Strategy上周增持220枚比特币 平均每枚价格 123,561美元错过捞底机会

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 14, 2025

根据周一公布的最新公告，比特币投资机构 Strategy上周追加了 220 枚比特币，总花费约 2,720 万美元，平均每枚价格 123,561 美元。

此次增持后，Strategy 的比特币总持仓升至 640,250 枚，总市值约 730 亿美元。自 2020 年开始布局比特币以来，公司累计投入资金约 474 亿美元，平均成本为每枚 74,000 美元，账面浮盈目前约 256 亿美元。

公告显示，这次购币资金主要来源于其永续优先股 Strike（STRK）、Strife（STRF） 和 Stride（STRD） 的销售所得。

目标筹集 840 亿美元增持比特币

Strategy 发行的四档永续优先股 STRK、STRC、STRF 和 STRD 规模分别为 210 亿、42 亿、21 亿及 42 亿美元，均为公司「42/42」融资计划的一部分。该计划目标是在 2027 年前，通过发行股票及可转换债券筹集 840 亿美元用于进一步购入比特币。

截至 9 月 30 日的季度财报显示，Strategy 持有比特币的未实现收益达到 38.9 亿美元，但因会计规定需计提 11.2 亿美元递延税费，部分账面收益被冲减。

是次增持错过捞底时机

Strategy上周追加了 220 枚比特币的购买价格远高于上周五比特币的实际交易价格。比特币在周四曾高于 123,000 美元，随后在周五晚间的一次加密货币闪崩中跌至 103,000 美元，单日清算杠杆仓位超过 190 亿美元，可谓加密市场史上最严重的闪崩之一。

此次市场波动与川普宣布对中国商品加征 100% 关税，以回应中国对稀土出口的收紧有关，再次引发全球对中美贸易战的担忧。

在周五最低点，比特币交易价格比 Strategy 上述购入的平均价低近 16%。即便周末市场快速反弹，该公司仍可在 110,000–115,000 美元区间购入，较实际支付价格享有 7%至10% 的折扣。

Bitcoin Hyper：Solana上比特币的下一代演进？

Bitcoin Hyper（$HYPER）为比特币生态带来全新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了它一直欠缺的元素：Solana等级的速度。

作为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，它融合比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智慧合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创作，全数由比特币保障安全。

经Consult审计，该专案强调信任与可扩展性，随着採用率增长而强化。动能已然强劲。销售已超过2,340万美元，在下次涨价前，代币定价仅0.013105美元。

随着比特币活动攀升，以及对高效BTC基础应用程式的需求上升，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两大生态系统的桥樑。

如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。