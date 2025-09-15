以太坊基金会隐私团队更名为PSE 发布端到端链上隐私路线图

以太坊基金会的隐私与扩展探索团队（Privacy & Scaling Explorations）已更名为以太坊隐私管家（Privacy Stewards for Ethereum，简称PSE），并发布了一项雄心勃勃的路线图，旨在让隐私在以太坊技术体系中成为默认而非例外。

此次转型将重点从密码学探索转向以问题为导向的解决方案，专注于应对以太坊在监控方面的脆弱性。

PSE的新使命围绕三大核心方向展开：私密写入，旨在让链上操作与公开操作一样低成本且流畅；私密读取，实现无监控的区块链查询；以及私密证明，提升数据验证的可及性。

这一倡议呼应了Vitalik Buterin在四月提出的观点，他强调隐私对于以太坊作为全球结算基础设施的生存至关重要。

路线图警告称，如果缺乏强大的隐私保护机制，以太坊可能会沦为“全球监控的骨干，而非全球自由的支柱”。

PSE强调，若私人交易、身份与数据继续因公有链的透明性而遭到侵害，机构与用户将转向其他平台。

从密码学实验室到隐私治理使命

PSE已放弃以往追求“炫酷技术”的路径，转而专注于以具体问题为导向的解决方案，强调面向生态系统成果而非内部项目。

此次更名还包括官方网站更新为pse.dev，并重新规划团队目标，特别强调“默认减法”与以问题驱动的资源分配策略。

该策略涵盖持续的问题图谱绘制、根据主导—支持—观察三级参与模型做出执行决策，并通过新闻通讯、社区电话会议和工作组进行公开沟通。

PSE汲取了Protocol与EcoDev发布风格的简洁性，同时回应了来自Vitalik Buterin、Silviculture Society以及以太坊基金会管理层的反馈意见。

重点项目包括开发PlasmaFold，用于通过PCD和折叠技术实现私密转账，目标是在Devconnect前完成概念验证。

团队也持续推进Kohaku隐私钱包的开发，专注于零知识账户恢复框架及用于隐匿地址的密钥库实现。

在私密治理方面，PSE正筹备《2025私密投票现状》报告，并与Aragon合作推进协议集成工作。

机构隐私工作组也已启动，将与以太坊基金会企业生态团队（EF EcoDev Enterprise）协作，通过隐私规范与概念验证打通采纳瓶颈。

该新方向的另一核心是PSE的数据可迁移性。团队正在追踪TLSNotary在生产级zkTLS协议上的进展，同时构建支持移动端、服务器与浏览器平台无缝集成的SDK工具包。

此外，网络隐私项目涵盖Private RPC工作组、用于隐私保护型状态读取的ORAM方案集成，以及用于广播隐私的Sphinx混合协议实现。

团队表示将系统性研究ORAM与PIR的前沿技术，并将相关研究成果转化为可用于钱包与浏览器的实际应用体验。

行业专家警告：公有账本威胁加密货币大规模采用

推动隐私保护正是为了回应业内资深人士对以太坊透明性模型日益增长的担忧。

在8月接受Cryptonews采访时，British Gold Trust的Petro Golovko表示，公有区块链会暴露薪资、商业交易与资产负债表，使加密货币“对普通人而言无法使用，对机构而言更是不可行”。

Golovko将当前的区块链透明度比作SSL出现前的互联网，当时用户因缺乏加密保障而拒绝输入信用卡信息。

他坚持认为，加密货币仍困于这一脆弱阶段，无法实现电商行业曾经历的规模化转型，而电商如今已发展为6万亿美元的产业。

❓️ Imagine if your bank account had a public URL. That’s the reality of crypto today, and why it "will never scale beyond a niche,” says Petro Golovko.#Crypto #Blockchain #Privacy https://t.co/qQJ1BJInWt — Cryptonews.com (@cryptonews) August 25, 2025

机构采纳的核心担忧在于商业机密的暴露，以及因资金流动可见所带来的竞争劣势。

Golovko警告称，任何董事会都不可能批准一个会让全球供应链或财务操作暴露于大众的系统，这将使加密货币仅限于投机用途，而无法成为严肃的商业基础。

Vitalik Buterin在四月提出隐私倡议，正是出于对AI驱动的监控與数据滥用可能侵蚀个人自主权的担忧。

他所提出的路线图涵盖四大隐私增强方向：匿名支付、应用层隐私、数据访问安全以及网络混淆。

以太坊联合创始人呼吁钱包集成如Railgun和Privacy Pools等工具，以打造“受保护余额”，实现默认私密的交易体验。

他强调，为每个去中心化应用使用独立地址，将有助于消除应用间的可追踪关联，同时保留用户的操作便利性。

来自欧洲的监管压力也进一步加快了隐私发展的紧迫性。

社区成员Eugenio Reggianini指出，GDPR合规要求个人数据不得上链，区块链节点仅可传递加密引用或证明，而非可识别的信息。

展望未来，团队希望通过以隐私与强大安全性为核心的去中心化身份系统，并借助社区倡议，加速生态系统的广泛采纳。