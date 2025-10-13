比特币价格预测：链上信号对BTC价格的暗示 上涨还是下跌？

比特币在111K美元附近企稳，因为ARK Invest看到ETF资金流入创纪录、30%供应密度，以及通胀缓解——BTC价格预测瞄准126K美元突破。

作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 最后更新: 十月 13, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币（BTC/USD）再次考验投资者的信心，因为它在111,700美元附近交易，在从近期高点急剧下跌16% 后进行盘整。然而，根据ARK Invest 的 2025 年第三季度比特币季度报告，市场基础依然坚韧，具有看涨的基本面、深度的机构参与，以及宏观背景可能为年底前的新一轮上涨铺平道路。

波动性存在 但比特币基本面依然强劲

ARK 指出，比特币在2025年第三季度以114,065美元收盘，结束该季度时高于其短期持有者成本基础 111,933美元，这是一个历史上至关重要的看涨门槛。

第三季度链上基本面表现强劲 – 来源：ARK Invest 2025年第三季度比特币季度报告

网络结构依然稳健：

第三季度挖矿难度上涨21.7%，年比增长61%，达到611 EH/s，这表明网络安全性达到历史新高。

矿工收入在本季度上涨6.3%至每日5,240万美元，年比增长82%，确认了减半以来盈利能力的恢復。

交易量季比激增27.8% 至每日103,600 BTC，而活跃实体年比增长6.1%，这证明了持续的需求和使用。

非流动供应（不太可能移动的币）达到1,430 万BTC，年比增长4.6%，表明持有者的信心日益增强。

即使在最近的回调之后，94.5%的供应仍处于盈利状态，这表明大多数持有者并未亏损，这是一种看涨的链上结构，在周期中期盘整之外很少见。

重要的是，ARK强调，比特币的「供应密度」接近 30%，这是自2020年以来最高水平，意味着大量币的最后移动价格在当前价格的15%范围内。此类集群通常预示着波动性加剧，一旦情绪转变，将为急剧的方向性移动铺平道路。

机构和ETF需求锚定市场

机构参与持续快速扩张。根据ARK的数据：

上市公司数字资产国库（DATs）在2025年增持 40%，达到110万BTC或总供应量的5.6%。

美国现货比特币ETF现在控制130万BTC（供应量的 6.6%），创下历史新高。值得注意的是，ETF馀额的每一次历史峰值都先于新一轮周期价格高点。

合併计算，ETF和DATs持有所有比特币的12.2%，这强调了机构积累如何收紧可用供应。

与此同时，衍生品数据显示市场健康但未过热。永续合约资金费率接近2.1%，三个月期货基差约为7.6%，远低于2021 年峰值时的43%和17%极端水平，这证明了槓杆仍受控，投机过剩有限。

宏观趋势：通胀缓解 生产力上升

ARK的宏观团队预计，通胀消退和劳动势头减弱将推动联邦储备局转向鸽派立场。美国劳动差异首次自2020年以来转为负值，辞职率已降至1.9%，平均失业持续时间延长至24.5周。

虽然劳动市场疲软，但价格压力已缓解：Truflation 的 CPI 显示年比趋势低于 3%，远低于官方数据。由于关税对通胀的影响微乎其微，ARK认为联邦储备局的焦点将从通胀转向就业，放宽金融条件，这一背景历史上对比特币有利。

此外，在「一项伟大美丽法案」（OBBB）下的去监管化和税收驱动的投资激励预计将释放生产力繁荣，R&D、软件和设备的永久性支出预计将在2026年提升实际GDP增长。

ARK认为，此类结构性增长与比特币作为技术和货币对冲的吸引力相符。技术和新想法。因此，比特币可能受益于投资者寻找更好机会。

比特币（BTC/USD）技术展望：多头防守108K支撑

从技术角度来看，比特币仍处于区间震盪但稳定。108,000-110,000美元区间与 200 日移动平均线和链上平均支撑位 104,772美元一致。RSI（40.6）显示轻微超卖条件，而收缩的MACD柱状图表明看跌压力减弱。

比特币价格图表 – 来源：Tradingview

如果BTC突破117,000美元，可能引发短期上涨至124,000-126,000美元，重测前期高点。若无法守住108,000美元，则可能暴露103,000美元和98,200美元，这与6月上涨的50%斐波那契回撤位一致。

对于波段交易者，ARK的数据支持结构指向108K附近的买入低点机会，严格止损位在107.5K以下，目标位在124K-126K附近。

展望：定位增长 蓄势波动

ARK总结道，虽然比特币的周期时机表明处于牛市后期阶段（减半后约 18 个月），但结构性基本面依然高度建设性。网络安全性、机构吸收以及缓和的宏观压力提供了坚实的底线，虽然供应密度上升预示着即将出现波动性激增。

简而言之：比特币可能在涌升前摇摆不定，但其长期轨迹仍向上，由纪录性机构持仓、供应收紧以及改善的宏观流动性所驱动。随着2025年接近尾声，下一个重大动作可能定义2026年的开端叙事。

