10月必须买以太坊理由！新成立以太坊财库公司继续购买ETH
这个夏天对于以太坊投资者来说，发生了一件令人震惊的事情。从5月开始，新成立的上市以太坊财库公司不请自来，它们抱住一个主要使命，就是尽快地购买最多的以太坊。这些以太坊财库公司对价格的影响是值得注意的。在夏季，以太坊 的价值增长了2倍以上，达到新的历史高点4,954美元。如果这些公司的购买步伐持续下去，可能还会有更多的巨额收益。如果有一个主要原因来买入以太坊，那就是这个。
新以太坊财库公司的发展
以太坊财库公司究竟是什么？在大多数情况下，它们是正在从核心业务转型为购买以太坊的新业务的上市公司。例如，第一家显著的以太坊财库公司是 SharpLink Gaming。在2025年5月之前，这家公司为体育博彩网站提供联盟营销服务。现在，它自称是第一家把以太坊作为策略储备的美国纳斯达克上市公司。
近期还有许多更多的例子，当中最著名的例子是Bitmine Immersion。在6月之前，这是一家比特币挖矿公司。现在，它是一个购买以太坊的运作机器，由Fundstrat的Tom Lee领导。这些公司的购买速度如此之快，以至于整个网站现在专门用于跟踪它们的持有情况。根据The Block的报导，目前有10家上市的以太坊财库公司，持有总值175亿美元的以太坊。这大约是流通中所有以太坊的3%。如果这个数字接近5%，那时他们的影响力就不能小觑。
现在购买以太坊的理由
购买以太坊的逻辑很简单，因为以太坊似乎注定成为构建新去中心化金融DeFi世界的首选区块链。在DeFi方面，以太坊绝对是个强者。它在总锁定价值TVL中占有惊人的64%的份额，这是衡量整体DeFi活动的重要指标。没有人可以接近。另外，当市场把川普政府的新加密货币立法层叠进来，对以太坊的前景会更为光明。
例如，稳定币是DeFi的核心基石，而川普政府刚刚通过了针对稳定币的新开创性立法。特朗普家族通过其不断增长的加密业务，正积极参与DeFi的世界。实际上，这些数字资产财库公司急于购买尽可能多的以太坊是有充分理由的。他们将以太坊视为金融的未来，并认为目前的时机是一个在非常有吸引力的价格下购买以太坊的独特机会。
这些商业模式真的可行吗?
这个逻辑有一个小问题。商业模式只有在以太坊价格上涨时才有意义。一旦以太坊价格停滞或下跌，整个商业模式就会开始崩溃。公司在从投资者那里筹集资金时会变得更加困难，这使得它们无法增加加密货币的购买量。这将导致对以太坊的上行价格压力减少，筹集资金的难度也会加大。在某种程度上，这可能正在发生。
这些所谓的数字资产财库公司的批评者变得愈发高声，而以太坊价格自8月以来已经从历史高点下跌了20%。这些公司中的一些现在正面临困难，仅仅是因为它们用来资助加密货币购买的所有债务或杠杆。但是，正如他们所说的，总是追随金钱。而金钱的线索直接指向这些以太坊财库公司，它们有能力影响以太坊的价格。无论好坏，这些公司的高管正在金融电视网络上出现，并呼吁投资者购买以太坊。
最后，一个非常重要的问题，就是财库公司购买能持续多久？以太坊现在在今年的表现超过了比特币，这可不是一件小事。今年，以太坊上涨了20%，而比特币上涨了17%。所以不难理解为什么最近几个月资金涌入以太坊，回报实在太好，不容忽视。不过，投资加密货币并不适合承受风险较低的人。如果大型投资者决定停止向以太坊的财政公司注入资金，那么推动以太坊上涨的动能可能会终止。但在那之前，相信市场仍对以太坊持乐观态度。