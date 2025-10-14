BTC $112,826.01 -2.42%
Cryptonews 比特币新闻

美联储主席鲍威尔：劳动市场疲弱会有更多降息！司法部没收比特币会作为储备

bitcoin ethereum fed Powell
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接,我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而,这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作,所有评级均基于既定评估标准,确保公正客观。
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年,旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道,涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在,体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

美国联储会主席鲍威尔对货币政策采取了一个鸽派立场，强调了上升的劳动市场风险。这表明FOMC可能会在本月再次降息，这导致比特币、Solana等一众加密货币价格反弹，以太坊更在数小时内反弹超过5％。

鲍威尔暗示更多美联储降息

在全国商业经济学协会年会上，美联储主席表示，根据他们拥有的数据，就业和通胀的前景似乎自9月份的会议以来没有太大变化。这表明，他们可能会在十月的会议上再进行一次降息，因为美联储对劳动市场日益增长的风险感到担忧。根据之前FOMC会议记录显示，该委员会上个月因劳动市场疲软而首次降息。在今次的演讲中，鲍威尔再次重申，就业的下行风险似乎有所上升。

在今次的演讲中，比特币价格也应声上涨，市场参与者继续计入随着鸽派转变而可能再一次降息。TradingView的数据显示，比特币已突破112,000美元，在10月15日凌晨时份交易约为112,900美元。另外，比特币价格在昨天较早时候曾一度降至110,000美元，因为受到中国发表的言论所影响，这种旗舰加密货币也遭受了下行趋势。

及后市场等待鲍威尔的演讲，然而，今次的鸽派倾向对比特币来说是一个积极的信号，因为另一项降息可能进一步促进市场流动性。值得一提的是，比特币本月早些时候曾飙升至新的历史最高点，超过126,000美元，因为交易者开始将10月降息计入。另一个积极因素是鲍威尔表示联邦储备局可能很快会停止缩减资产负债表，这标志着从量化紧缩转向宽松的转变。他指出，未来几个月他们可能会接近停止资产负债表缩减的那一点。

美国司法部提交比特币没收令可提升储备

另一方面，今天美国司法部在一份新闻稿中宣布，已对近127,271 枚比特币提起民事没收诉讼，这些币是猪肉杀戮诈骗的收益工具。司法部进一步透露，这些资金目前由美国政府保管。同时，他们还指出这是司法部历史上最大的没收行动。司法部从一名叫Chen Zhi （Vincent）那里查获这些资金，他是Prince Group的创始人及主席，并且被控以电信诈骗共谋和洗钱共谋。

如果法院批准没收令，这项没收行动可能最终提升美国比特币储备。美国总统唐纳德·特朗普已签署行政令，提议美国使用没收的资产来建立战略比特币储备。根据 BitcoinTreasuries 数据显示，美国目前持有198,021枚比特币，主要来自查获。因此，这笔价值150亿美元的没收令意味着政府最终可能在其储备中持有多达 325,292 枚比特币，其价值约值360亿美元。

而美国财政部长贝森特在8月曾确认，美国的比特币储备价值最高可达200亿美元。这是基于之前的推测，即美国已出售其大部分比特币持有量。同时，这一举措也将扩大美国在比特币持有量方面相对于其他国家的领先地位。美国政府在所有政府实体中持有最多的比特币，领先于第二名的中国，后者拥有 190,000 枚比特币。

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,052,702,336,657
-7.55
最热门币种
在文章中
Bitcoin
BTC
$112,826
2.42 %
Bitcoin

