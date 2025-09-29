以太坊历史性RSI超卖讯号：表明一个重大反弹即将来临？单日净流入400,000 ETH！

现时，以太坊相对强弱指数RSI上的历史性超卖信号，这表明一个重大牛市反弹可能即将来临。市场分析师AvaTrade指出，RSI是一种动量振荡器，测量价格速度和变化，其范围为0至100，70以上的值被视为超买，暗示价格可能会很快下跌，而30以下的值通常被视为超卖，意味着卖方疲软和可能的反弹。

RSI信号及市场走势两极

另外，加密货币分析师Quinten Francois认为，近期的以太坊读数显示出一个罕见的超卖设置，这意味着机会增加和快速上涨的趋势。在X上的一篇帖子中，他将其描述为历史上最大的超卖信号之一，这不可避免地引发了交易者和投资者之间的广泛辩论。而山寨币数据显示，以太坊的RSI在日线图上保持在34附近，这表明它略微超卖。另一方面，AInvest的分析师指出，该指标处于中性区域，这意味着这种加密货币仍面临下行风险，才能开始任何重大反转。

$ETH RSI flashed one of the biggest oversold signals in history



Act accordingly — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) September 26, 2025

HighStrike交易所指出，这就是为什么投资者在行动之前应该等待确认的原因，无论是通过RSI回撤至30以上、指标上升而价格下跌的牛市突破，还是以太坊重新回到关键阻力位之上。现时主要支撑位在约3800美元，立刻的阻力在3900美元以上，而在4000美元则有更大的阻力。同时， MACD等动能指标正在下降，交易量仍然较低，这对于目前来说并不是特定上涨的理想条件。

Ethereum has dropped 20% in two weeks$ETH RSI is in its most oversold territory since the April lows.



The last time $ETH was this oversold, it rallied 134% in two months.



It has bounced nicely off the $3,800-$3,900 level, which if it wants to remain bullish, must hold this… pic.twitter.com/1L3AAjBZGm — Lark Davis (@TheCryptoLark) September 27, 2025

另一方面，市场的一般情绪提供了额外的视角，比特币的主导地位仍然很高，这意味着以太坊和其他山寨币表现不佳。同时，TradingView表示交易所的融资利率正在下降，这是减少正面情绪的迹象。记录超卖RSI评估引人注目，尤其是与以往的反弹相比。然而，与不同时期的数据和不足的技术证据相比，对于重大转变的合理性并不太强。暂时来说，交易者可以视作为潜在的早期指标，指示需要价格行动和更广泛市场动能支持的反弹。

⚡ FLASHBACK: The last time $ETH closed Q3 this high, Q4 was almost double. pic.twitter.com/5JrXmP8cBC — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2025

长期持有以太坊的投资者增加持仓

数据显示，累积地址正在以惊人的水平吸收以太坊。仅在9月24日，这些钱包就流入了近40万以太坊，此前一周创下了120万以太坊的破纪录流入。这一数字代表着第一次记录到如此大量的资金流入，并描绘出强劲的长期持有者行为。CryptoQuant解释称，这些钱包中的某些可能属于机构投资者或与以太坊交易所交易基金ETF有关的实体，这些基金的需求正在增长。

ETH Open Interest Sees One of Its Biggest Resets Since 2024



“This decline in Open Interest reflects a broader market reset, unwinding an environment that had become heavily over-leveraged.” – By @Darkfost_Coc pic.twitter.com/dCuZtMPoCM — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 26, 2025

加密恐惧与贪婪指数显示恐惧正在驱动市场情绪，但分析师Ted Pillows表示，以太坊测试3,800美元流动性水平的情况已经预测过。此后，这种加密货币有所反弹，但仍然低于关键的4,060美元支撑区域。根据他的分析，重新获得这一支撑位可能会触发新的反弹并指向重新上升的动能。然而，如果未能保持在4,060美元以上，下行走势的概率也会增加。这样的突破可能将价格推向3,600美元。

市场专家持乐观态度

另一方面重月B2 Ventures的创始人Arthur Azizov最近表示，最近的下降是一种典型的风险规避挤压，代表杠杆正在缩减，流动性正在减少，而短期投资者退缩。即使以太坊的基本面，如质押需求、去中心化金融使用和第二层增长依然稳健，宏观新闻仍然压过链上强度。他最后补充说，该资产最有可能的路径是，如果美联储的语气保持鸽派，且停摆风险消失，以太坊很可能轻松回升至4,500至5,000美元的区间，更有可能的是在4,500美元以下的带区内进行暂时的整固，直到资金流或市场情绪转趋稳定。

🚀 ETH Price Targets from Top Analysts! 📈 Ryan Lee (Bitget): $3,800-$4,200 (next week), $4,900-$5,200 (month-end). Arthur Azizov (B2 Ventures): $5,000-$5,500 (next week), $10,000 (month-end). Shashank Sripada (Gaia): $6,500-$7,500 (month-end). Spencer Yang (BlockSpaceForce): Up… pic.twitter.com/p7icOxwjDU — techstartups (@techstartups) August 9, 2025

社交媒体活跃交易者Tardigrade表示，以太坊正在为即将来临的大幅上涨聚集动能，尽管面临重大挫折，但整个市况也表现出乐观。与此同时，MN Fund的创始人及知名加密分析师Michaël van de Poppe进一步指出，以太坊现在处于理想区域进行累积。他补充说，这一区域代表了一个更长时间框架内的支撑测试，对于长期买家来说是一个重要的考虑水平。此外，该类币也接近其20周移动平均线，而这在以往周期中历来作为强大的支撑点。