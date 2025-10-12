以太坊价格预测：闪崩是否为长线持币者的抄底良机？

以太坊跌至3500美元是否是抄底良机？资金费率转为负值，ETH价格预测进入投机阶段。

以太坊（ETH/USD）近期遭遇了剧烈的市场回调，从接近4,300美元的高位下跌至最低3,510美元，随后部分反弹至约3,830美元。本轮下跌是更广泛加密市场抛售潮的一部分，起因于全球市场动盪以及约190亿美元的爆仓潮，成为今年单日最大清算事件之一。

儘管市场震盪剧烈，但部分市场信号显示，以太坊此次回调或为长期投资者提供潜在的买入机会。

衍生品市场出现矛盾信号

以太坊的未平仓合约在价格下跌的同时却出现上升，这意味着投资者正在开立新仓而非平仓，显示他们对后市反弹抱有信心，或正在低位积累筹码。从历史走势来看，当未平仓量在下跌趋势中上升时，往往预示市场即将迎来高波动期，甚至可能发生反转。

以太坊利率——资料来源：CryptoQuant

同时，用于衡量永续合约多空持仓成本的资金费率（Funding Rate）从10月9日的+0.0029%转为10月11日的-0.019%。这一转变意味着资金费率已转为负值——空头正在向多头支付费用，显示市场情绪偏空，多数交易者押注以太坊价格将进一步下行。

以太坊资金费率——资料来源：CryptoQuant

然而，当空头部位过于拥挤时，即使价格出现小幅上涨，也可能引发「空头挤压」（Short Squeeze），迫使看空者被动平仓，进而加速价格上行。

简而言之：

未平仓量上升＝更多交易者进场佈局。

资金费率转负＝市场情绪偏空。

二者叠加＝潜在的波动性激增或反弹契机。

以太坊技术前景：关键支撑与压力区间

以太坊短线走势仍显偏空，但在触及日内低点3,720美元后，ETH正尝试于3,840美元附近企稳。4小时图显示，以太坊已脱离下降通道，若能守稳关键阻力位，短期或有反弹空间。

相对强弱指数（RSI）近期从超卖区24反弹，显示下行动能有所放缓，买盘开始回流。

以太坊价格走势图——资料来源：TradingView

以太坊目前徘徊在23.6%回档位（$3,719）附近，并正关注38.2%至50%回档区间（$3,847–$3,951）。

若以太坊能突破$4,055，将有望扭转短期下行趋势，并上探$4,330–$4,393区间，该区为100日移动均线所在位置。相反，若收盘跌破$3,720，价格可能下探至$3,511，这一位置属于关键心理支撑位。

以太坊交易佈局与市场展望

对交易者而言，短线结构仍偏向审慎乐观。当前在$3,720–$3,800区间或出现逢低买入机会，可考虑将止损设于$3,680附近，目标区间则在$4,050–$4,390之间。

Ethereum holds above $3,720 after a 11% slide. RSI rebounds from 24, hinting at cooling momentum. Watch $4,055 (61.8% Fib + key resistance) — a breakout there could open $4,330–$4,390. Below $3,720, risk extends to $3,511. pic.twitter.com/3yPHWvl7E5 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 11, 2025

整体趋势依然完好，市场受到持续增加的未平仓量支撑，同时在低价区出现早期吸筹迹象。

若宏观市场波动放缓、资金费率回归正常，以太坊有望重新获得动能，并在本月稍晚重新测试4,500美元关口。对于长期持币者而言，这次闪崩或许并非恐慌信号，而是价值布局的潜在机会。

