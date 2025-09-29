以太坊价格预测：4000美元的心理战线 ETH为何必须坚守此线

以太坊价格预测：4000美元面临8000万美元ETF流出和恐惧指数34的压力，以太坊能守住阵地还是会跌破？

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

根据SoSoValue数据显示，5天内以太坊ETF流出8亿美元，创下最大单周流出记录。最严重的抛售发生在周四至周五，当时以太坊价格跌破4000美元。

富达以太坊基金：流出3.6亿美元

贝莱德ETHA基金：流出2亿美元

每日流出：连续数日超过2.5亿美元

尽管机构抛售，以太坊仍保持韧性。到周日，以太坊价格回升至4000美元以上。买家依然认为这一价位具有价值。价格反弹不仅是散户逢低买入，还有长期投资者对以太坊基本面（去中心化金融和企业采用）的坚定信心。

恐惧指数发出谨慎信号但也带来机会

尽管以太坊从ETF驱动的损失中恢复，但整体市场情绪依然脆弱。加密恐惧与贪婪指数目前为34，处于“恐惧”区域。历史上，这种悲观情绪可能会抑制短期买入，但也为逆向投资者提供了有吸引力的入场点。

宏观经济逆风增加了不确定性。美元走强、联邦储备系统的鹰派信号以及股市的再度波动都对数字资产构成压力。

尽管如此，以太坊在高压力时期仍能坚守4000美元以上，凸显了这一价位作为心理防线的重要性。

📉 BTC & ETH Spot ETFs saw heavy outflows yesterday.



▪️ BTC ETFs: ~$418.3M net outflows

▪️ ETH ETFs: ~$248.4M net outflows



Institutional money stepping back—markets feeling the heat. pic.twitter.com/72X6abrSUB — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 27, 2025

实际上，以太坊的价格走势被夹在两种力量之间：

机构资金外流和全球风险厌恶带来的 负面拖累

散户需求和恐惧市场中的逆向情绪提供的积极支撑



这种拉锯战突显了为什么4000美元被视为以太坊短期内的“战区”水平。

以太坊（ETH/USD）价格预测：技术信号

从技术角度来看，以太坊价格预测仍保持谨慎立场。9月中旬从对称三角形形态的突破确认了弱势，支撑位反复受到测试。50周期和100周期移动平均线现在向下倾斜，强化了看跌偏见。

蜡烛图形态增添了细微差别。一系列长红蜡烛——类似于“三只黑乌鸦”的形态——确认了持续抛售。最近在3975美元附近的十字星和小实体蜡烛反映了犹豫不决，尽管长下影线暗示了稳定化的尝试。

以太坊价格图表 – 来源：TradingView

相对强弱指数（RSI）从超卖水平回升至41，表明有空间进行缓解性反弹，但尚未显示出决定性的反转信号。

需关注的关键水平包括：

阻力位：4167美元和4290美元

支撑位：3853美元、3733美元和3590美元

对于交易者来说，两种情景尤为突出：

激进的买家可以在3850美元至3900美元附近建仓，目标是反弹至4167美元和4290美元，止损位设在3730美元稍下方。更稳妥的策略是等待日线收盘价确认突破4290美元后再进入多头头寸。相反，如果价格果断跌破3850美元，可能会加速下跌至3590美元。

目前，以太坊在重度抛售中仍能守住4000美元，显示出其韧性。如果市场情绪改善且机构压力减轻，以太坊可能会将这一心理战线转变为其下一轮上涨的基础。

