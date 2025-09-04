以太坊倡导组织 Etherealize 融资 4000 万美元 推动 ETH 进军华尔街

专注以太坊的公司 Etherealize 成功融资 4000 万美元，加速推动全球第二大加密货币 ETH 叩响华尔街大门。

要点摘要： Etherealize 融资 4000 万美元，用于加速以太坊在 TradFi（传统金融）领域的采用。

融资背景下，上市公司已累计加仓 12 亿美元 ETH，凸显机构 FOMO（错失恐惧）情绪与入场热度。

该公司计划搭建基于以太坊的资产代币化结算基础设施，并推出 DeFi/金融工具。

本轮融资由 Electric Capital 和 Paradigm 领投，旨在加深机构对以太坊的认知，并加速其在传统金融中的落地。

这轮融资恰逢 ETH 关键时间节点——多家上市公司合计加仓超 12 亿美元 ETH，凸显机构对该资产的 FOMO 与持续增持热情。

Etherealize 致力于打通以太坊与华尔街的桥梁

Etherealize 于 1 月正式上线，背后获得 以太坊基金会 及 V 神（Vitalik Buterin） 的支持，项目愿景是弥合以太坊复杂生态与 TradFi（传统金融）对 合规、工具与清晰基础设施 的需求之间的鸿沟。

联合创始人 Grant Hummer 此前指出，尽管 ETH 已经出现在 加密 ETF 中，但许多机构仍缺乏与 ETH 深度互动所需的基础认知。

本轮 4000 万美元融资 将用于开发全新平台和工具，专门为机构工作流量身定制。Etherealize 计划搭建支持资产代币化 私有交易与清算的基础设施，其中包括代币化债券及其他固定收益类产品的结算平台。

该团队正试图站稳 Crypto-native 创新 与 企业级金融 的交汇点，输出可扩展的解决方案，帮助机构获得 ETH 赋能的敞口。

联合创始人 Danny Ryan 表示：“过去十年，以太坊已从实验走向全球最具抗压性的开放金融网络。” 他补充道，这笔新资金将有助于 让机构金融升级至更现代、更安全、全球可触达的结算轨道。

ETHEREALIZE'S NEXT CHAPTER



We were born as a marketing and BD arm for Ethereum.



Today, we're excited to announce that we’re expanding our mission:



Etherealize is building for the next era of finance—where Wall Street merges with Ethereum.



(1/12) pic.twitter.com/mlmqBDmAHH — Etherealize (@Etherealize_io) September 3, 2025

本轮融资之际，以太坊在上市公司中迎来了新的动能。

The Ether Machine，一家计划公开上市的加密金库公司，本周领衔增持，买入 150,000 枚 ETH，价值 6.54 亿美元。

与此同时，BitMine Immersion Technologies ——以太坊最大的企业持有者，仅在周三就额外加仓 6500 万美元 ETH，据 Arkham 数据显示。

其他公司也紧随其后。Sharplink Gaming 和 云锋金融 分别披露购买了价值 1.76 亿美元 和 4400 万美元 的 ETH。

Joseph Lubin 预言 ETH 或将迎来 100 倍暴涨

以太坊联合创始人 Joseph Lubin 认为，ETH 长期有望上涨 100 倍以上，并称其将成为 华尔街未来的基础设施，因为 TradFi（传统金融） 正在加速向 DeFi（去中心化金融） 转型。

在 X（原推特）上的发文中，Lubin 表示，以太坊将取代摩根大通等机构 内部的孤岛式系统，成为 金融服务、Staking 以及智能合约执行 的核心底层架构。

他呼应了 Fundstrat 的 Tom Lee 的强烈看多观点，直言自己“100% 赞同”Lee 的看法——即以太坊未来有望在 网络价值上实现超越比特币。

Lubin 将当下的转折点比作 1971 年美元脱离金本位 的历史时刻，暗示以太坊正在引领一场 金融体系底层架构的地震式变革。

同样，Lee 预测 ETH 近期将上涨至 5,500 美元，并将 年末目标价定在 12,000 美元。

在 8 月 26 日做客 Amitis Investing 节目时，Lee 透露，随着 美国参议院通过 GENIUS 稳定币法案，华尔街机构对以太坊的态度发生了 剧烈转变。

Lee 强调，以太坊是 TradFi 的底层区块链基础设施，当前已支撑 超过 1450 亿美元的稳定币供应。