监管的收益暴露带来了突破。首先要在这里解释一下ETP，它是交易所交易产品的缩写，是一种可在证券交易所全天交易的金融工具，其价格与其他资产如股票、商品、货币或指数的表现挂钩，让投资者可以间接参与或获得这些资产的曝险。
与此同时，Grayscale 的 Solana 信托 (GSOL) 也计划添加质押，待 ETP上市批准，进一步增强主要网络的机构采用。巧合的是，Tom Lee 的 BitMine 最近增持了价值 8.2 亿美元的以太坊，反映出这些发展之后基金信心的恢复。这些里程碑的时机与以太坊最近的突破相吻合，进一步加强了投资者的多头情绪。最终，ETP 创新和机构流入的融合增强了以太坊的长期市场前景。
