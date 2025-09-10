分析师Van De Poppe：这个山寨币在第四季度可能会超越比特币！

最后更新: 九月 10, 2025

9月通常是一个充满谨慎的月份，有数据显示，比特币在这个月平均下跌5%，使其成为加密货币领导者唯一的一个持续亏损期。这种下跌往往也会拖低其他代币的价格。但分析师Michael Van De Poppe相信，今年的局势可能会发生变化，某些代币有望闪耀起来，他受访时表示这个周期可能会打破传统。并认为山寨币具有抵御比特币季节性疲软的有利条件。

FOMC利率最终决定

驱动乐观情绪的一个因素是即将举行的美联储的FOMC会议。美国中央银行预计将首次减息，今年的利率目前为4.25% 至4.50%，预测FOMC将削减利率25个基点，将其降至4.00%至4.25%。CME FedWatch 工具显示这一结果的概率为 88%，增强了投资者的信心。降息将缓解金融条件，改善流动性，并支持像加密货币这样的高风险资产。对于山寨币来说，这可能会激发资金流入，因为投资者寻求增长机会。

Michael Van De Poppe表示，商业周期和货币扩张对于风险资产，如山寨币，并不是最佳的氛围，因为它们难以上涨。然而，作为首个行动者，以太坊预计会在利率削减和货币扩张即将发生时，看到整个加密市场的强劲表现。当前的周期阶段可与2019年第四季度或2020年第一季度相比。

100亿美元代币解锁在即

除了谨慎的乐观情绪外，比特币和山寨币在9月份将看到近100亿美元的代币解锁。通常，大量解锁会因供应量涌入市场而对价格造成重大压力。这种动态通常会抑制涨幅并导致抛售。然而这次，整体市场的多头信号可能会缓冲影响。随着情绪改善和潜在的宏观经济支持，山寨币可能会吸收供应的涌入。

Michael Van De Poppe认为，几乎每次，解锁都是通过新的场外交易合同延续，因此解锁的实际影响几乎为零。然而，那些没有解锁的币可能会表现得比有解锁的币更好。这是一个在为自己制定战略时需要考虑的因素。

这个山寨币在第四季度值得注意

在接受BeInCrypto的访问时，Michael Van De Poppe强调在未来几天，值得期待的替代币主要来自DeFi和DePIN领域，以及以太坊生态系统。他指这三个特定垂直领域可能会表现良好，大家已经看到Chainlink开始发力的第一个迹象，但稳定币方面的巨大扩张也是如此。Chainlink的价格在过去1个月内上涨了5%，目前交易价格为23.06美元。该替代币正试图将23.40美元翻转为稳固的支撑位，这将提供稳定性并可能鼓励投资者将LINK向更高水平推进。

另外，目前出现在蜡烛图上方的抛物线SAR正在向下移动，这暗示着可能会在它们下方出现变动。这样的变化发出Chainlink活跃上升趋势的信号。这股势头可能促成一次反弹，使LINK能够助攻25.81美元的阻力位并加强其回升路径。如果更广泛市场中的熊市条件持续，LINK可能会难以保持势头。未能守住23.40美元可能会导致价格下跌，可能将价格压至22.06美元或更低，从而使替代币的短期看涨展望失效。