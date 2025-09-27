BTC $109,746.63 0.16%
以太坊价格预测：纳斯达克上市公司选择 ETH 进行股票代币化　华尔街要全面入场？

一家由国债背书的重量级股票代币化操作现已上线以太坊，点燃市场对 ETH 的看涨情绪

SharpLink Gaming，作为最大持有 ETH 的上市公司之一，正式宣布将把其股权直接代币化到以太坊链上。

这一动作凸显了机构正在加速入场，同时也进一步巩固了以太坊作为 RWA（现实世界资产）头号基建链 的龙头地位。

代币化流程将由 Superstate 承接，这是一家 DeFi 协议，当前管理着超过 8 亿美元的 RWA 资金。

其主打产品 USTB 基金 已持有 6.17 亿美元的代币化美债，如今正拓展到股票代币化赛道。

根据 SharpLink 最新财报，其金库中持有 837,230 枚 ETH，按当前市值约合 32.6 亿美元。

伴随着超过 90 亿美元 RWA TVL 的加持，以太坊正在不断扩大在机构级金融中的统治力，为 ETH 的长期牛市奠定了完美的宏观环境。

以太坊价格预测：深度回调后或强势反弹直冲 9,000 美元

ETH 在过去 7 天内已下跌约 14%，主要因美联储上周宣布 降息 后，市场进入短暂休整期。

ethereum price chart

以太坊跌破关键心理关口 4,000 美元，目前报 3,893 美元，24 小时成交量飙升 38% 至 620 亿美元。

日线图显示，ETH 已失守主要需求区，下方下一个强支撑位在约 3,300 美元的上升趋势线。

如果多头能守住这一带（同时叠加 200 日 EMA 支撑），可能会引发新一轮买盘，标志当前回调结束。

一旦该区间出现强势反弹，叠加 ETF 增量资金 和 山寨币动能回暖，ETH 有望先冲击 5,000 美元关口，并在本轮周期内潜在冲击 9,000 美元。

在 ETH 盘整期间，本周期的一些最大化收益机会或许将来自 新兴加密项目的预售

Bitcoin Hyper (HYPER) 正成为热门黑马项目。

这个比特币生态新项目已筹集超 1,800 万美元，将在比特币高安全性的基础上，带来 Solana 级别的高性能与低手续费，迅速吸引了 巨鲸、交易所和早期投资人 的关注。

Bitcoin Hyper ($HYPER) 融资近 1,800 万美元，准备上线强大的比特币二层网络

Bitcoin Hyper ($HYPER) 旨在颠覆比特币的固有限制，推出网络首个真正意义上的 Layer 2 扩容方案。

比特币一直以安全著称，但它也存在 速度慢、手续费高、功能受限 的问题。

Bitcoin Hyper (HYPER) 正在解决这些痛点 —— 它基于比特币构建了一个 更快、更便宜的二层网络（Layer-2），并采用了让 Solana 极速出圈的核心技术。

这意味着开发者首次可以在比特币上直接部署 应用、游戏、DeFi 平台和代币，而无需依赖以太坊或 Solana 等其他公链。

世界上最安全的网络终于不再只是 囤 BTC，而是打开了新一波创新浪潮的大门。

目前，$HYPER 预售价仅为 0.012975 美元，这意味着早期参与者有机会在 头部钱包与交易所接入 后，收获最大化回报。

你可以通过访问 Bitcoin Hyper 官网 直接购买该代币。

只需连接你的钱包（例如 Best Wallet），即可用加密货币或银行卡轻松入场。

Logo

